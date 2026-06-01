يمن مونيتور/ مأرب/ خاص

تواجه محافظة مأرب (شرقي اليمن) اتفاقاً حاداً في مجال التكنولوجيا الإنسانية في ظل مستويات المعيشة والخدمات، وسط تأهبات منزلية من اتساع الضرورية التي تحتاج للنازحين والمقيمين خلال العام الحالي 2026، بسبب الإمكانيات الدولية والتجارب المناخية المفيدة.

وكشف تقرير صادر عن مكتب وزارة التخطيط بمحافظة مارب أن احتضان الكتلة الكبرى من النازحين في اليمن، أصبح حقيقة، على حافة الهاوية حيث تحتاج إلى نحو 296 ألفًا و835 أسرة إلى مساعدين إنسانيين عاجلين ومنقذين للحياة للاستمرار في العيش.

وتشير التقارير إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار التزايد في النمو حتى وصل إلى 13% مقارنة بما في ذلك الأوضاع في عام 2024؛ بسبب نشأتها المحلية، فقط أسعار المنتجات، وتوقف الكثير من برامج الإغاثة المعتمدة على المعونات الخارجية.

%63 من رأس الخيمة الطبية تعمل بشكل جزئي

شرح التقرير لمكتب التخطيط عن إحصائية صادمة في القطاع الصحي بمأرب، متمثلة في توقف جزئي لنحو 63% من الرئاسات الطبية التي تسعي لأبسط الظروف والصيانة، في الوقت الذي تعيش فيه الفئات الضعيفة ماأساوياً؛ حيث يصل إلى 99 ألفاً و879 امرأة من المواليد والرضع التابعين لجمعية الرعاية الصحية والتغذية الأساسية، مما يؤدي إلى ارتفاع سوء التغذية والوفيات.

بالتوازي مع ذلك، 63% من السكان إلى مصادر آمنة ومستدامة لمياه الشرب، الأمر الذي يضاعف العديد من الحيوانات المتنوعة وانتشار الأوبئة، لا سيما في مخيمات الهجرة والتجمعات السكانية المكتظة التي تعتمد على صهاريج المياه المتنوعة وغير المأمونة.

أطفال خارج التعليم

وأورد تقرير تسرب ما لا يقل عن 6 آلاف و229 طفلاً من طريقة التعليم وبقائهم خارج المدارس نتيجة الظروف الاقتصادية التي تجبرهم على الدفع بأطفالهم إلى سوق العمل.

وذكر أن 47% من الأطفال النازحين في مأرب حصلوا على شهادات رسمية، مما يضع عائقاً سيئاً أمام تحصيلهم على الخدمات الأساسية والتحرك المستقبلي.

بسبب النزوح و الاضطرار

وقال مكتب التخطيط إن النزوح إلى مأرب تحول إلى كبير، وأن 71% من الأسر من النازحة ما زالت تعيش في مخيمات ولاجئين طارئين ومتهالكة، وأن 69% من القاطنين في المنازل بالإيجار يواجهون خطراً مستمراً “الصامت” من أجل ملاك العقارات.

ومع جهود المكتب، أوضح أنه قام بتدريب 537 كادرا في مجالات إدارية فاعلة، إلى جانب استكمال مشروع إعادة التأهيل وأثيث المكتب الديناميكي للحركة عالية الأداء.

يستعرض تقرير الرؤية الاستراتيجية للمحافظة خلال عام 2026، والتي تركز على الانتقال من مربع “الإغاثة العاجلة” إلى تعزيز التنمية الاجتماعية، والتمكين الرقمي، وتأثير الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية، في محاولة لإنقاذ ما يمكن مساهمته بشكل رئيسي في العثور على المزيد للاحتياجات الإنسانية المتزايدة بمأرب.