“”Heartbroken”” مايكل سميث يغيب عن بطولة رمي السهام بعد خسارته المأساوية | أخرى | رياضة

أعلن مايكل سميث عن الوفاة المفجعة لكلبه لونا بعد “سباق مأساوي للأطباء البيطريين” حيث أكد نجم السهام أنه سينسحب من البطولة القادمة. انتقل بطل العالم السابق سميث، 35 عامًا، إلى إنستغرام لمشاركة الأخبار المدمرة التي تفيد بأن كلب العائلة أصيب بالمرض في المنزل وتوفي للأسف بينما كان في طريقه إلى الأطباء البيطريين.

نشر سميث مجموعة من الصور لكلبه الهاسكي المحبوب وهو يلعب وأضاف تعليقًا عاطفيًا: “يا لها من زوبعة استمرت ساعتين. جاءت فتاتنا إلى غرفة المعيشة وألقت نظرة واحدة علينا جميعًا ثم استلقت وأخذت دورها. مسرعة إلى الأطباء البيطريين مرت للأسف وتركتنا.

“سنفتقدك جميعًا يا لونا. نحن حزينون تمامًا. ولكن الآن يمكنك العودة إلى هذا الحقل في السماء مع رجلك الأوركا. اركضي أيتها الفتاة الحرة.”

كشف “Bully Boy” لاحقًا في منشور على قصته على Instagram أنه سينسحب من بطولة اللاعبين 19 القادمة في ميلتون كينز في 2 يونيو وPC 20 في اليوم التالي.

وكتب: “كما ترون من خلال منشوري، نحن جميعًا حزينون على فتاتنا. لذلك لم أفكر في الأمر لفترة طويلة لأنني لن ألعب في MK هذا الأسبوع لأنني سأبقى في المنزل وأعتني بعائلتي”.

وتراجع سميث إلى المركز 32 عالميًا ويسعى إلى إعادة بناء مسيرته بعد تعرضه للإصابات وسوء المستوى منذ فوزه بلقب بطولة العالم الرائعة في عام 2023.

لقد وصل إلى الدور ربع النهائي في كل من بطولة المملكة المتحدة المفتوحة وجراند سلام في عام 2025، إلا أن تراجعه في التصنيف يعني أنه غاب عن بطولة العالم للمباراة، وسباق الجائزة الكبرى العالمي، والبطولة الأوروبية العام الماضي.

وهو يواجه الآن احتمال فقدان مباراة Matchplay في Winter Gardens مرة أخرى هذا العام، حيث يجلس خارج المراكز الـ16 الأولى في كل من وسام الاستحقاق من PDC ووسام الاستحقاق من ProTour.

يظل تجميع الجوائز المالية من خلال بطولة اللاعبين أحد الطرق الرئيسية لسميث للارتقاء مرة أخرى في التصنيف، ومع ذلك لا شيء له الأسبقية على العائلة.

