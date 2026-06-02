رد الفعل العنيف لمراكز البيانات: الناشطون

قبل الساعة الواحدة صباحًا من يوم الاثنين في أوائل أبريل 2026، استيقظ عضو مجلس مدينة إنديانابوليس، رون جيبسون، عندما أصابت منزله 13 طلقة نارية. وعندما أصبح آمنًا للقيام بذلك، وجد ملاحظة على عتبة باب منزله تقول: “لا توجد مراكز بيانات”. ويبدو أن جيبسون قد تم استهدافه بسبب دعمه لمشروع مركز بيانات مقترح بملايين الدولارات في إحدى المناطق التي يمثلها.

وهذا حدث نادر ومتطرف. لكن المشاعر والحملات المناهضة لمراكز البيانات موجودة وتسارعت بما يتناسب بشكل مباشر مع موجة توسع مراكز البيانات وطموحات الذكاء الاصطناعي (AI) التي نعيشها الآن.

في الجزء الأول من هذه السلسلة المكونة من جزأين، ننظر إلى المعارضة لتطوير مراكز البيانات، وأنواع المعارضة، ومخاوفهم، وكيف تنظر الصناعة إلى القائمين على الحملات والحلول المحتملة.

الاحتجاجات تؤثر على بناء مراكز البيانات كان من المرجح دائمًا أن يثير الحجم الهائل لبناء مركز البيانات العالمي استجابة. في الربع الأول من عام 2026، توقعت الشركات الكبرى بما في ذلك Amazon وAlphabet وMicrosoft وMeta أن يصل الإنفاق هذا العام على تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية لمراكز البيانات إلى ما يصل إلى 725 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، لدى المملكة المتحدة خطة جريئة لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. في يوليو 2025، قال وزير الدولة البريطاني للعلوم والابتكار والتكنولوجيا بيتر كايل: “نتوقع أن المملكة المتحدة ستحتاج إلى ما لا يقل عن 6 جيجاوات من سعة مراكز البيانات القادرة على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030”. وفقًا لتحليل مجلة Computer Weekly، من المحتمل ألا يتم تحقيق هذا الهدف، نظرًا لحالة التخطيط للعديد من المشاريع، حيث أن سعة مراكز البيانات في المملكة المتحدة في طريقها إلى إجمالي 4.9 جيجاوات بحلول عام 2030. ومن المرجح أن تتعرض نسبة كبيرة من تلك المرافق المخطط لها بموافقة أو بدونها لضغوط متزايدة من الحملات المناهضة لمراكز البيانات. تظهر البيانات الصادرة عن محللي الصناعة STL Partners أن أكثر من 42 مليار دولار من مشاريع مراكز البيانات المقترحة في 10 دول أوروبية قد تم تأجيلها أو إعادة صياغتها أو إلغاؤها بسبب المخاوف العامة. والوضع في الولايات المتحدة أكثر وضوحا. وفقًا للمحكمة الخاصة بلبنان، اعتبارًا من عام 2025، أثرت المعارضة العامة على ما يقرب من 77 مليار دولار من المشاريع. كانت ولاية فرجينيا الشمالية هي مركز الكثير من عمليات الإنشاء، وبالتالي كانت الأكثر معارضة، مع ما يقرب من 48.7 مليار دولار من السعة المتأخرة. ومع ذلك، فإن المشاريع في تسع ولايات على الأقل – والتي تغطي كل منطقة من مناطق الولايات المتحدة – تعرضت للمعارضة والاحتجاجات. وهناك مؤشر آخر على الزخم الشعبي حول هذه القضية وهو المشاركة الأخيرة للناشطة البيئية الأمريكية إرين بروكوفيتش، التي جسدتها الممثلة جوليا روبرتس في فيلم شهير. قال جوناس توب موجلستون، مستشار المحكمة الخاصة بلبنان في بث عبر الإنترنت مؤخرًا: “كانت مراكز البيانات تقليديًا جزءًا من الخلفية، ومن الواضح أنها بالغة الأهمية في النهاية الخلفية ولكن إلى حد كبير من حيث نظر الجمهور، فهي غير مرئية نسبيًا”. “لكن ما شهدناه مؤخرًا هو تحول سريع جدًا إلى دائرة الضوء”

العديد من جماعات المعارضة أصبحت هذه الرؤية سلبية بشكل متزايد وتعكس وتعزز النظام البيئي لمؤسسات مراكز البيانات التي تنتقد بناء مراكز البيانات والتي ظهرت في الماضي القريب. ويشمل ذلك مجموعات المناصرة الوطنية، وتحالفات المجتمع المحلي، والمنظمات غير الحكومية البيئية، وتحالفات الأحياء المخصصة. على سبيل المثال، كانت منظمة السلام الأخضر، على سبيل المثال، تستهدف مراكز البيانات وشركات التكنولوجيا الكبرى لأكثر من 15 عامًا، من خلال حملات مثل Make IT Green، وHow Clean is Your Cloud، وClicking Clean. خطة العمل العالمية (GAP) هي مؤسسة خيرية بيئية مقرها المملكة المتحدة وتشارك في العديد من حملات مراكز البيانات. كان أحد أبرز نجاحاتها الأخيرة هو كونها جزءًا من مجموعة تضم منظمة الحملات التي تركز على التكنولوجيا Foxglove، وجمعية سكان إيفر هيث. أجبرت المجموعة مؤخرًا الحكومة على التراجع وفرض شروط بيئية جديدة على مركز بيانات مقترح بقدرة 90 ميجاوات في وودلاندز، باكينجهامشير. يقول أوين إسبلي، مدير حملات GAP، إن منظمته موجودة لدعم المجموعات المحلية المقيمة ولكنها أيضًا تقوم بحملات عبر قنوات أخرى. ويقول: “إننا ننتج أبحاثًا وسياسات، ونتعامل مع السياسيين وصناع القرار للتأكد من أنهم يفهمون ما يحدث في مراكز البيانات”. “نحن نقوم أيضًا بتدقيق طلبات التخطيط بحثًا عن أوجه القصور البيئية ونتحدى القرارات عند الضرورة، كما هو الحال في قضية المحكمة مع Foxglove بشأن مركز البيانات في باكينجهامشاير. كما نعمل أيضًا على التعامل مع المجموعات المجتمعية التي تواجه مراكز البيانات والتحدث إليها والوقوف جنبًا إلى جنب معها.” يدحض إسبلي أي اقتراح بأن المجموعات الأكبر مثل GAP وFoxglove تحرض على العمل الشعبي أو توجهه، ويقول إن التفاعل ثنائي الاتجاه. ويقول: “في كثير من الأحيان، ما نفعله هو تزويدهم بالمعلومات، وبالتالي ربطهم بالتقارير المتوفرة لدينا حول تأثير المناخ”. “نحن لسنا هناك لنملي عليهم كيف يقومون بحملاتهم أو ما هي القضايا التي يقومون بحملاتها بشأنها.” تجري الآن حملة معارضة رفيعة المستوى أخرى في مراكز البيانات بالقرب من قرية نورث أوكيندون، وهي جزء من منطقة هافرينج في لندن. يعترض السكان هنا، إلى جانب الممثلين المحليين لمجموعة أصدقاء الأرض البيئية، على منشأة مقترحة بقدرة 600 ميجاوات تدعمها شركة البنية التحتية الرقمية Digital Reef. تحدثت مجلة Computer Weekly مع بعض السكان، الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، لكنهم اعترضوا على وصفهم بأنهم نشطاء مناهضون لمراكز البيانات. وتقول المجموعة: “نحن لسنا من الناشطين المناهضين لمراكز البيانات. وهذا أمر متعالي وازدراء، مما يعني أننا لا نفهم القضايا التقنية والبيئية”. “نحن نشعر بالقلق إزاء السكان الذين ستتضرر حياتهم وصحتهم وبيئتهم المحلية وممتلكاتهم بشكل دائم إذا تمت الموافقة على هذا الاقتراح غير القابل للتطبيق إلى حد كبير. نريد حماية الحزام الأخضر المتروبوليتان وبيئته”.

المخاوف والدوافع إن الحجج المؤيدة والمعارضة لمراكز البيانات معقدة وغالباً ما تكون ذات تقنية عالية، ولكن من الممكن تصنيفها على نطاق واسع. وفقًا لشركة STL Partners، فإن الأسباب الأكثر شيوعًا لمعارضة مراكز البيانات هي فقدان الأراضي الريفية واستهلاك المياه وضغط شبكة الكهرباء. وتشمل العوامل الأخرى ضجيج المولد، وأول أكسيد الكربون 2 الانبعاثات والتأثير البصري وانبعاثات النيتروجين. وأفادت المحكمة الخاصة بلبنان أن المجتمعات المحلية تشعر عمومًا وكأن شيئًا ما قد أُخذ منها. غالبًا ما يكون العامل الرئيسي الذي يزيد من تفاقم مشاريع مراكز البيانات الجديدة مقابل مشاريع البناء الكبيرة الأخرى هو السرية التي تحيط بها، وفقًا لروز وينشينك من مؤسسة Uptime Institute وشهادة مراكز البيانات الاستشارية. وتقول: “كانت المجتمعات مفتوحة في البداية لمراكز البيانات، لكنها أشارت إلى نقص الشفافية أثناء العملية”. “شعر الكثيرون أن الشركات لا تقدم قنوات موثوقة للحصول على ردود الفعل، واعترض البعض على استخدام الكيانات الوهمية لإخفاء الهويات. وبمرور الوقت، تضاءلت الثقة والصبر”. كما تعد سرعة البناء وسط سباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي أحد العوامل أيضًا: “إن ما يبعث على القلق هو أن الاندفاع نحو البناء الذي نشهده يجعل من المغري للدول إضعاف التدقيق والمشاركة الديمقراطية للسكان المحليين في عملية صنع القرار”، كما يقول إسبلي من GAP.

وجهة نظر الصناعة من الناشطين ومن جانب الصناعة، هناك تصور بأن الناشطين غالبا ما يتم تضليلهم حول تأثير مراكز البيانات، وترتكز بعض ردود الفعل على الأقل على المشاعر العامة المناهضة للذكاء الاصطناعي ومعاداة شركات التكنولوجيا الكبرى. يقول وينشينك من شركة Uptime: “لقد وصلنا إلى مرحلة تعرف فيها أن المعلومات التي ليست صحيحة دائمًا يتم توزيعها بواسطة هذه المجموعات. وأنا أسمي ذلك المحاكاة العظيمة لحقائق مراكز البيانات”. لدى مطوري مراكز البيانات القليل من الجرأة للشكوى من “المعلومات الخاطئة” عندما يكونون – إلى جانب حكومة المملكة المتحدة – هم المذنبون الرئيسيون في هذه المشكلة

لكن إسبلي من شركة GAP يرى أن التعتيم الناتج عن صناعة مراكز البيانات يجب أن يتحمل المسؤولية. “لقد قاومت الصناعة الشفافية، وهذا يمثل عائقًا كبيرًا أمام إجراء مناقشة ديمقراطية مناسبة للتأثيرات التي من المحتمل أن تحدثها صناعة مراكز البيانات أثناء نموها على هذا النطاق.” يقول كارل ووكر، رئيس قسم الرؤى المجتمعية في شركة هواري ليا الاستشارية لهندسة مراكز البيانات، إن معظم الناشطين المحليين على دراية جيدة ولكن هناك نقصًا أوسع في المعرفة حول مراكز البيانات. “لا أعتقد أن هذه الاعتراضات ناشئة مما يمكن أن نسميه “اللواء الذين يرتدون القبعة المصنوعة من ورق القصدير”. هذا ليس ما نتحدث عنه. لكن الناس عمومًا لا يفهمون ما هي مراكز البيانات، وماذا يفعلون، وما هو تأثيرها، ولماذا هم هناك. وهذا ليس لأن الناس يجهلون – بل لأنه، لماذا [they know]؟ لا أحد يأخذ الوقت الكافي لشرح ذلك.” صرح دونالد كامبل، مدير المناصرة في Foxglove، لموقع Computer Weekly أنه إذا كانت هناك فجوات في المعلومات حول تأثير مراكز البيانات، فإن ذلك يرجع إلى الإخفاقات الأساسية للصناعة وحكومة المملكة المتحدة. ويقول: “يشعر مطورو مراكز البيانات بالجرأة للشكوى من “المعلومات الخاطئة” في حين أنهم – إلى جانب حكومة المملكة المتحدة – هم المذنبون الرئيسيون في هذه المشكلة”.