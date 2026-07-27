تمضي Nvidia قدمًا في التحالف الأمني ​​من أجل انفتاح الذكاء الاصطناعي

دعت Nvidia صناع القرار والشركات إلى دعم نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة (AI) لتمكين الأمن السيبراني بشكل أفضل.

لقد أعلنت عن Open Secure AI على مستوى الصناعة بعد أيام فقط من رسالة Microsoft المفتوحة إلى صناع القرار في الولايات المتحدة والتي وصفت الانفتاح بأنه “أحد أهم المسارات لسلامة وأمن الذكاء الاصطناعي”.

في منشور مدونة يعلن عن المبادرة الجديدة لدفع أمن الذكاء الاصطناعي المفتوح، قالت نفيديا إن الشركات والحكومات يجب أن تستثمر في البنية التحتية المفتوحة المشتركة للدفاع عن الذكاء الاصطناعي – مجموعات البيانات، وأطر التقييم، ومحاكاة الهجوم، وأدوات الفريق الأحمر – على غرار الطريقة التي استثمرت بها الأجيال السابقة في البرمجيات مفتوحة المصدر.

في هذا المنشور، قالت نفيديا: “بالنسبة للأمن السيبراني، تعد النماذج المفتوحة والأدوات المفتوحة ضرورية لأنها تعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على القدرات الدفاعية، وزيادة الشفافية للمدافعين، وتمكين الدفاع السيبراني مع حماية البيانات، واستكمال نماذج الحدود المغلقة بضوابط محلية قابلة للتخصيص. يتيح المصدر المفتوح الدفاع الموزع على نطاق واسع والذي يقوده المجتمع والتحكم الذاتي – مع عدم وجود نقطة فشل واحدة.”

اتخذت شركة تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي قرارًا بدفع تحالف صناعي لأمن الذكاء الاصطناعي المفتوح، في أعقاب الكشف الأخير عن Hugging Face عن هجوم سيبراني تم تنفيذه من البداية إلى النهاية بواسطة نظام وكيل ذكاء اصطناعي مستقل.

يُظهر التقدم في نماذج الذكاء الاصطناعي الحدودية أن قطاع التكنولوجيا أصبح الآن في سباق تسلح مع استمرار تطور نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

قالت Nvidia إن الكشف عن Hugging Face يُظهر أن الدفاع السيبراني يجب أن يكون مفتوحًا، باستخدام أنظمة وكيل حدودية: “عندما منعت أدوات الذكاء الاصطناعي المغلقة – غير القادرة على التمييز بين المهاجمين والمدافعين – تحليل الطب الشرعي الأساسي، قامت Hugging Face بتشغيل نموذج GLM 5.2 مفتوح الوزن على بنيتها التحتية الخاصة لتحليل أكثر من 17000 إجراء واحتواء التسلل.

وحذرت شركة Nvidia من أن “هذا الحادث أظهر حقيقة عملية: عندما لا يتمكن المدافعون من فحص الذكاء الاصطناعي المتقدم وتكييفه وتشغيله على بنيتهم ​​التحتية الخاصة، فإن قدرتهم على الاستجابة تكون مقيدة في اللحظة الأكثر أهمية للسرعة”. وقالت إن الشركات والدول تحتاج إلى أدوات وتقنيات دفاعية مفتوحة الحدود لتمكين الصناعات الحيوية من بناء أنظمة أمنية عبر نظام بيئي يضم العديد من مقدمي التكنولوجيا لتجنب نقاط الفشل الفردية.

الأعضاء المؤسسون للتحالف هم: Adobe، Cadence، Capital One، Cisco، Cloudera، Cloudflare، Cognition، CrowdStrike، Databricks، Dell Technologies، DoorDash، Elastic، HPE، Hugging Face، IBM، LangChain، the Linux Foundation، Microsoft، Naver، NetApp، Nous Research، OpenClaw، Palantir، Palo Alto Networks، Red Hat، Reflection AI، Salesforce، SAP، SK. Telecom، وServiceNow، وSiemens، وSnowflake، وSpacexAI، وSynopsis، وThinking Machines Lab، وTrendAI.

دعت OpenUK المملكة المتحدة إلى تقديم معادل محلي لمؤسسة Linux لتعزيز التقنيات مفتوحة المصدر. وقالت أماندا بروك، مديرتها التنفيذية: “يعد التحالف خطوة مناسبة لتعزيز الرسالة المفتوحة التي وجهتها مايكروسوفت يوم الجمعة إلى صانعي السياسة والحكومات الأمريكية.

“إنه لأمر رائع أن نرى استجابة جماعية للتحدي الأمني ​​مفتوح المصدر – لقد رأينا الشركات تستجيب لهذه القضايا بشكل فردي في الآونة الأخيرة، ولكنها في المقام الأول استجابة الصناعة الأمريكية. إنه مثال آخر على القوة الناعمة المستقبلية الموجودة حول الذكاء الاصطناعي.

“بالنسبة للمملكة المتحدة (مثل غيرها من الدول المتوسطة) إذا أردنا مكانًا على مائدة العشاء المستقبلية للذكاء الاصطناعي، فيتعين علينا أن نحدد مكاننا الخاص الآن. وهذا يعني المشاركة والتعاون، ولكن من الأصول القائمة على الملكية الفكرية والتعاون في التقنيات التي نطورها في البلاد وفي مؤسستنا الخاصة”.