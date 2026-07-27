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حصدم نوجد ويتوج بطلاً للدرجة الثالثة في الجزائرى

AbdHassan27.07.2026
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حصدم نوجد ويتوج بطلاً للدرجة الثالثة في الجزائرى

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

تُوج فريق بطل الجزيرة لدوري الدرجة الثالثة لأندية أرخبيل الغبري، بعد فوزه على فريق نوجد بهدف دون مقابل في مباراة المباراة التي أُقيمت، الاثنين، على ملعب ربدان في مدينة ستيروه.

وتمكن لاعب الجزيرة محمد علي الأبا من تحقيق الهدف الوحيد في الدقيقة 67، ليمنح الصحفيين لقب البطولة وسط حضور الجماهير.

وبعد انتهاء المباراة، تكريم الفريق البطل ووصيفه، إلى جانب اللاعبين المتميزين في البطولة، حيث تُوج يونس عيسى نوح، وأفضل لاعب، ونال سليمان بن حمدون لقب أبطال البطولة (الحذاء الذهبي)، فيما فاز بالبطولات نوجد محمد عيسى على جائزة أفضل النجوم (القفاز الذهبي).

تسجيل الدخول، ضمن الجزيرة التسجيل الرسمي لتمثيل أندية أرخبيل الاشتراكى في مجلات الأبطال تحييد إلى دوري الدرجة الثانية.

وشهدت البطولة مشاركة اسكتلندا أندية، وُزعت على مجموعتين، ضمن منافسات واخترت ممثل الأرخبيل في التصفيات للدرجة الثانية.

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AbdHassan27.07.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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