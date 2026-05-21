ينتقد النواب شركة Rockstar Games بسبب خرق النقابات المزعوم

أصدر ثلاثة نواب اسكتلنديين بيانًا بشأن القضية القضائية بين العمال المستقلين في بريطانيا العظمى (IWGB) وشركة Rockstar Games.

في أكتوبر 2025، قامت Rockstar Games بطرد 34 موظفًا، 31 منهم يقيمون في بريطانيا وأعضاء في IWGB Game Workers Union. كان الموظفون الثلاثة الآخرون يقيمون في تورونتو، كندا، وبالتالي ليسوا جزءًا من IWGB.

Rockstar Games – ناشرو ألعاب الفيديو وراءهم جهاز الإنذار التلقائي الكبير و الفداء الأحمر الميت – ادعى أن تسريح العمال كان بسبب سوء السلوك الجسيم. ووفقًا لهم، فإن مشاركة المعلومات عبر قناة خلاف نقابية خاصة تنتهك السرية وتسيء إلى الشركة علنًا.

وخلال المحاكمة المؤقتة التي جرت في يناير/كانون الثاني، وصف جون هيندي كيه سي هذه الادعاءات بأنها “ستار من الدخان” لخرق اتحاد الشركة. كشف تحقيق أجرته شركة People Make Games عن لقطات شاشة للرسائل التي من المفترض أنها أدت إلى عمليات الفصل.

في مخالفة لسياسة الفصل الخاصة بهم، رفضت شركة Rockstar منح عمالها الحق في الاستئناف. كما فشلوا أيضًا في إعطاء الموظفين سببًا لفصلهم إلا بعد ستة أسابيع من الفصل. زعمت IWGB أن الشركة رفضت تقديم الأدلة بالكامل أو التعاون مع طلبات الإفصاح الأساسية. ومنذ ذلك الحين، نظمت النقابة احتجاجات ودعت إلى الاهتمام الحكومي والإعلامي.

رداً على عمليات الإقالة، قال كريس موراي، عضو البرلمان عن إدنبرة إيست وموسيلبورغ: “يجب على روكستار الرد على هذه القضية بشفافية وتعاون كامل ودعم الحق في الاستئناف. لقد فقد الناخبون وظائفهم ودخلهم، حتى أن أحد الناخبين اضطر إلى مغادرة البلاد بسبب إزالة كفيل التأشيرة الخاص به”.

وأشار النائب إلى وجود تناقضات في التعامل مع أحد ناخبيه، حيث قامت شركة روكستار بتغيير أسباب الإقالة.

ووصفت تريسي جيلبرت، عضو البرلمان عن إدنبرة نورث وليث، رفض الشركة التعامل مع النقابات العمالية بأنه “مخيب للآمال للغاية”، قائلة: “لا ينبغي أن يُقابل العمال الذين يطالبون بالعدالة والشفافية والاحترام بالصمت والأبواب المغلقة، خاصة عندما تكون سبل العيش وحقوق مكان العمل على المحك”.

أوضح سكوت آرثر، عضو البرلمان عن منطقة إدنبره ساوث ويست، أنهم كأعضاء في البرلمان، عليهم “واجب تحدي ممارسات التوظيف غير العادلة والفصل غير العادل”، مضيفًا: “لذلك يجب على روكستار التعاون بشكل كامل وشفاف مع أي تحقيقات في مزاعم خرق النقابات والتأكد من معاملة الموظفين المفصولين والحاليين بشكل عادل وباحترام”.

في ديسمبر/كانون الأول، وصف رئيس الوزراء كير ستارمر القضية بأنها “مثيرة للقلق العميق”، على الرغم من أنه لم يقدم بعد أي دعم للنقابة.

قال Alex Marshall، رئيس اتحاد IWGB، إنهم واجهوا ستة أشهر من “المماطلة القانونية للشركات” من Rockstar. وفقًا لـ IWGB، كانت عمليات الفصل “عملاً من أعمال خرق النقابات الصارخة” من شركة الألعاب.

قال مارشال: “يثبت أعضاؤنا في Rockstar أنه بغض النظر عن حجم الاستوديو أو أرباحه أو مكانته، فعندما يتحد عماله، تكون لدينا القدرة على محاسبتهم”. “من خلال احتجاجاتهم المتواصلة وإجراءاتهم الصحفية والقانونية، لفت أعضاؤنا انتباه العالم إلى الممارسات المشبوهة لهذه الاستوديوهات متعددة الجنسيات، وأرسلوا رسالة إلى المديرين التنفيذيين للعبة المارقة مفادها أن العمال ينضمون إلى النقابات. بشكل جماعي ومستعدون للرد».