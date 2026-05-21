تم طرد فوجيتسو أخيرًا من مكتب البريد في صفقات استبدال Horizon بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني

من المقرر أن يوقع مكتب البريد عقودًا بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني ستنهي أخيرًا استخدام نظام Horizon المثير للجدل ومورده Fujitsu. فازت شركة Accenture بعقد بقيمة 322.8 مليون جنيه إسترليني لتتولى إدارة نظام Horizon IT في قلب فضيحة مكتب البريد من شركة Fujitsu.

فازت شركة One View Commerce المتخصصة في تجارة التجزئة الأمريكية أيضًا بصفقة بقيمة 169.2 مليون جنيه إسترليني لاستبدال Horizon وتثبيت برامج جديدة عبر شبكة فروع مكتب البريد.

ستقوم شركة Accenture بنقل الدعم المستمر لشركة Horizon بعيدًا عن مزودها المثير للجدل منذ عام 1999 على أساس “الدخول والاستحواذ”، مما يؤدي في النهاية إلى إنهاء مشاركة فوجيتسو في النظام المعيب الذي طورته.

يُعتقد أن عقد Post Office Horizon كان العقد الأكثر ربحًا لشركة Fujitsu على الإطلاق في المملكة المتحدة، حيث كسبت الشركة المملوكة لليابان أكثر من 2.5 مليار جنيه إسترليني على مدار 25 عامًا.

تمت إدانة ما يقرب من 1000 مدير فرعي خطأً بعد أن سجلت شركة Horizon خطأً أخطاء محاسبية ناجمة عن أخطاء في البرنامج، ويحق لـ 10000 آخرين المطالبة بالتعويض بعد أن أجبرهم مكتب البريد على تعويض الخسائر الوهمية من جيوبهم الخاصة.

وقال مكتب البريد في بيان: “ستعمل شركة Accenture بشكل وثيق مع Post Office وFujitsu، لنقل المعرفة وطرق العمل والأشخاص الرئيسيين لتمكينهم من تولي تشغيل نظام Horizon”.

“بالتوازي، ستعمل كل من Accenture وOne View Commerce معًا لبناء أنظمة بديلة لتقديم حل حديث يلبي احتياجات مدراء البريد وفرقنا الداخلية في المستقبل. تعد منح العقود هذه جزءًا من خطة تحويل مكتب البريد الأوسع نطاقًا لمدة خمس سنوات والتي ستوفر أعمالًا أكثر استدامة وممكنة رقميًا.”

كشفت مجلة Computer Weekly في وقت سابق من هذا الشهر أن شركة Accenture كانت في سباق للحصول على صفقة استبدال Fujitsu، مع تقديم شركة IBM أيضًا عرضًا. ويغطي العقد الذي تبلغ مدته خمس سنوات صيانة ودعم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات داخل مركز البيانات؛ إدارة التطبيقات والتكاملات المخصصة؛ استقرار نظام الأفق الحالي؛ وترحيل الخدمات إلى السحابة.

ستوفر One View Commerce تطبيقًا برمجيًا كخدمة (SaaS) مستضافًا في السحابة، والذي يجب أن يستخدمه مكتب البريد المحدد بنية خدمة صغيرة حديثة. سيوفر البرنامج إمكانات نقطة البيع والوظائف الأخرى المطلوبة لمنصة البيع بالتجزئة الشاملة.

يمثل الانتقال إلى البرامج الموحدة والجاهزة للاستخدام تغييرًا في استراتيجية مكتب البريد، الذي أصر طوال عصر Horizon على استخدام برامج مخصصة مصممة لأغراضه الخاصة.

سيتم تشغيل صفقة One View Commerce لمدة لا تقل عن 10 سنوات. وكان مقدم العرض الخاسر هو شركة Escher Software، التي قدمت برمجيات وسيطة كجزء من الإصدار الأصلي من Horizon، الذي تم طرحه لأول مرة في عام 1999. ومن المتوقع أن يتم التوقيع على كلا العقدين في أوائل الشهر المقبل.

“الأولوية هي الحفاظ على الاستمرارية وتجنب الاضطراب طوال فترة الانتقال. وقال مكتب البريد: “سيتم إبقاء مدراء البريد والشركاء على اطلاع طوال العملية”. “لا توجد تغييرات فورية للفروع أو مدراء البريد أو الشركاء أو زملاء مكتب البريد. تظل العمليات اليومية كما هي. وستواصل فوجيتسو دعم نظام Horizon أثناء الفترة الانتقالية حتى تاريخ الخروج الرسمي.”

في مقابلة حديثة مع Computer Weekly، قال بول أناستاسي، كبير مسؤولي التكنولوجيا في مكتب البريد، إن فوجيتسو ستخرج من الخدمة بعد ثمانية إلى 12 شهرًا من توقيع العقدين. وأضاف أنه بحلول عام 2030، “سنكون قد استأصلنا ما نعرفه الآن باسم هورايزون بالكامل من ممتلكاتنا. ولن يكون هناك على الإطلاق”.

تم الكشف عن فضيحة مكتب البريد لأول مرة بواسطة مجلة كمبيوتر ويكلي في عام 2009، عندما كشفت قصص سبعة مدراء فرعيين والمشاكل التي عانوا منها بسبب هورايزون، والتي أدت إلى إجهاض العدالة الأكثر انتشارًا في التاريخ البريطاني (انظر أدناه الجدول الزمني لمقالات Computer Weekly حول الفضيحة منذ عام 2009).