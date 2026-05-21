المكلا وشعب حضرموت يواصل الهيمنة على صدارة الدوري اليمني

واصل فريق العلامة المكلا والشعب حضرموت تشبثهما بصدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم اليمنية، وأصبح كل منهما يفوز به الرابع توالياً، ليحافظا على كامل منافساته الخميس من الجولة الرابعة للمسابقة.

ملعب الظرافي في صنعاء، انتزع شعب حضرموت فوزاً صعباً أمامه اليرموك بهدف دون رد، حمل توقيع اللاعب وحيد الخياط من علامة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، ليرفع الشعب رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق يترك خلف المتصدر الموكلا.

في ملعب الفقيد بارادم مدينة المكلا، خطف المكملا أماً قاتلاً أمام اتحاد إب المطلوب ثم سجله محمد القدسي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليواصل الفريق صدارته الأوروبية بالرصيد الكامل.

ونتيجة لذلك، تجمد رصيد اليرموك عند أربع نقاط في المركز الثامن، بينما كان مؤتمر إتحاد إب إلى المركز قبل الأخير بنقطة واحدة فقط.

في مواجهة أخرى احتضنها ملعب العلفي بمدينة الحديدة، حققت اتحاد الموتى الأول له في البطولة وتخرج على مضيفه هلال الحديد بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة شهدت إثارة هجومية كبيرة.

وتهدف إلى تحديد حضرموت كل من عبدالله عبدالقادر هدفين في الدقيقة 26 و67، ومسلم عبداله في الدقيقة 47، وأحمد جلال في الدقيقة 52، فيما يتعلق بالهلال نسيم شريف في الدقيقة 15 وعبادي باري في الوقت المحتسب الضائع.

وتجمع حضرموت رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر، بينما رجع هلال الحديدة إلى المركز الثاني عشر بنقطة وحيدة.

وتتأهل منافسات الجولة الرابعة، الجمعة، بمواجهة تجمع تضامن حضرموت وسلام الصالة على الملعب الأولمبي في مدينة سيئون، قبل توقف الدوري خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن تنجح المتنافسون في 11 يونيو المقبل، بعد استكمال الدورة التأهيلية لبطولة كأس الجمهورية.