تستهدف عملية الشرطة خدمة VPN التي تفضلها عصابات برامج الفدية

تم تفكيك شبكة افتراضية خاصة (VPN) يفضلها مجرمو الإنترنت لإخفاء تسرب البيانات وهجمات برامج الفدية الاحتيالية وغيرها من الجرائم في عملية Saffron، وهي عملية بقيادة فرنسية هولندية بدعم من يوروبول ووكالات أخرى، بما في ذلك الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة (NCA)، وشريك القطاع الخاص Bitdefender.

تم استخدام خدمة First VPN بكثافة بين الجهات الفاعلة الناطقة بالروسية، ووفقًا ليوروبول، تم استخدامها في “كل” تحقيق إلكتروني كبير أجرته في السنوات القليلة الماضية. إلى جانب حجب حركة المرور الضارة من مراقبة إنفاذ القانون، من المعروف أيضًا أن مشغلي First VPN يقدمون خدمات مثل المدفوعات المجهولة المصدر والبنية التحتية المخفية.

قال إدوارداس سيليريس، رئيس المركز الأوروبي للجرائم الإلكترونية في يوروبول: “لسنوات عديدة، رأى مجرمو الإنترنت خدمة VPN هذه بمثابة بوابة لإخفاء الهوية. واعتقدوا أنها ستبقيهم بعيدًا عن متناول سلطات إنفاذ القانون. وتثبت هذه العملية أنهم مخطئون. فإيقافها عن الاتصال بالإنترنت يزيل طبقة مهمة من الحماية التي يعتمد عليها المجرمون للعمل والتواصل والتهرب من تطبيق القانون”.

وأضاف متحدث باسم Bitdefender: “نحن سعداء للغاية بالإزالة الناجحة لـ First VPN، ونهنئ سلطات إنفاذ القانون العالمية وجميع المشاركين.

“تجسد عملية Saffron قوة التعاون بين قطاع الأمن العام والخاص في تفكيك الأنشطة غير القانونية عبر الإنترنت، وفي هذه الحالة، خدمة VPN مصممة لإخفاء الهجمات. كما أنها تقدم رسالة إلى المجرمين الذين يعتقدون أن الويب المظلم يغطي أفعالهم ويضمن عدم الكشف عن هويتهم. وإذا أصبحوا هدفًا لجهد دولي، فلن يتمكنوا من الاختباء.”

تمثل عملية Saffron المرة الأولى التي تعمل فيها وحدة Draco Team الافتراضية التابعة لـ Bitdefender Labs على إجراء مضاد للشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)، بعد أن شاركت سابقًا في عدد من العمليات الأخرى بما في ذلك عمليات الاختراق في سوق Hansa للويب المظلم، وعملية Endgame لعام 2024 التي تستهدف شبكات الروبوتات، والإجراءات ضد عصابات برامج الفدية بما في ذلك GandCrab وخليفتها REvil.

عملية متعددة السنوات شهدت عملية الإزالة نفسها – التي جرت يومي 19 و20 مايو – اعتقال مسؤول First VPN وإجراء مقابلة معه، وتفتيش منزله في أوكرانيا، وتفكيك 33 خادمًا، وتعطيل البنية التحتية الأوسع. تم إغلاق أسماء نطاقات متعددة ومصادرتها، بما في ذلك 1vpns.com، و1vpns.net، و1vpns.org، وبعض نطاقات Onion المرتبطة بها. تمثل هذه الإجراءات تتويجًا لتحقيق دام أربع سنوات ونصف يعود تاريخه إلى ديسمبر 2021. خلال هذا العمل، تمكن المحققون من الوصول إلى خدمة First VPN، والحصول على نسخة من قاعدة بيانات المستخدم الخاصة بها، وتحديد اتصالات VPN المستخدمة على وجه التحديد من قبل مجرمي الإنترنت. لقد كشفت هذه المعلومات الاستخبارية عن مستخدمين فرديين مرتبطين بالجرائم السيبرانية، وولدت خيوطًا تشغيلية مرتبطة بالهجمات السيبرانية السابقة والجرائم الرقمية الأخرى. في الواقع، قامت فرقة العمل التشغيلية المنسقة التابعة لليوروبول (OTF) بالفعل بنشر أكثر من 80 حزمة استخباراتية في جميع أنحاء العالم وحددت 506 من مستخدمي VPN الأوائل المعروفين. وقالت وكالة الاتحاد الأوروبي إنها تمكنت بالفعل من دعم 21 تحقيقًا آخر بفضل هذا العمل.