الصين تدين الاتهامات الأمريكية لراؤول كاسترو باعتبارها انتهاكا لسيادة كوبا

نددت الصين بالتهديدات الجديدة بالعدوان العسكري ضد كوبا التي أصدرتها إدارة دونالد ترامب في سياق لائحة الاتهام التي وجهتها وزارة العدل الأمريكية لرئيسها السابق راوول كاسترو.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون الأمر بأنه “إساءة استخدام الوسائل القضائية لممارسة الضغط على كوبا”، وشكك خلال مؤتمر صحفي دوري يوم الخميس 21 مايو/أيار في شرعية مثل هذه الإجراءات في القانون الدولي.

اتهمت وزارة العدل الأمريكية، الأربعاء، أحد قادة الثورة الكوبية، وهو جنرال في الجيش والرئيس السابق للبلاد راؤول كاسترو (94 عاما)، بـ”التآمر والقتل” أثناء إسقاط طائرتين خاصتين في المجال الجوي الكوبي عام 1996. وكان كاسترو آنذاك وزيرا للقوات المسلحة في البلاد.

كوبا لديها تمت المحافظة عليه وأن الطائرتين المذكورتين كانتا تحلقان في أجواء البلاد بشكل غير قانوني وأن وجودهما يعرض الدفاعات الوطنية للبلاد للخطر. ولم يتم إسقاط الطائرات المملوكة لـ “منظمة إرهابية” إلا بعد فشلها في الاستجابة للتحذيرات المتعددة الصادرة، وكان ذلك عملاً من أعمال الدفاع عن النفس بموجب حقوق كوبا في السلامة الإقليمية.

وطالبت إدارة ترامب كاسترو بالاستسلام ومواجهة المحاكمة في الولايات المتحدة. ووصفت كوبا لائحة الاتهام بأنها ذريعة لشن عدوان عسكري على البلاد وامتداد للحصار الاقتصادي المستمر منذ عقود.

وأكدت الصين مجددا أن “العقوبات الأحادية أو الإجراءات القضائية ليس لها أي صلاحية في السياسة الدولية”.

وزعمت أنها عارضت باستمرار وبحزم “العقوبات الأحادية التي ليس لها أي أساس في القانون الدولي أو تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، وطلبت من الولايات المتحدة “التوقف عن التلويح بالعقوبات أو الإجراءات القضائية في كوبا والتوقف عن اللجوء إلى التهديد باستخدام القوة عند كل منعطف”.

وأكد قوه أن “الصين تدعم كوبا بقوة في حماية سيادتها وكرامتها الوطنية ومعارضة التدخل الخارجي”.

ظلت الصين ثابتة في دعمها لكوبا. ومنذ يناير/كانون الثاني من هذا العام، أرسلت أكثر من 60 ألف طن من الأرز وقدمت أكثر من 80 مليون دولار أمريكي كمساعدات طارئة. كما قامت بتركيب مئات الميغاواط من ألواح الطاقة الشمسية في جميع أنحاء الجزيرة للتغلب على الانقطاعات المنتظمة في خدمات الطاقة الناجمة عن الحصار الأمريكي على إمدادات الطاقة إلى البلاد.

تضامن من جنوب آسيا

خرجت الحركات الاجتماعية والسياسية في جنوب آسيا وأعربت عن تضامنها ودعمها لكوبا وشعبها الذي يواجه هجمات غير مسبوقة من القوة الإمبريالية.

أصدر الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي). بيان يوم الجمعة تحت عنوان “كوبا ليست وحدها” يدين “الاتهام الصادم وغير القانوني للزعيم التاريخي للثورة الكوبية”، راؤول كاسترو.

وجاء في البيان: “إن هذه خطوة سياسية ساخرة ليس لها أي أساس قانوني، وتنبع بشكل واضح من عجز الإمبريالية عن كسر إرادة الشعب الكوبي، الذي، على الرغم من المعاناة الهائلة الناجمة عن التكثيف الأخير للحصار الاقتصادي، احتشد معًا دفاعًا عن ثورته”.

دعا الحزب الشيوعي (الماوي) إلى تعبئة شعبية أكبر ضد الاعتداءات الأمريكية المتكررة ضد كوبا.

كما أصدر حزب مازدور كيسان في باكستان المجاورة بيانا أعرب فيه عن دعمه القوي وتضامنه مع كوبا.

وقال حزب MKP: “لا أحد في العالم يصدق الادعاءات السخيفة لهؤلاء الذين نصبوا أنفسهم “حراس العالم الحر”.

وأكد حزب MKP أن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا “لا علاقة له بالديمقراطية، أو حرية الشعب الكوبي، أو حماية المواطنين الأميركيين. بل له غرض واحد فقط: خنق الثورة الكوبية وإعادة فرض الهيمنة الاستعمارية الأميركية على كوبا، تماما كما يحاولون أن يفعلوا مع فنزويلا”.

رفض حزب MKP لائحة الاتهام الموجهة إلى راؤول كاسترو “أحد مهندسي الثورة الكوبية والمدافع الثابت عن الاشتراكية”، ووصفها بأنها محاولة أخرى من جانب الولايات المتحدة لممارسة ضغوطها الإمبريالية على كوبا لحملها على الاستسلام.

يقول بيان حزب MKP إنه يعتقد أن القضية الكوبية تقوم على الحقيقة والعدالة، وأن “جريمته” الوحيدة هي السعي إلى مسار عمل مستقل من أجل الحفاظ على الشعب الكوبي وأرضه وموارده “خالية من الاستغلال الإمبريالي الأمريكي والسيطرة الاستعمارية”.

عمار علي جان، زعيم حزب حقوق الخلق (HKP) تذكير أشادت الحكومة الباكستانية بالتدخل الحاسم الذي قام به الأطباء الكوبيون خلال الزلزال المدمر الذي وقع عام 2000 تحت قيادة راؤول وطالبتها بالوقوف إلى جانب كوبا، التي تواجه الآن اعتداءات الإمبريالية الأمريكية.

ادعى شريف شمشير، الناشط في حزب العمال البنجلاديشي (WPB)، أن ما يسمى بلائحة الاتهام لراؤول كاسترو هو هجوم آخر على الثورة الكوبية. وقال إنها علامة على أن إدارة ترامب لا تؤمن بأي قانون أو مدونة سلوك في السياسة الدولية.

وادعى أن الولايات المتحدة تسترشد بقواعد الغابة في التهديد باختطاف كاسترو، كما فعلت مع نيكولاس مادورو في فنزويلا.

ودعا جميع القوى الديمقراطية في العالم إلى الوقوف مع كوبا والاحتجاج على العدوان الإمبريالي وإلا فإن هذا سيصبح “قاعدة” لمعظم دول الجنوب العالمي.

