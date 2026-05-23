أدت الأزمة الاجتماعية في بوليفيا إلى حدوث انقسامات دبلوماسية وإجراء تعديل وزاري

الأزمة السياسية والاجتماعية ولا تظهر أي علامات على التراجع في بوليفيا. وكانت المظاهرات المستمرة التي نظمتها النقابات العمالية الكبرى في البلاد، وتنظيم العمال الزراعيين، وعمال النقل، وعمال المناجم، فضلاً عن حركات السكان الأصليين، بين آخرين، سبباً في حدوث اضطرابات اجتماعية حقيقية.

اندلعت الاحتجاجات حول محاولة الحكومة النيوليبرالية إلغاء الحق التاريخي، الذي تم اكتسابه من خلال نضالات الفلاحين، والذي يمنع الاستيلاء على الأراضي لسداد الديون. اقترح باز قانوناً يسمح للفلاحين باستخدام أراضيهم كضمان للسداد، تحت طائلة خسارتها إذا لم يتم سداد الديون ـ وهو الإجراء الذي وصفه العديد من المنتقدين بأنه آلية ضارة مصممة لاستغلال احتياجات أشد الناس فقراً من أجل تجميع الأراضي لصالح المجموعات الاقتصادية الوطنية والدولية التي تدعم إدارة باز حالياً. وتتمتع بوليفيا باحتياطيات طبيعية كبيرة من الغاز والمعادن الثمينة، فضلاً عن الليثيوم، وهو عنصر ضروري لتكنولوجيات المعلومات الجديدة.

وسرعان ما بدأت الاحتجاجات في حشد الدعم بين العمال والمعلمين ومجتمعات السكان الأصليين، الذين اغتنموا الفرصة للمطالبة بتحسين ظروف معيشتهم وعملهم. ردًا على ذلك، شن باز هجومًا مضادًا قاسيًا من الجيش والشرطة. أدى ذلك إلى بدء المتظاهرين في الدعوة، بطريقة منسقة بشكل متزايد، إلى استقالة الرئيس.

وفي مواجهة الوضع الذي خرج بسرعة عن سيطرة السلطة التنفيذية، ويقترح باز الآن إجراء تعديل وزاري للتخفيف من السخط العام. وبالفعل، قبل ساعات قليلة فقط، أعلن وزير العمل إدجار موراليس استقالته من منصبه من أجل “تهدئة البلاد”. كان موراليس أحد المعارضين الرئيسيين لاتحاد العمال البوليفي (COB) خلال الاحتجاجات. ومن المتوقع أن يغادر عدد آخر من الوزراء الحكومة خلال الساعات المقبلة.

الأزمة الدبلوماسية

وقد تصاعد الوضع إلى المستوى الدبلوماسي. وقبل بضعة أيام، وقع العديد من الرؤساء اليمينيين في أمريكا اللاتينية على خطاب دعم لرودريغو باز وأدانوا تصرفات المتظاهرين. وهذا هو الخط نفسه الذي تنتهجه واشنطن، التي تدعي أن التظاهرات جزء من خطة مدروسة للإطاحة بالحكومة التي تتولى السلطة منذ أقل من عام.

هذا ما وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو“إن هذا انقلاب ممول من ذلك التحالف بين السياسة والجريمة المنظمة في مختلف أنحاء أمريكا اللاتينية… ومن غير المتصور أن تكون هناك عملية ديمقراطية انتخب فيها باز بأغلبية ساحقة من قبل الشعب البوليفي قبل أقل من عام، والآن لدينا محتجون عنيفون يغلقون الشوارع”.

من جانبه، قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو إن بوليفيا تشهد “انتفاضة شعبية” حقيقية وعرض القيام بدور الوسيط. ولم تعجب الحكومة البوليفية هذه التصريحات. قال باز أن تصريحات بيترو “هي اعتداء على الديمقراطية.. [Petro] لقد أعطى الأولوية لأيديولوجيته – التي، على ما يبدو، تفتقر إلى المبادئ الديمقراطية – على العلاقات واحترام ديمقراطية دولنا.

وفي أعقاب ذلك، قررت بوليفيا طرد الممثل الدبلوماسي الأعلى لكولومبيا في البلاد، وهو ما ردت عليه بوغوتا بطرد رئيس مكتب السفارة البوليفية من الأراضي الكولومبية.

ليس هذا هو الجدل الدولي الوحيد الذي تورطت فيه إدارة باز خلال الاحتجاجات الأخيرة. أعلنت الحكومة البوليفية أن إدارة الزعيم اليميني المتطرف في الأرجنتين، خافيير مايلي، أرسلت طائرات تحمل مساعدات إنسانية. ومع ذلك، ادعى عضو الكونجرس الأرجنتيني رولاندو باتشيكو أن الشحنة تتكون بالفعل من معدات مكافحة الشغب المخصصة لقمع المتظاهرين.

هذا قد مما دفع العديد من المشرعين الأرجنتينيين إلى المطالبة بذلك تقارير من إدارة مايلي بخصوص الشحنة المزعومة لمعدات الشرطة والجيش على متن طائرتين من طراز هيركوليس. يأتي هذا الحادث على رأس الشحنة المزعومة سابقًا لذخيرة مكافحة الشغب من قبل إدارة موريسيو ماكري آنذاك إلى رئيسة بوليفيا الفعلية، جانين أنيز، التي شغلت منصب الرئيس بعد انقلاب 2019.

وعلى هذا فقد أظهرت حكومة باز استعدادها للتشبث بالسلطة بأي وسيلة ضرورية، سواء من خلال القمع، أو التفاوض، أو التعاون الأجنبي ـ سواء كان هذا الأخير علنياً أو غير علني. لكنها أظهرت في الوقت نفسه أنها لا تخشى قطع علاقاتها مع حكومات مثل حكومة بترو. مما لا شك فيه أن مستقبل بوليفيا غير مؤكد، وسوف يتقرر في الأيام المقبلة.

