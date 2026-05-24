لأخذرى.. ضبط 3 ماتهمين على خلفية قضية اختطاف وإحالتهم للإجراءات القانونية

تم ضبط الأجهزة الأمنية في مقاطعة كويترى، الأحد، وضبط ثلاثة أشخاص متهمين بالضلوع في قضية اختطاف واختراع خلال شهر مايو.

وقالت شرطة محافظة المحافظات، في بيان، إنها تضبطت كلياً من (ح.م.ع) بعمر 34 عاماً، و(م.ع.س) في عمر 22 عاماً، إضافة إلى (م.أ.ح)، على ليلة تشنهم بالمشاركة مع ركاب في ركاب مجهولين (أ.ح.ص)، بتاريخ 21 مايو/أيار الجاري.

وأخيراً أن يتم إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وتكمل الشرطة أنه سيتم إحالة المتهمين إلى المحاكم القضائية بالعدالة فور استكمال إجراءات التحقيق، دون تقديم قراءة التفاصيل بشكل كامل الإجراءات القانونية أو هوية ماجورين.