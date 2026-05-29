تطورات حالته الصحية ووفاته في المستشفى.. صحيفة سعودية ليوم الأيام الأخيرة لليمني السابق

باستثناء صحيفة “عكاظ” السعودية لسبب وفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي فجر اليوم، في أحد مستشفيات العاصمة الرياض.

لقد تأخرت، مساء الخميس، تطورت الحالة الصحية لـ “هادي” خلال الأيام الماضية وبدأت في الظهور خلال وجودها في المنزل، قبل أن تتكرر عدة مرات، فيما بقي خلال الأسبوع الأخير من الرعاية الطبية داخل المستشفى.

وتحدثت عنه خلال الفترة الأخيرة إلى العلاج في الولايات المتحدة عدة مرات بعيدًا عن المجلس، إلا أن الحالة الصحية تأثرت بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخير عند الساعة السادسة من صباح يوم الخميس.

عائلات أن تشيعيه ودفنه سيكون غداً الجمعة بعد صلاة العصر في العاصمة السعودية الرياض.

وظل الرئيس اليمني السابق خلال السنوات الماضية يعاني من مرض في القلب، واضطر للسفر إلى الطائرة الأمريكية السريعة، ومتابعة حالته الطبية في أحد مستشفيات مدينة كليفلاند الأمريكية.