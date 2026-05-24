اجتماع عسكري عسكري في عدن ضروري للضروريات الأساسية للقوات المسلحة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم، اجتماعياً عسكرياً موسعاً ضم قيادات عسكرية في وزارة الدفاع ورؤساء الهيئات وقادة المناطق العسكرية، لتخطيط الأداء الميداني والإداري، وبحث سبل رفع الجاهزية القتالية لمنتسبي القوات المسلحة.

الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس الهيئة العامة، اللواء الركن أحمد البصر، بمشاركة المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري عدد من قيادات المناطق عبر تقنية الاتصال، استمعت القيادة إلى تقارير تفصيلية حول سير العمليات التنفيذية والإدارية في مختلف الجبهات العسكرية، والجهود المساهمة في الانضباط العسكري الأركان وضبط القوات المسلحة.

ولما لها من رؤية بصرية وطنية التي تلبسها والجنود في ميادين الشرف، مشددة في الوقت الأصلي على عدة مرات من مستوى اليقظة والانضباط في الوحدات المختلفة لمواجهة المرحلة بروح المسؤولية.

الاجتماع على أساس تجهيز القوات المسلحة الأساسية وتأمين متطلبات المقاتلين في الجبهات، بما في ذلك رفع كفاءتهم القتالية وتأهيلهم تأهيلاً عالياً جداً مع تخصص الموكلة المخصصة.