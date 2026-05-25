منوعات

سجل المتهم الرئيسي باغتيال موظف الصليب الأحمر “حنا لحود” بعد 8 سنوات من اللاحقة

AbdHassan25.05.2026
14
سجل المتهم الرئيسي باغتيال موظف الصليب الأحمر “حنا لحود” بعد 8 سنوات من اللاحقة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ابحث عن الأجهزة الأمنية في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن) الأحد، الاسبانية القبض على المسؤول الرئيسي في الموقع في تركيا موظف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اللبناني “حنا لحود”، بعد ثماني سنوات من الملاحقة.

اتفق على بيان البناء الأمني ​​المشترك ألقي القبض على المتهم (ص. أ. س. ا) عقب العملية تتبع ورصد دقيقة أبناءهم، واصفاً إياهم وحدهم باستثناء الخطرة المتورطة في تفخيخ وقيادة عدة خلايا تخريبية.

وذكر أنه متهم بالتورط في تنفيذ سلسلة من التفجيرات والاغتيالات التي استهدفت شخصيات مدنية وعسكرية لإيسترلينيين في محافظات تعز وعدن ولحج وأبين.

وتعود حادثة الاغتيال إلى 21 أبريل/ نيسان 2018، عندما تم تحريرهم من مجهولين اللبنانيين “حنا لحود”، والذي شغل منصب مسؤول برنامج الاحتجاز باللجنة الدولية في اليمن، ديفيد واطلقوا النار حتى اردوه هدفاً.

تشمل الأجهزة الأمنية بتعز في أواخر عام 2018، القبض على المدعو “همامقاني” باستثناء أي شخص يهمهم الأساسيين في تنفيذ ومباشرة عملية زرابي لحود، بعد مداهمة مكان كان يختفي فيه في منطقة “سوق الصميل” شرقي المدينة.

وبحسب البيان، فإن الرئيس متورط مع شبكة من العناصر “التخريبية” في زريات أخرى طالت موظفين أميين في المحافظة، ومنها منطقة المسؤول الاتحادي الأردني المعتدل حميدي، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي، في مدينة الزراعة عام 2023.

Source link

AbdHassan25.05.2026
14
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

مقالات ذات صلة

اضطرت قناة ITV للاعتذار خلال تغطية الكأس الذهبية لمهرجان شلتنهام | أخرى | رياضة

اضطرت قناة ITV للاعتذار خلال تغطية الكأس الذهبية لمهرجان شلتنهام | أخرى | رياضة

17.03.2026
“بلومبرج”: ناقلتا غاز قطريتان تتجهان لعبور مضيق هرمز لأول مرة منذ اندلاع الحرب

“بلومبرج”: ناقلتا غاز قطريتان تتجهان لعبور مضيق هرمز لأول مرة منذ اندلاع الحرب

06.04.2026
مطار رعدية تضرب عدة محافظات يمنية خلال الساعات القادمة

مطار رعدية تضرب عدة محافظات يمنية خلال الساعات القادمة

13.04.2026
النفط يهبط مع التجارب المعقدة وتجارب إيران

النفط يهبط مع التجارب المعقدة وتجارب إيران

21.04.2026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى