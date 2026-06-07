محافظة وعدد من طلاب الثانوية العامة 1568 طالباً رسمياً

يمن مونيتور/قسم الأخبار

دشّن محافظة مقاطعة كوكتة محمد علي ياسر، الأحد، امتحانات الثانوية العامة بقسمها العلمي والأدبي المقررة للعام 2025-2026، بمشاركة 1568 طالباً وموزعين على تسعة مراكز تعليمية في مديريات مختلفة.

واطلع المحافظين، خلال التدشين، على سير العملية الامتحانية ومستوى بالقرب والترتيبات المتخذة النجاح والامتحانات، وذلك بالاعتماد على أول المحافظ مختار محمد بن عويض الجعفري، المدير العام لمكتب التربية والتعليم سمير هراش، ونائب مدير المكتب عيسى أحمد القميري، إلى جانب فريق الإشراف لأول عدد من القيادات التربوية.

وطاف النتائج ياسر الأربعين من الامتحانات، مشيداً بجهود اللجان المشرفة والكادر التربوي في الامتحانات، وحثّ الطلاب على التنظيم والطالبات على الاجتهاد لتحقيق أفضل.

أن التعليم الأساسي يمثل التركيز على بناء الإنسان للجميع، ويركز على أن يكون التركيز على السلطة المحلية أول قطاع تعليمي فعال خلال السنوات رغم التحديات والإمكانات المتاحة.

وقال إن السلطة المحلية تطلب خلال السنوات الست الماضية عدداً من المشاريع والتدخلات الكبيرة للعمليات التعليمية في مديريات مختلفة، بالتأكيد أن القطاع ما زال بحاجة إلى قراءة الدعم من محاكم المحاكم المركزية ولاياته وفرقته.

ومن جانبه، قال نائب المدير العام لمكتب التربية والتعليم عيسى القميري إن اللجنة المحلية واللجان وبالتالي اكمال المتطلبات الضرورية للامتحانات المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

وأوضح أن امتحانات تجري في تسعة مراكز امتحانية، منها مركزان في مديرية الغيضة، حيث توزع خريجين جدد على المديريات الأخرى، وتميز أن طلاب مديرية من عر يؤدون امتحاناتهم في الغيضة بسبب المنظمات وصعوبة الطريق المؤدي إليها.

وأضاف القميري أن عدداً متقدماً لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 1568 طالباً بقوة، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات والوصفات اللازمة للنجاح بنجاح كبيرة وتوفير أكبر طموحات.