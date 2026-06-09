تتطلع BT إلى تعزيز دفاعات الشبكة باستخدام Project Glasswing

بينما تتطلع Anthropic إلى السماح لمقدمي البنية التحتية الحيوية العالمية بتأمين أنظمتهم من خلال منح وصول متحكم إلى Claude Mythos Preview، أصبحت BT أول شركة بريطانية تؤكد عضويتها في برنامج Project Glasswing الخاص بمزود الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحماية ضد تهديدات الأمن السيبراني لشبكاتها وعملائها.

في جوهره، يجمع مشروع Glasswing بين موفري البنية التحتية الحيوية لتأمين البيانات والأنظمة التي تدعم الخدمات. وهو مصمم للسماح للمؤسسات الموثوقة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Anthropic لتحديد نقاط الضعف بسرعة وتأمين البرامج الأكثر أهمية في العالم قبل أن يتمكن المجرمون من استغلالها.

ومن بين الأعضاء المؤسسين للمبادرة: Amazon Web Services، وAnthropic، وApple، وBroadcom، وCisco، وCrowdStrike، وGoogle، وJPMorganChase، وLinux Foundation، وMicrosoft، وNvidia، وPalo Alto Networks.

قام الكونسورتيوم بتشكيل مشروع Glasswing بسبب القدرات التي تمت ملاحظتها في Claude Mythos Preview، والتي تقول Anthropic إنها غيرت قواعد الأمن السيبراني. في الواقع، يقال إنها كشفت عن الحقيقة الصارخة المتمثلة في أن نماذج الذكاء الاصطناعي قد وصلت إلى مستوى من القدرة على البرمجة حيث يمكنها التفوق على الجميع باستثناء البشر الأكثر مهارة في العثور على ثغرات البرمجيات واستغلالها.

في الواقع، يقال إنه تم بالفعل العثور على الآلاف من نقاط الضعف عالية الخطورة، بما في ذلك بعض الثغرات الموجودة في كل نظام تشغيل رئيسي ومتصفح ويب. تعتقد أنثروبيك أنه نظرًا لمعدل تقدم الذكاء الاصطناعي، فلن يمر وقت طويل قبل أن تنتشر هذه القدرات، وربما تتجاوز الجهات الفاعلة الملتزمة بنشرها بأمان.

وقد تكون التداعيات ــ على الاقتصادات والسلامة العامة والأمن القومي ــ شديدة. وفي معرض Cisco Live الأخير، قال تشاك روبنز، الرئيس التنفيذي لشركة Cisco، إنه من المنظور التكنولوجي والجيوسياسي والتجاري، كان العالم يتحرك بشكل أسرع من أي وقت مضى، وكان المحرك الرئيسي لهذا التغيير هو إطلاق أداة Mythos AI، التي كشفت عن نقاط القوة والضعف لدى الشركات في عصر الذكاء الاصطناعي.

وكانت إحدى النتائج الرئيسية هي زيادة مشاركة الرؤساء التنفيذيين في عملية صنع القرار في مجال التكنولوجيا. كان روبنز مصراً على أن التقاليد والأعراف قد اختفت بالنسبة لزملائه من الرؤساء التنفيذيين أثناء محاولتهم تلبية اللحظة الأسطورية وعليهم ببساطة الاستثمار في تقنيات التغيير التدريجي.

وقال: “نحن في سباق سريع. في العالم الذي نعيش فيه اليوم، في النصف ساعة الأخيرة، كان من الممكن إطلاق نموذج جديد، وكنا جميعاً نتدافع؛ ربما قام مهاجم بإسقاط نظام رئيسي ما؛ كان من الممكن أن يتسبب بعض التصريحات السياسية في إحداث تحول زلزالي في المشهد الجيوسياسي العالمي. وهذا هو ما نتعامل معه”.

كجزء من مشروع Glasswing، سيستخدم شركاء الإطلاق المدرجون أعلاه Mythos Preview كجزء من عملهم الأمني ​​الدفاعي. قام الكونسورتيوم أيضًا بتوسيع الوصول إلى مجموعة تضم أكثر من 40 شركة إضافية تقوم ببناء أو صيانة البنية التحتية للبرمجيات الهامة حتى يتمكنوا من استخدام النموذج لمسح وتأمين أنظمة الطرف الأول وأنظمة مفتوحة المصدر. تلتزم Anthropic بما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي من أرصدة الاستخدام لـ Mythos Preview عبر هذه الجهود، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي من التبرعات المباشرة لشركات الأمن مفتوحة المصدر.

في افتتاح قمة اعتماد الذكاء الاصطناعي التي نظمتها حكومة المملكة المتحدة، شددت أليسون كيركبي، الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش تيليكوم، على أهمية الشبكات الجاهزة للمستقبل والتي تكون آمنة ومرنة وآمنة لتحقيق فوائد الذكاء الاصطناعي، وشددت على التزام بريتيش تيليكوم بتطوير قدرة المملكة المتحدة في مجال السيادة الرقمية وضمان التبني المسؤول للذكاء الاصطناعي.

وشددت بريتيش تيليكوم على الدور الحاسم للاتصال في ضمان قدرة المملكة المتحدة على استغلال إمكانات النمو في مجال الذكاء الاصطناعي.

“لا يعمل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع إلا عندما يكون مدعومًا بشبكات جاهزة للمستقبل تتسم بالأمان والمرونة والأمان. [BT is committed] للعمل مع الحكومة لدعم مواصلة تطوير ونشر القدرات البريطانية السيادية في مجال الذكاء الاصطناعي، بحيث يمكن للمملكة المتحدة أن تصبح صانعًا للذكاء الاصطناعي وليس مجرد متلقي، [and to acting as an] “إننا عامل تمكين للتبني المسؤول ومتبني مسؤول في الذكاء الاصطناعي”.

وأضافت BT أن مشاركتها في مشروع Glasswing تعكس دورها في تأمين البنية التحتية الوطنية الحيوية في المملكة المتحدة، وباعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في البلاد في تقديم الخدمات الأمنية المدارة. وقالت الشركة إنها تمنع حاليًا أربعة ملايين هجمة إلكترونية عبر شبكاتها يوميًا، مما يؤكد حجم التهديد وأهمية مواجهته.

وأشار جون جيمس، الرئيس التنفيذي لشركة BT Business، إلى أن “الذكاء الاصطناعي يغير الأمن السيبراني بسرعة، وتحتاج الشركات إلى شركاء موثوقين يمكنهم مساعدتها على البقاء في المقدمة”. “من خلال الانضمام إلى مشروع Glasswing، ستعمل BT على تعزيز قدرتها على الأمن السيبراني لحماية شبكاتنا وعملائنا والمملكة المتحدة على نطاق أوسع.”

توفر BT Business حلول الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المنتجات الجديدة للشركات الصغيرة، وأعلنت مؤخرًا عن تعاون مع Accenture لتطوير عمليات إلكترونية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للاستجابة للتهديدات السيبرانية بسرعة الآلة.