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تعيين مدير عام ونائب جديد لمطار عدن الدولي

AbdHassan08.06.2026
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تعيين مدير عام ونائب جديد لمطار عدن الدولي

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أصدر وزير التحرير، محسن حيدرة العمري، الحاكم الإداري الجديد حكم على المتهمين في مخطط مطار عدن الدولي، تمثيل ت كليف الدكتور سقاف علي سقاف محمد بمهام والمدير العام للمطار.

كما أصدر الوزير قراراً آخر بتكليف عبد الله محمد جميع المديرين التنفيذيين بمهام نائب مدير عام مطار عدن الدولي.

ونُصِحُوا على نواة نوبل الصلاحيات والامتيازات المهنية للمهنئين بالمنصبين، باردين بشهادة اعتمادهما من تاريخ صدورهما، مع إلغاء أي نفوذ أو تكليفات سابقة تعارض مع مضمونهما.

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AbdHassan08.06.2026
13
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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