سقوط بعده في بركان دمت.. اختلاف شخصي تواصل البحث عن المغامر اليمني القاعقاع عنتر

يمن مونيتور/ الضلع / خاص

لأن مغامرات الشاب اليمني في القاعقاع عنتر العبسي، المعروف بين متابعيه بجرأته في منحدرات ومنحدرات شديدة الخطورة، لتنتهي مأساوية بعد سقوطه في فوهة بركان حرضة دمت بمحافظة الضالع خلال ممارسته أنشطته الرياضية.

بدأت مصلحة الشؤون المدنية في فرق الغوص والإنقاذ المائي بالتعاون مع عمليات البحث عن جثمان الشاب الذي ستقع داخل الفوهة العرقية، وسط عمليات ميدانية وصعوبات ناجمة عن طابع المكان البارد.

وفقاً لمصادر الدفاع المدني، فقد تم مباشرة إجراءات التمييز القضائي للبحث الفوري عن البلاغ، ونفذت مسوحات ميدانية في محيط موقع الحادث، قبل أن يتم تعزيز الأداء بفريق متخصص من رئاسة الحضور والمشاركة في عمليات البحث والانتشال.

واكتسبت القاعقاع أكثر شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار السنوات الماضية، حيث لم يتم نشر مقاطع مصورة توثق تسلقه قمماً ومنحدرات جبلية وعرة، من بعد حافة بركان حرضة دمت، ما دفع الكثيرين إلى وصفه بـ”سبيدر مان اليمن” نظرًا لرأيته وخوضه مغامرات في مواقع شديدة الخطورة.

ونتيجة لذلك، تقوم مصلحة الدفاع المدني منذ ذلك الحين بالبحث والتنسيق بين الفرق حتى تصل إلى الجثمان، ونتيجة لذلك تنفيذ إلتزامات السلامة عدد كبير أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية في المناطق الجبلية والوعرة.

لذلك حرضة دمت أبرزت من المعالم الطبيعية والبركانية في اليمن، وتحدد الزوار والمغامرين، إلا أن كافتها الأثرية وحوافها مفيدة تجعل الشركات منها محفوفة بالمخاطر، ولكن في غياب وسائل الحماية والتأمين.