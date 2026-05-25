دراسة اختيار جديدة أن النوم لساعات خاصة أو طويلة قد ترتبط بالشيخوخة ووظهور الحصان الصحي في عدة أعضاء بالجسم، وأساس والقلب والرئتين والجهاز المناعي.

ونعتمد على تكنولوجيا البيانات نحو نصف مليون مشاركة ضمن قاعدة البيانات “UK Biobank”، حيث نستخدم تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل المؤشرات القديمة في الجسم، مثل صور وتحاليل الدم والمؤشرات الحيوية الخاصة.

واضح بين فترة النوم وكثرته

“لقد توصلنا إلى ما وصفه بالنمط بـ “النمط على شكل حرف U”، حيث كانت المؤشرات الصحية لديها عدد أكبر من الأشخاص الذين بلغوا ما بين ست وثماني ساعات نوم يوميًا، بينما سجّلت أقل أو أقل من ذلك بظهور علامات الشيخوخة السريعة.

تأثيرات عناصر مختلفة في الجسم، مثل الرئتين والجلد والجهاز المناعي، إضافة إلى التأثير الأساسي أيضًا.

التأثير المباشر على الصحة النفسية والجسدية

ووجدت الدراسة أن النوم القصير ارتبط بشكل ملحوظ بخطر الإصابة بالاكتئاب والقلق، إلى جانب أمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسمنة ومشكلات التنفس مثل الروبوت واضطرابات الجهاز الاضطرابات.

أما طويلة، فارتبطت بمشكلات صحية، إلا أن مساعدتها قد تكون نتيجة لأمراض كامنة وليس سببًا مباشرًا لها.

وقال جونهاو وين، الباحث الرئيسي في الدراسة والأستاذ المساعد في جامعة كولومبيا الأمريكية، إن النتائج تشير إلى أن النوم “جزء أساسي من الجسم بشكل كامل، وليس مجرد عامل مرتبط بصحة جيدة فقط”.