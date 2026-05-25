السير مو فرح يكتب رسالة عاطفية إلى صديقه الراحل بعد الموت المفاجئ | أخرى | رياضة

كتب السير مو فرح رسالة إلى صديقه ومدربه الراحل نيل بلاك.

عندما عبرت خط النهاية في ماراثون شيكاغو عام 2018 وحطمت الرقم القياسي للماراثون الأوروبي، توقفت الساعة. كل شيء آخر استمر في التحرك.

الضجيج، والحشد، والعاطفة، ولكن للحظة لم يكن هناك سوى أنا وهذا الرقم، وكل ما يتطلبه الأمر للوصول إلى هناك. يرى الناس الوقت، لكنهم لا يرون سنوات العمل الجاد والتغلب على التحديات والأشخاص الذين يقفون وراءها.

إنهم لا يرون معسكرات التدريب في إثيوبيا قبل الفجر، والإصابات التي تجعلك تشك في كل شيء، والليالي التي لا تعرف فيها حقًا ما إذا كان جسمك سيتماسك لفترة كافية للوصول إلى خط البداية. إنهم لا يرون غرف العلاج، وأسرة التدليك، والمكالمات الهاتفية حيث يبدو أن كل شيء قد ينهار. هذا هو ما تبدو عليه الحياة المهنية في القمة، وهذا ما أتيحت لي الفرصة للتفكير فيه منذ أن اعتزلت حذاء السباق.

الأشخاص الذين جعلوا تلك اللحظة القياسية ممكنة لم يكونوا أبدًا على خط البداية، لكنهم أوصلوني إلى ذلك. يوم الاحتفال، وهو لحظة وطنية يوم الاثنين 25 مايو، لنتذكر أولئك الذين شكلوا حياتنا ولكنهم لم يعودوا معنا، يمنحنا جميعًا فرصة لتكريم هؤلاء الأشخاص.

التقيت بنيل بلاك لأول مرة عندما كان عمري حوالي 14 عامًا، وكان طبيبًا طبيعيًا في عطلة نهاية الأسبوع لعرض الأفلام في بريطانيا. هادئ، مركز، متواضع. لم يكن لدي أي فكرة أن هذا الرجل سيصبح أحد أهم الأشخاص في حياتي.

على مر السنين أصبح يعرف جسدي أفضل مما كنت أعرفه بنفسي. ليس فقط من الناحية الفنية، على الرغم من أن لمسته كانت غير عادية، إلا أنه كان بإمكانه أن يقول في غضون ثوانٍ ما هو الخطأ عندما لم أتمكن حتى من وصفه، لكنه فهمني. ما كنت بحاجة لسماعه، متى أدفع، متى أقول فقط: “لقد حصلت عليها، يا صديقي”.

قبل لندن 2012، كنت أتسلق على سرير التدليك الخاص به مشدودًا ومرهقًا ومصابًا بطلق ناري. كان يعمل على ظهري أو كاحلي، ويربت على كتفي، وكانت تلك الكلمات الأربع “لقد حصلت عليها يا صديقي” كافية. لأن هو قصدتهم، فصدقتهم.

عرف نيل أيضًا مدى أهمية العائلة بالنسبة لي. في تلك الملاعب الكبيرة، القدرة على رؤيتهم وعناق زوجتي وأطفالي… قد يرى بعض الناس ذلك أمرًا صغيرًا، لكنه ليس كذلك. إنه كل شيء. وكان يعلم ذلك دون أن أضطر إلى قول كلمة واحدة.

السير مو فرح يرفع كأسًا لنيل بلاك بمناسبة يوم الاحتفال اليوم.

كانت هناك أيضًا لحظة، في وقت لاحق من مسيرتي، عندما كنت أعاني بشدة من الإصابات، وهو النوع الذي يجعلك تتساءل عما إذا كان لديك أي شيء متبقي. اتصلت به وقلت: “نيل، أنا أتألم حقًا”. وقال لي أن أعطيه ثلاثة أيام. لقد ترك كل شيء، وصعد على متن طائرة، وجاء إلي. لا ضجة، لا تردد، هناك فقط.

هذا نيل بلاك. هذا هو من كان.

توفي نيل فجأة في عام 2020 وقد أطاح بالأرض من تحتنا جميعًا، وليس أنا فقط، بل عائلتي بأكملها. نشأ أطفالي وهم يعرفونه وما زالت ابنتي الكبرى تتذكره من البطولات حول العالم. لقد ذكّرني فقدانه، بوحشية، بأن الامتنان الذي يُترك غير معلن هو مجرد شعور لا يمكن لأحد أن يتلقاه.

هذا هو المكان الذي أنا فيه اليوم. منذ تقاعدي، تمكنت من الرجوع إلى الوراء وإلقاء نظرة على الصورة الكاملة للمسيرة المهنية – ليس فقط الميداليات والأرقام القياسية، ولكن الأشخاص الذين نسجوا كل جزء منها، ونيل بلاك موجود في كل ذلك. ليس في كتب الأرقام القياسية، ولكن في كل خط نهاية عبرته.

ولهذا السبب يعني يوم الاحتفال شيئًا مهمًا جدًا بالنسبة لي. إنه يوم وطني في 25 مايو لتكريم الأشخاص الذين شكلونا ولكنهم لم يعودوا هنا. ليست الأسماء الموجودة على المنصة، بل الأشخاص الذين يقفون خلفهم. أخصائيو العلاج الطبيعي، والمدربون، والعائلة، والأصدقاء، والأصوات الهادئة في غرفة العلاج الذين أخبروك أنك مصاب به عندما لم تكن متأكدًا من ذلك.

في السابعة مساء يوم الاثنين 25 مايو، سأنضم إلى Big Toast وأرفع كأسًا لنيل بلاك.

لو كان بإمكاني التحدث معه الآن، فلن أتحدث. أود فقط أن أقول شكرا لك. بشكل صحيح، هذه المرة.

