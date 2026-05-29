برايس يصدر بيانًا بعد إجباره على الاعتذار ليتلر | أخرى | رياضة

اعترف جيروين برايس بأنه لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية حيث أصدر بيانًا بعد إجباره على الاعتذار للوك ليتلر في هزيمته في تصفيات الدوري الممتاز للسهام أمام بطل العالم. خسر رجل الجليد ساقه الحاسمة ليخسر أمام فريق Nuke في الدور نصف النهائي للعام الثاني على التوالي، وانتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإصدار حكمه.

قال برايس على إنستغرام: “حسنًا، لنبدأ، لم يكن الأمر حادًا بما يكفي عندما كان الأمر مهمًا، حملة طويلة صعبة هذا العام ولكن استمتعت بكل دقيقة. أشكر الجميع مرة أخرى على إظهار أقصى قدر من الاحترام والدعم لي طوال الطريق. إجازة لمدة أسبوع ثم نعود إلى العربة”.

هزم The Nuke The Iceman في مباراة مثيرة 10-9 لكن بطل العالم الحاكم انزعج من تصرفات خصمه. اضطر برايس إلى الاعتذار إلى ليتلر خلال نصف نهائي الدوري الإنجليزي الممتاز لرمي السهام، بعد الاحتفال عندما بدأ المراهق المرحلة التالية.

في الجولة الخامسة عشرة، حصل برايس على 170 نقطة – وهي أعلى نسبة دفع ممكنة في لعبة رمي السهام – واحتفل برمي سمكة كبيرة احتفالًا بالخروج. ومع ذلك، كان ليتلر قد بدأ بالفعل المرحلة التالية واشتكى إلى الحكم هيو وير عندما أخرج سهامه من اللوحة.

حذر وير برايس في نهاية المباراة، الذي اعتذر وذهب إلى ليتلر، وتبادل الكلمات والعناق قبل استمرار اللعب. كان اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا متأخراً بنتيجة 9-5 وسيعود من 9-4 إلى مستوى 9-9. ومع ذلك، سيأخذ ليتلر مباراة الذهاب، بفوزه على برايس في الدور ربع النهائي للسنة الثانية على التوالي.

أدى فوز ليتلر على برايس إلى لقاء مع منافسه لوك همفريز في النهائي، الذي تغلب على جوني كلايتون في مباراة الذهاب الحاسمة. انتقم بطل العالم بعد فوز همفريز قبل 12 شهرًا، حيث فاز في مباراة الذهاب الأخيرة بعد أن أضاع كلا اللاعبين رمي السهام.

انفجر ليتلر في البكاء بعد هزيمة همفريز وكشف في مقابلته بعد المباراة أنه أخبر شريكه فيث ميلار أنه يريد ترك الرياضة.

وقال: “لقد كانت الأسابيع الأربعة الأولى متقلبة، في ذيل الترتيب، ولكن بعد ذلك في الليلة الخامسة فزت بأول ليلة لي”. “كان علي أن أجمع نفسي في بعض الأوقات الصعبة.

“أعتقد أن معدلي كان 79 في برايتون أو شيء من هذا القبيل وكان الأمر صعبًا. لكنني هنا مع الكأس.

“بعد برايتون وحادثة مانشستر، جلست في المنزل لأقول لفيث: “لا أريد أن أفعل ذلك بعد الآن، فقط الجماهير كل أسبوع”. فقلت لها: “أنا في وضع سيء”.”

تشير الحادثة التي وقعت في مانشستر إلى اشتباك مع جيان فان فين، وصيف بطولة العالم.

وبدا أن ليتلر يوجه إشارة نحو الهولندي بعد أن أهدر 15 هدفا ليحقق الفوز، وتعرض لانتقادات من مشجعي لعبة رمي السهام بسبب قيامه بذلك.

