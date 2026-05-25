توقفت لعبة رمي السهام في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب مطالبة جيروين برايس الغاضبة بطرد المشجع | أخرى | رياضة

أوقف جيروين برايس عروض رمي السهام في الدوري الإنجليزي الممتاز ليلة الخميس، حيث أمر الويلزي الأمن بإخراج أحد أفراد الجمهور. كان برايس يواجه ستيفن بونتينج خلال مباراة حاسمة في الجولة الأخيرة من الموسم العادي عندما تعطلت المسابقة من قبل أحد أفراد الجمهور.

وقع الحادث في مباراة الإياب من المباراة، بعد أن ألقى بونتينج سهامه الأولى في الزيارة إلى السرير الثلاثي العشرين. ولكن عندما كان على وشك أن يتابعه بحد أقصى آخر، تعطل إيقاع الرصاصة بسبب نداء مشجع داخل ملعب شيفيلد.

عند هذه النقطة، كان برايس قد انخرط بالفعل بنفسه، حيث حاول لاعبا رمي السهام، جنبًا إلى جنب مع الحكم، تحديد هوية المشجعين الجامحين. وعندما تم الكشف عنهم في النهاية، شوهد برايس وهو يشير إلى الأمن لطردهم، مع حصول الويلزي على رغبته بعد لحظات.

وفي حديثه على قناة سكاي سبورتس، قال المعلق: “أعتقد أن ستيفن كان منزعجًا من شيء ما هناك. والآن جيروين برايس يمنحه لبعض الجمهور”.

علق واين ماردل قائلاً: “أعتقد أنهم ربما يبلغون الأمن بضرورة طرد شخص معين. جيزي اذهب إلى هناك يا صديقي [and sort it out]. استمر! هذا كل شيء أنت. إنه لأمر مخز أن يعتقد الناس أن بإمكانهم دفع أموال جيدة وإفساد أمسية الجميع.”

تم توجيه المشجع الذي تسبب في المشكلة إلى خارج الملعب، وتابع بونتينج الثلاثية التي سجلها قبل أن تبدأ الضجة بحد أقصى آخر، قبل أن ينهي زيارته برصيد 140 مثيرًا للإعجاب. وقد وضعه ذلك على طريق المجد، لأنه على الرغم من خسارته في الوقت الذي بدأ فيه كل شيء، كافح بونتينج ليحقق فوزًا شجاعًا بنتيجة 6-3.

وكان لاعب ليفربول قد تغلب على جوني كلايتون قبل أن يهزم مواطنه الويلزي برايس في نصف النهائي. لم يكن بوسع بونتينج أن يتحمل الهزيمة، نظرًا لأن آماله الضئيلة في التأهل لنهائيات الأسبوع المقبل كانت تعتمد على فوزه في تلك الليلة.

ومع ذلك، فيما يتعلق ببرايس، فقد تم تأكيد مكانه في التصفيات مقدمًا بعد موسم 2026 القوي حتى الآن. ومن المثير للاهتمام أن رمي السهام ليست هي الرياضة الوحيدة التي سيلعبها برايس الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يتنافس بطل العالم 2021 في بطولة المملكة المتحدة المفتوحة للبلياردو.

