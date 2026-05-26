يحدث سعودي أممي بـ3 مليارات دولار لتعزيز خدمات الحماية للنازحين واللاجئين في اليمن

AbdHassan26.05.2026
17
يمن مونيتور/قسم الأخبار

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، مع منظمة العفو الدولية للأطفال الصغار (UNHCR)، برنامجًا نشطًا ومشتركًا لتعزيز خدمات حماية أسر النازحة واللاجئين في اليمن، بما يتجاوز 3 ملايين دولار، حسب ما أعلنته المركز، أمس.

وقال المركز إن البرنامج، الذي جاء توقيعه عبر الاتصال المرئي، يستهدف نحو 44 ألفًا و722 شخصًا من النازحين واللاجئين في عدد من المحافظات اليمنية.

وتمثل مركز الملك سلمان في التوقيع مساعد المشرف العام للماسنجر المهندس أحمد بن علي البيز، فيما يمثل الوكيل المستشار الأول والممثل لدى مجلس التعاون الخليجي الدكتور خالد خليفة.

ويهدف البرنامج تقديم المساعدة القانونية للنازحين واللاجئين، دعم العودة التطوعية لأنها، إضافة إلى توفير خدمات الرعاية الصحية لهم في محافظات عدن، أبين، الضالع، البيضاء، الحديدة، الجوف، المحويت، أمانة العاصمة، عمران، ذمار، حضرموت، حجة، إب، لحج، مأرب، ريمة، صنعاء، شبوة وتعز.

وأوضح المركز أن البرنامج يأتي ضمن نطاق الإنسانية والإغاثية التي تأخذها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، لأدوات مساعدة اللاجئين والنازيين ثم توفير احتياجاتهم في مناطق ولأغراض مختلفة.

صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

