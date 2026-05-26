يكشف جون هيغينز عن أفكار روني أوسوليفان الحقيقية بعد تعليق “غير قريب” | أخرى | رياضة

أعلن جون هيغينز أن روني أوسوليفان هو اللاعب الوحيد الذي يمكن أن يدربه، على الرغم من اعترافه بأن الاثنين ليسا أصدقاء. طوال مسيرته الأسطورية في لعبة السنوكر، أمضى هيغنز الأمر بمفرده إلى حد كبير، واختار عدم طلب التوجيه من مدرب أو معلم.

يبلغ الآن من العمر 51 عامًا ولا يزال يتنافس على أعلى مستوى، وليس لدى بطل العالم أربع مرات أي خطط لتغيير نهجه. لقد تساءل هيغينز بشكل معقول تمامًا عمن يمكنه أن يقدم له أي فكرة جديدة عن لعبته. الاسم الوحيد الذي يتبادر إلى ذهني هو أحد اللاعبين القلائل الذين تجاوزوا حتى إنجازاته الخاصة – ملك Crucible سبع مرات أوسوليفان. قال هيغينز: “أنا فقط أنظر إلى هؤلاء الأبطال العظماء وأفكر فقط، من سيخبرني عندما أكون هناك، أي لاعب؟ ربما أوسوليفان؟ لا أعرف.

“أعتقد أنني سأتمتع بخبرة أكبر من اللاعبين الآخرين الذين يحاولون الحضور وإخباري. أعتقد أنني أعرف قدر ما سأعرفه في هذه اللعبة. ولهذا السبب كنت دائمًا ملتزمًا بنفسي.”

ومع ذلك، فإن أي احتمال للشراكة بين الاثنين يبدو مستبعدًا تمامًا، نظرًا لأنهما لا يزالان متنافسين بعد حوالي 34 عامًا من تحولهما إلى الاحتراف في نفس الوقت. أنتج الثنائي إحدى المباريات البارزة في بطولة العالم الأخيرة، حيث فاز هيغينز بفارق ضئيل في مواجهتهما في الجولة الثانية بعد المباراة الحاسمة المتوترة في الإطار النهائي.

في حين أن كلا الرجلين يكنان احترامًا كبيرًا لبعضهما البعض – ويتشاركان نفس الاحترام لزميلهما عضو “فئة 92” مارك ويليامز – إلا أنهما ليسا أصدقاء. قال The Rocket مؤخرًا لـ TNT Sports: “أعتقد أن مارك وجون صديقان أفضل مني معهم.

“أنا لا أقترب حقًا من أي شخص في حلبة السنوكر، لأنني لا أتواجد في البطولات حقًا. لا أحد يراني. أفضل أن أكون في صالة الألعاب الرياضية أو أذهب للجري، أو أذهب إلى المطاعم الجميلة، بينما يتسكع الكثير من اللاعبين مع بعضهم البعض.”

يوافق هيغنز على أنه وThe Rocket لم يكونا قريبين أبدًا، حيث قال ذات مرة لبودكاست Talking Snooker: “لقد سُئلت عن ذلك وهي نفس الإجابة التي أعطيتها. لا أعرف حقًا روني على الإطلاق.

“عندما تفكر في كل هذه السنوات التي قضيناها في الجولة، لم نكن قريبين من هذا الحد أبدًا، يمكنني الاعتماد على كمية الوجبات التي تناولناها معًا.

“لكنني أكن له أقصى درجات الاحترام كلاعب سنوكر، لاعب رائع وأعتقد أن هذا يعود إلى ما قلته عن مارك ويليامز. إذا كنت تحمل نفس الألقاب، لا يمكنك أن تكون ودودًا مع بعضكما البعض. الاحترام بالطبع، لكن كوننا أصدقاء، لا. نحن شخصيات مختلفة أيضًا، نحن الثلاثة، شخصيات مختلفة تمامًا.”

وعلى الرغم من هذا الإعجاب المتبادل، فقد كانت هناك لحظات من التوتر بعيدًا عن البيز. في عام 2021، شعر هيغينز بالإحباط عندما اقترح أوسوليفان على الشباب ألا يكلفوا أنفسهم عناء ممارسة اللعبة لأنها لم تعد “رياضة مثيرة” بعد الآن.

ورد الاسكتلندي قائلاً: “اعتقدت أنه من العار ما كان يقوله. أنه كان يقول للأطفال الصغار: لا تلعبوا السنوكر”. اعتقدت أنه كان أمرًا مروعًا لشخص جيد مثله أن يجلس هناك ويقول ذلك”.

سواء كانوا أصدقاء أم لا، سيستأنف الثنائي منافستهما الأسطورية عندما يبدأ موسم 2026/27.

