Gerwyn Price يتحول إلى الخلف مع رمي السهام في الدوري الإنجليزي الممتاز في الأفق | أخرى | رياضة

اتخذ جيروين برايس قرارًا مفاجئًا بالانسحاب من بطولة المملكة المتحدة المفتوحة للبلياردو، قبل 48 ساعة فقط من تصفيات الدوري الإنجليزي الممتاز للسهام. كان من المقرر أن يواجه برايس Kostiantyn Ivanov بعد ظهر اليوم في بطولة تضم أيضًا Barry Hearn وAndy Goldstein من talkSPORT، وقد ألمح “رجل الثلج” إلى أنه قد يتخطى التصفيات تمامًا للمشاركة فيها.

بعد أن تم التأكيد في أبريل أن برايس سيستبدل السهام مقابل إشارة قبل بطولة المملكة المتحدة المفتوحة للبلياردو، قال لشبكة سكاي سبورتس: “ذهبت وشاهدت كأس موسكوني وأبديت بعض الاهتمام بلياردو التسع كرات، وحصلت على دعوة إلى بطولة المملكة المتحدة المفتوحة. لذا، سأأخذها بكلتا يدي وأحاول. آمل أن أشارك في تصفيات الدوري الإنجليزي الممتاز للسهام، أولاً وقبل كل شيء. إذا فعلت ذلك، مع البلياردو، أعتقد أنه من الممكن أن ألعب يوم الثلاثاء”.

“إنها إقصاء مزدوج، لذا سأظل موجودًا لبضعة أيام بعد ذلك. ثم ربما أنفصل قليلاً يوم الخميس.” [for the darts]، والجمعة والسبت يجب أن ألعب [pool] مرة أخرى نأمل.

وأضاف برايس: “أنا هنا لأفوز بها”. “لم أكن لأحضر إذا لم أكن أعتقد أنني أستطيع الفوز. أنا نصف لائق! إنهم لاعبون جيدون ولكني موجود من أجل الفوز.”

ومع ذلك، اختار برايس الآن الانسحاب من حدث البلياردو في اللحظة الأخيرة، حيث يحول اهتمامه الكامل إلى مواجهة لوك ليتلر في نصف نهائي الدوري الإنجليزي الممتاز للسهام في O2 Arena بلندن مساء الخميس.

عندما تم تأكيد مشاركة برايس في بطولة المملكة المتحدة المفتوحة للبلياردو، ظل مكانه في تصفيات الدوري الإنجليزي الممتاز لرمي السهام بعيدًا عن اليقين، حيث تنافس مع أمثال مايكل فان جيروين ولوك همفريز وجيان فان فين في المركزين الأخيرين من المراكز الأربعة الأولى.

في النهاية، حجز برايس مكانه في O2 في الليلة 15 في برمنغهام في وقت سابق من هذا الشهر، ووصل إلى النهائي قبل أن يخسر أمام لوك همفريز في Utilita Arena.

تحول الاهتمام بعد ذلك إلى تحديد خصم برايس في نصف النهائي في التصفيات، مع وصول المنافسة إلى صاحب المركز الثاني جوني كلايتون وصاحب الطاولة لوك ليتلر.

مع تقدم همفريز أكثر من برايس في الليلة 16 في شيفيلد يوم الخميس الماضي، بقي “رجل الثلج” ليستقر في المركز الرابع وبالتالي سيواجه ليتلر في نصف النهائي.

