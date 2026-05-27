Agent AI: مقايضة قفل بآخر

التحول هو الكلمة التي يستخدمها مقدمو خدمات تكنولوجيا المعلومات عندما يريدون أن يجعلوا الوقوف لا يزال خطيرًا. إنها كلمة قدمت خدمة موثوقة عبر عقود من تكنولوجيا المؤسسات – من خلال تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، ومن خلال السحابة، ومن خلال التكنولوجيا الرقمية. وهي تقوم بنفس العمل مرة أخرى الآن، وإن كانت مرتبطة باقتراح جديد: الذكاء الاصطناعي الفاعل.

كان هذا هو العرض الذي قدمته SAP وOracle وPeopleSoft إلى مجالس إدارة المؤسسات في التسعينيات – حيث سيؤدي التحول إلى نظام واحد من شأنه أن يدمج الأعمال، ويزيل عدم الكفاءة ويفتح عصرًا جديدًا من الأداء. وبعد مرور ثلاثين عامًا، أصبح للملعب اسم جديد. يعد Agentic AI بأنظمة لا تعالج المعلومات فحسب، بل تقوم أيضًا بالتفكير والتخطيط والتصرف – وتنفيذ مسارات العمل المعقدة بشكل مستقل، واتخاذ القرارات دون مساهمة بشرية، وإعادة تصميم كيفية عمل المؤسسات بشكل أساسي. ويتوقع المحلل جارتنر أنه سيتم دمج 40% من تطبيقات المؤسسات مع وكلاء الذكاء الاصطناعي لمهام محددة بحلول نهاية عام 2026، مقارنة بأقل من 5% اليوم. الزخم حقيقي. وكذلك الضغط للتحرك.

ما لم تتم مناقشته كثيرًا هو ما حدث في المرة الأخيرة التي اتبعت فيها الشركات هذا الضغط. بالنسبة للعديد من المؤسسات، لم يتحقق وعد تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين بشكل كامل – ليس لأن التكنولوجيا كانت سيئة ولكن بسبب تعقيد التنفيذ، وثقل التخصيص المتراكم، والديناميكيات التجارية لاعتماد موردي تكنولوجيا المعلومات على تحويل التحول إلى شيء أكثر تعقيدًا إلى حد كبير. النمط الذي يتكرر الآن ليس مجرد تكنولوجي. إن المنظمات التي تفكر حاليًا في تبني الذكاء الاصطناعي لا تزال، في كثير من الحالات، تتحمل عواقب تلك القرارات السابقة – وتتم دعوتها لإجراء نفس المقايضات مرة أخرى مع نفس مزودي تكنولوجيا المعلومات. وتقدر مؤسسة جارتنر أيضًا أنه سيتم إلغاء أكثر من 40% من مشاريع الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية عام 2027، بسبب التكاليف المتصاعدة، أو عدم وضوح قيمة الأعمال، أو عدم كفاية ضوابط المخاطر. لقد كانت الشركات هنا من قبل. هل سيتذكرون ذلك بوضوح كافٍ للتفاوض بشكل مختلف هذه المرة؟

الجانبين من القفل تواجه المؤسسات الانغلاق في شكلين، غالبًا في وقت واحد. والتقييد التجاري هو النوع الأكثر وضوحاً: التسعير الخاضع للمراجعة من جانب واحد، حيث تكون دورات التجديد هي النقطة التي يصبح عندها اختلال توازن القوى أكثر حدة ــ شروط الترخيص التي تتغير بعد الاستحواذ وحزم الدعم التي تتوسع في النطاق والتكلفة مع كل دورة عقد. القفل الفني أكثر غدرا. وهي تتراكم من خلال تنسيقات البيانات الخاصة، وعمليات التكامل الخاصة بالمنصة، والتبعيات المعمارية حتى تتجاوز تكلفة المغادرة أي شيء يمكن إصلاحه من خلال التفاوض على العقد. يقوم معظم موفري برامج المؤسسات بتصميم كليهما عن عمد. في كثير من الحالات، تتم دعوة المنظمات التي تدرس حاليًا اعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيل للقيام بذلك من قبل نفس موردي تكنولوجيا المعلومات الذين صمموا تبعياتهم الحالية. يقوم كل من الذكاء الاصطناعي للأعمال من SAP وتطبيقات Fusion Agentic من Oracle بوضع القدرة الوكيلة كطبقة تالية منطقية للأنظمة الأساسية التي يشغلها عملاؤها بالفعل. البيانات موجودة بالفعل، ومسارات العمل جاهزة للاتصال، والوكلاء أصليون في النظام. الكلمة التي يستهدفها موردو تكنولوجيا المعلومات، مرة أخرى، هي التحول. كان هذا هو الملعب في التسعينيات. نموذج التبعية الذي تنشئه – بيانات الملكية، وعمليات التكامل الخاصة بالمنصة، وتكلفة ترك تلك المركبات حتى تتجاوز تكلفة البقاء – هو نفس النموذج الذي قضى عملاؤهم سنوات في التنقل فيه. هناك خطر ثان هنا. تعتبر منصات الذكاء الاصطناعي الوكيلة غير ناضجة بطرق ليست كذلك في منصات تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، على الرغم من جميع أخطائها. بناء وكيل واضح ومباشر. إن تشغيل واحدة في مرحلة الإنتاج – مع بيانات حقيقية، وعواقب حقيقية، ومتطلبات تكامل حقيقية – هو المكان الذي يتراكم فيه التعقيد. الضبط الدقيق للنموذج المخصص، وطبقات التنسيق الخاصة بالمنصة، وخطوط أنابيب البيانات الخاصة: كل واحدة منها عبارة عن تبعية تتراكم بمرور الوقت ويصبح من الصعب التخلص منها بشكل تدريجي. نادرًا ما تظهر المشكلة المركبة في محادثات موردي تكنولوجيا المعلومات. يعمل الذكاء الاصطناعي على تضخيم أي بيئة يدخلها ــ نقاط القوة في النظام الخاضع للإدارة الجيدة، وبالقدر نفسه، الاختلالات في النظام المجزأ. ويعمل هذا التجزئة على مستويين: الديون الفنية التي لم يتم حلها في البنية التحتية، والمشاكل المتراكمة في جودة البيانات التي تم تأجيلها بدلاً من معالجتها. عند إدخاله في تلك البيئة، لا يتمكن الذكاء الاصطناعي من حل المشكلة أيضًا. إنه يسرع كلاهما. قد تجد المؤسسات التي تلتزم بمنصة دون تحقيق الاستقرار في بيئتها الأساسية أولاً – سواء من الناحية المعمارية أو على مستوى البيانات – أنها استبدلت مجموعة واحدة من القيود بشيء أكثر صعوبة في إدارته.

الاستعجال ليس مثل الاستعداد هذه ليست حجة ضد اعتماد الذكاء الاصطناعي. فالقدرات حقيقية، وفي السياق الصحيح، تكون تحويلية بشكل حقيقي. والسؤال هو ما إذا كانت المؤسسات تتخذ الاختيار وفقًا لشروطها الخاصة أم وفقًا لمزودي تكنولوجيا المعلومات – وما إذا كان أي شخص في الغرفة قد قام صراحةً بتسمية ما يتم تداوله. إن القلق الذي يتصرف عليه العديد من مديري تكنولوجيا المعلومات أمر مشروع. المنافسون يستثمرون. ويجري بناء قدرات الأتمتة. تتطور توقعات العملاء، وستصبح الفجوة بين المؤسسات التي قامت بتضمين مسارات عمل ذكية وتلك التي لم تفعل ذلك، مع مرور الوقت، واضحة في الأداء التشغيلي ومكانة السوق. لا أحد يريد أن يكون المنظمة التي شاهدت تلك الفجوة مفتوحة ولم تفعل شيئًا. لكن هذا الواقع التنافسي هو على وجه التحديد ما يجعل السرد المتعلق بالحاجة الملحة لموردي تكنولوجيا المعلومات فعالاً للغاية – ويستحق الدراسة. هناك فرق بين التحرك لأن دراسة الجدوى واضحة، وبين التحرك لأن مزود التكنولوجيا جعل التأخير يبدو خطيرًا. إن اعتماد منصة لم يتم اختبار تبعياتها التجارية والتقنية بشكل صحيح لا يؤدي إلى سد الفجوة التنافسية. فهو يستبدل نقطة ضعف بأخرى، وفقًا لجدول زمني حدده شخص آخر.