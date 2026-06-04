مقابلة: كلير هيكي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، Workday

تجلس كلير هيكي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في Workday، في مركز تجربة العملاء في المقر الأوروبي لشركة التكنولوجيا في دبلن وتتأمل في الخصائص التي ساعدتها على النجاح خلال مسيرتها المهنية في القيادة الرقمية.

تقول: “أنا صانعة تغيير؛ لقد ولدت كواحدة منهن”. “أهم شيء بالنسبة لي هو أن لدي دائمًا فهم عملي لما يجب أن يحدث وكيف يحدث، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها مساعدة عملائنا على المضي قدمًا.”

هذه بالتأكيد هي أولوية Hickie في Workday، حيث تساعد أخصائي الموارد البشرية القائم على السحابة على البقاء قادرًا على المنافسة في عصر الذكاء الاصطناعي. وكما اكتشفت مجلة “كمبيوتر ويكلي” خلال حدث إعلامي عقد مؤخراً في دبلن، تعمل شركة Workday على تطوير مجموعة من الخدمات الغنية بالبيانات والوكلاء لمساعدة مديري تكنولوجيا المعلومات وغيرهم من المديرين التنفيذيين في مجال الأعمال على تبني التغيير الرقمي – ويستمتع هيكي بفرصة مساعدة المديرين التنفيذيين الآخرين على اكتساب الفوائد.

“أعتقد حقًا أنني حصلت على أفضل وظيفة في Workday. وتقول: “إنه دور رائع أن تكون قادرًا على مساعدة عملائنا على تحقيق أقصى استفادة من استثماراتهم، ولكن أيضًا لإلهام عملائنا المحتملين أو العملاء المحتملين في رحلتهم من حيث اختيار Workday باعتباره الشريك المناسب للتغيير”.

“أنا في وضع محظوظ للغاية لأتمكن من القيام بذلك كل يوم ولإلهام وتحفيز وإجراء المحادثات الصعبة. نحن صريحون للغاية في أدوارنا. إن إجراء هذه المحادثات القوية مع مديري تكنولوجيا المعلومات هو عمل رائع.”

مواجهة تحدي جديد انضمت هيكي إلى Workday في منصب مدير تكنولوجيا المعلومات الإقليمي في يونيو 2018 وتمت ترقيتها إلى منصب المدير التنفيذي للتكنولوجيا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في يونيو 2021. وقبل انضمامها إلى الشركة، أمضت 15 عامًا في شركة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية المتعددة الجنسيات GSK، وأخيرًا كرئيسة عالمية لخدمات الموارد البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات. خلال فترة وجودها مع GSK أصبحت هيكي معرضة لـ Workday. وتقول إن شركة الأدوية العملاقة بدأت العمل مع شركة البرمجيات كخدمة (SaaS) المتخصصة في عام 2011. وكانت شركة جلاكسو سميث كلاين من أوائل عملاء Workday، خاصة من المنظمات الأوروبية. كانت الشركة حريصة على توحيد الخدمات عبر 135 دولة و120 ألف موظف من خلال العمل مع شريك تحويل موثوق به – وقد أثبت Workday أنه مناسب تمامًا. وتقول: “لقد طُلب مني قيادة هذا المشروع من منظور تكنولوجيا المعلومات، وكانت تقنية جديدة”. “في ذلك الوقت، كانت واحدة من أولى خدمات SaaS الكبيرة التي ظهرت، لأننا كنا نعمل إلى حد كبير على البنية التحتية والهندسة المعمارية القديمة. وبعد قيادة مشروع التنفيذ، قمت بإعداد كل شيء من منظور الخدمات المشتركة وقيادة الفرق.” تتأمل هيكي بشكل إيجابي في الفترة التي قضتها مع شركة GSK: “لقد حظيت بمسيرة مهنية رائعة في شركة GSK وكانت متنوعة جدًا وأعطتني قدرًا كبيرًا من فرص التطوير على طول مساري المهني. ولكن بمجرد مشاركتي في مشروع التكنولوجيا هذا، اعتقدت أن الخدمة التي قدمتها Workday كانت مذهلة.” بينما تقول هيكي إنها لم تكن تتوقع الانضمام إلى Workday خلال فترة عملها في تطبيق تكنولوجيا الشركة في GSK، إلا أن تفاعلاتها مع الشركة تركت شعورًا جيدًا. عندما أتيحت لها فرصة الانضمام إلى Workday، كانت لديها بالفعل معرفة مباشرة بخدماتها. وباعتبارها محترفة تحركها القيم، تقول إن موظفي الشركة ومنهجها في العمل يتوافقان معها. تقول: “إنه أمر مثير للاهتمام، لأن الكثير من الناس اعتقدوا في ذلك الوقت أنها كانت خطوة جريئة، وخاصة ترك شركة مثل GSK. ولكن منذ اليوم الذي انضممت فيه إلى Workday، لم أنظر إلى الوراء أبدًا. لا تزال GSK أحد عملاء Workday الرئيسيين. لدي إعجاب كبير بشركة GSK وكل ما تمثله في مجال الرعاية الصحية. ولكن بالنسبة لي، في ذلك الوقت، اتخذت القرار الصحيح”. “لم أتوقف أبدًا عن التطوير – طوال مسيرتي المهنية وفي Workday. باعتبارك قائدًا رقميًا، فأنت في قلب وروح الابتكار والتطوير أثناء حدوثه، وأنت تتطلع إلى ما يمكن أن يحدث بعد ذلك. بالنسبة لي، يعد Workday مكانًا رائعًا للعمل مع زملاء متميزين.”

إدارة العمليات التكنولوجية تقول هيكي إن ما يتضح من سيرتها الذاتية هو أنها تحب الانخراط في العمل وتطوير قدرات جديدة. تقول: “أنا موظفة مخلصة للغاية، كما يمكنك أن ترى ذلك من خلال الجدول الزمني الخاص بي”. “لقد عملت في جلاكسو سميث كلاين لمدة 15 عامًا، وأنا الآن أدخل عامي الثامن في Workday. وعلى الرغم من أنني كنت في جلاكسو سميث كلاين لفترة طويلة، فقد كان لدي تسعة أدوار مختلفة أثناء تطوير مسيرتي المهنية.” خلال فترة وجودها في Workday، انتقلت Hickie من منصب يتعامل بشكل أكبر مع الأمور الداخلية كمدير تكنولوجيا معلومات إلى منصب يتعامل مع الخارج كمدير تكنولوجيا تنفيذي. وفي دورها الحالي، الذي تولته مع خروج العمل من تحديات جائحة فيروس كورونا، فإنها تقدم تقاريرها إلى مدير التكنولوجيا العالمي جو ويلسون. كل منطقة رئيسية في Workday لديها CTO. “باعتبارك قائدًا رقميًا، فأنت في قلب وروح الابتكار والتطوير أثناء حدوثه، وتتطلع إلى ما يمكن أن يحدث بعد ذلك” كلير هيكي، يوم العمل تتخذ التكنولوجيا الداخلية في Workday نهجًا مركزيًا ويقودها مدير تكنولوجيا المعلومات راني جونسون، الذي يقع مقره في المقر الرئيسي للشركة في بليزانتون بالولايات المتحدة. وبينما تستمر التكنولوجيا في لعب دور متزايد في العمليات التجارية الحديثة، يقول هيكي إن القرارات المتعلقة بالاتجاه الاستراتيجي للسفر وتنفيذ الخدمات لا يجب أن تتم على المستوى المحلي. وتقول: “لست متأكدة من أن هذا أمر ضروري لمنظمة مثل Workday”. “مثل العديد من المؤسسات التي تم إنشاؤها على المستوى العالمي، لدينا مجموعتنا التكنولوجية الخاصة، والتي تتضمن أكثر من مجرد Workday. نحن أيضًا أول عملاء Workday، وقد قمنا بتجهيز كل شيء للتطبيقات والتكنولوجيا المتاحة.” في حين يتم اتخاذ القرارات المتعلقة باستراتيجية التكنولوجيا على المستوى العالمي، يقول هيكي إن الفرق المحلية تعمل على تشغيل الأنظمة وإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، سواء كان ذلك في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا أو آسيا والمحيط الهادئ أو أمريكا الشمالية. وتقول إن حزمة التكنولوجيا مدعومة على مدار الساعة، مع تبديل الأنظمة والخدمات داخل وخارج بسبب متطلبات العمل. وتقول: “كشركة، لا نحتاج إلى اتخاذ قرارات مختلفة لدعم المناطق. هناك بالتأكيد مجالات يمكن أن تعمل بشكل مختلف قليلاً، ولكن هذا التباين يتعلق أكثر بالثقافة واللغات والمواقع الجغرافية، وليس على مستوى التكنولوجيا”. “نحن نأتي إلى العمل ونعرف بالضبط ما الذي نعمل عليه. تعمل المكدسات بشكل جيد حقًا في مؤسستنا. لدينا خطوط تصعيد عندما لا يحدث شيء ما بشكل صحيح، ولكننا نتميز بكيفية عملنا”.

القيادة من الأمام على الرغم من أن دور هيكي يقتصر على الجوانب الخارجية أكثر منه على المستوى الداخلي، إلا أنه لا يزال يتعين عليها مراقبة التطورات التقنية وراء جدار حماية المؤسسة. إن الوعي القوي بأنشطة Workday المبتكرة يجعل من السهل العمل مع مديري تكنولوجيا المعلومات والعملاء الآخرين. وتقول: “يتعلق الأمر بالعمل مع فرق المنتج وفهم المتطلبات من منظور تكنولوجي”. “علينا أن نفهم البنية التحتية والبنية التحتية ومن ثم نكون قادرين على توصيل هذه القدرات كمنظور خارجي. وبالمثل، نحتاج دائمًا إلى فهم خارطة الطريق وما نقوم به.” يقول هيكي إن Workday يستفيد من إمكانية الوصول إلى شبكة كبيرة من العملاء والعملاء المحتملين. إن التفاعل بانتظام مع هؤلاء الغرباء يمنح المطلعين على Workday إحساسًا بالتحديات التي يواجهها مديرو تكنولوجيا المعلومات وابتكارات المنتجات التي يحتاجون إليها. وتقول: “معظم دوري هو إجراء محادثات فردية مع مدراء تقنية المعلومات ومديري تقنية المعلومات”. “نحن نعمل أيضًا مع القادة الرقميين في المنتديات الكبيرة. لقد كنت في لندن هذا الأسبوع مع 120 مديرًا لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك بعض العملاء الذين كانوا عملاء والبعض الآخر لم يكونوا كذلك. كما أننا نحضر الكثير من عملائنا إلى Workday لإجراء هذه المحادثات وفهم التحديات التي يواجهونها.” تقول هيكي إن أكبر إنجاز لها منذ أن أصبحت مديرة التكنولوجيا هو مساعدة بعض العملاء الرئيسيين للشركة في الحصول على أقصى استفادة من أموالهم. وباعتبارها واحدة من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة، فهي تعمل أيضًا في مجلس إدارة شركة Workday Ltd التابعة لها، مما يشير إلى أن مجال التركيز الرئيسي الآخر هو دعم النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). حصلت شركة Workday على لقب أفضل صاحب عمل في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في حفل توزيع جوائز المرأة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لعام 2025 في دبلن في أكتوبر الماضي للعام الثاني على التوالي. يقود هيكي أيضًا Women@Workday، وهو مجلس ينتمي للموظفين يقوم بإنشاء دوائر توجيه، ويشجع التعلم المشترك، ويفتح فرصًا جديدة لتطوير المهنيين. وتقول: “إن الإنجاز الكبير بالنسبة لي هو رؤية مدى تنوعنا المستمر وأننا نسلط الضوء على تشجيع الشابات على التكنولوجيا”. “بالنسبة للموظفين الموجودين هنا في Workday، فإننا نقوم بتوجيههم وتدريبهم يوميًا فيما يتعلق بقطاع التكنولوجيا هذا، والذي يمكن أن يكون مكانًا صعبًا للعمل ولكنه يوفر أيضًا مهنة مذهلة.”