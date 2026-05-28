إسرائيل تقتل 31 شخصاً في لبنان عشية عيد الأضحى

على الأقل 31 شخصا قُتل وأصيب العشرات في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مناطق مختلفة من لبنان يوم الثلاثاء 26 مايو، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وقد ارتكبت المجزرة عشية عطلة عيد الأضحى، بالتزامن مع أخرى أودت بحياة تسعة أشخاص في أنحاء قطاع غزة، على الرغم من اتفاقات وقف إطلاق النار التي توسطت فيها الولايات المتحدة في كل من لبنان والقطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب.

وقالت الوزارة أيضا يوم الثلاثاء أن عدد القتلى ارتفع عدد القتلى في الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس/آذار إلى 3213 شخصاً، بالإضافة إلى 9737 جريحاً.

قوات الاحتلال تصدر أوامر إخلاء شاملة لسكان جنوب لبنان

أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء 27 مايو/أيار، أوامر واسعة النطاق أوامر الإخلاء لسكان جنوب لبنان محذرا إياهم للتحرك شمال نهر الزهراني. وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي كافة مناطق جنوب النهر “مناطق قتال”.

وتنذر الأوامر بمزيد من التصعيد الإسرائيلي في لبنان خلال عطلة العيد، وستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية للنازحين في لبنان. وفقا لأحدث تقرير صادر عن المجلس الدنماركي للاجئين، أكثر من 1.2 مليون شخص نزحوا في البلاد بين مارس/آذار وأبريل/نيسان، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر.

