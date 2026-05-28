تأملات في الحرب المتعددة الجبهات بين الولايات المتحدة وإسرائيل في غرب آسيا: كيف يظل محور المقاومة صامداً

منذ أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانًا إبادة جماعية على قطاع غزة بدعم ثابت من الولايات المتحدة. وسرعان ما توسعت الحرب لتشمل أجزاء أخرى من غرب آسيا، بما في ذلك الضفة الغربية ولبنان والعراق وسوريا واليمن، وفي نهاية المطاف إيران.

ومع ذلك، في حالة إيران، كانت الولايات المتحدة ظاهريًا هي المحرك والقوة العسكرية الأساسية التي تقود العدوان غير المبرر، والذي تم شنه بالاشتراك مع إسرائيل مرتين في غضون ثمانية أشهر، بين منتصف عام 2025 وأوائل عام 2026.

وأودت الحرب الإمبريالية الشاملة والمتعددة الجبهات بحياة أكثر من 90 ألف شخص، بحسب التقارير الصادرة عن السلطات والمنظمات الرسمية في كل دولة من الدول المستهدفة. ومع ذلك، فمن المرجح أن يكون عدد القتلى الحقيقي أعلى بكثير، خاصة بالنظر إلى تدمير أنظمة الرعاية الصحية في البلدان التي تستهدفها إسرائيل.

إرسال الشعوب تحدث مع الدكتور عصام خواجة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني (المعروف في الأردن باسم حزب الوحدة) لإزالة الغموض عن الديناميكيات الكامنة وراء الحرب الإقليمية في غرب آسيا، وتقييم محور المقاومة في أعقاب أكثر من عامين ونصف من العدوان الإسرائيلي.

لقد نجحت إيران في تحييد القدرات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية بتكتيكات واستراتيجيات متنوعة

وأشاد الدكتور عصام بقدرة إيران على تحديد ديناميكيات الحرب الإقليمية بشكل منع واشنطن وتل أبيب من تحقيق أهدافهما، رغم عنصر المفاجأة من قبل الثنائي الإمبريالي في بدء العدوان.

وأشار الخواجة إلى أن “هذه الديناميكيات اتخذت شكل توسيع المواجهة لتشمل المنشآت والأصول العسكرية الأمريكية في الدول العربية عبر غرب آسيا”.

وأوضح أن “طهران سبق أن هددت الولايات المتحدة وإسرائيل بعد عدوانهما غير المبرر الذي دام 12 يومًا في يونيو 2025، بأن الرد على أي هجوم جديد على أراضيها، أو الجهات الفاعلة الأخرى في محور المقاومة، سواء بشكل جماعي أو منفصل، لن يقتصر على الهجمات الانتقامية على إسرائيل، بل سيتحول إلى مواجهة إقليمية”.

وأوضح الدكتور عصام أن إيران نفذت تهديداتها بعد ساعات من بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي الثاني.

وأكد أن “إيران أظهرت مستوى عال من الاستعداد العسكري هذه المرة، مع ربط ذلك أيضا بالتحركات السياسية من خلال الحفاظ على المفاوضات مع الولايات المتحدة”.

لجأت إيران إلى الحرب غير المتكافئة للتغلب على الفوارق العسكرية والتكنولوجية

وأشار الدكتور عصام إلى أن إيران أخذت في الاعتبار التفاوت في القدرات العسكرية والتكنولوجية مع أعدائها، لذلك لجأت إلىالحرب المتناظرة الاستراتيجيات والتكتيكات.

وشمل ذلك تطوير قدراتها الصاروخية والطائرات بدون طيار على نطاقات مختلفة. واستفادت جمهورية إيران الإسلامية أيضًا من التحسينات التي أدخلتها على هذه القدرات من خلال الاستهداف الفعال للقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، القريبة من إيران، وحتى تلك الواقعة على مسافات أبعد.

على الرغم من أن الولايات المتحدة تفاخرت منذ فترة طويلة بشأن وبسبب مناعة هذه المنشآت العسكرية الإقليمية، أثبتت الهجمات الانتقامية الإيرانية أنها قابلة للهجوم.

واعتبر الدكتور عصام أن طهران حققت إنجازا عسكريا كبيرا بتحييد المنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة سواء كليا أو جزئيا، خاصة تلك القريبة منها جغرافيا.

وأشار الزعيم السياسي الأردني إلى أن إيران نفذت استراتيجية أخرى من خلال إدامة المعركة لأطول فترة ممكنة، وحولت المواجهة إلى حرب استنزاف.

وشدد الخواجة على أنه “خلال حروب الاستنزاف، إذا كان الطرف الذي يتعرض للعدوان يمتلك الإرادة والقرار السياسي والحنكة والرؤية اللازمة لإعداد نفسه للمواجهة، فإنه سينتصر على المدى المتوسط ​​والبعيد، وطالما أن المعتدي ليس هو القوة المهيمنة على الأرض، فلن يتمكن من كسب المعركة عبر الهجمات الجوية، ولا حتى بتوجيه ضربات سريعة”.

وتابع: “كما أثبتت إيران وحلفاؤها في محور المقاومة خلال العامين ونصف العام الماضيين، قدرتهم على إعادة بناء قدراتهم وتصنيع الأسلحة بشكل مستمر، الأمر الذي ساعد تحالف المقاومة الذي تقوده إيران على تعويض الخسائر طوال فترة الحرب”.

واقترح الدكتور عصام أنه “على الرغم من أن الولايات المتحدة وإسرائيل استخدمتا عنصر المفاجأة من خلال شن هجوم ممتد بينما كانت المفاوضات بين طهران وواشنطن جارية، فقد استخدمت إيران تكتيكًا مفاجئًا آخر من خلال استخدام معدات عسكرية خادعة مثل نماذج قابلة للنفخ أو ملونة للدبابات والطائرات المقاتلة”.

وأكد أن “هذا تكتيك فعال أدى إلى إرباك مراقبة العدو والاستطلاع الموجه بالذكاء الاصطناعي، وأدى إلى إلحاق خسائر باهظة بالذخيرة”.

هرمز كأداة ضغط فعالة

وأكد زعيم حزب الوحدة أن الحصار الذي فرضته إيران على مضيق هرمز كان أهم أداة ضغط وضغط، وقد غير المعادلة بشكل كبير.

وأضاف الدكتور عصام: “يبدو أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تتوقعا قيام إيران بإغلاق الممر المائي الحيوي. وكان لهذه الخطوة تداعيات جيوسياسية واقتصادية كبيرة ليس فقط على المنطقة، بل على العالم أجمع أيضًا”.

التكتيك الهجين الذي يجمع بين الحزم العسكري و لا ينضب المفاوضات

وسلط الدكتور عصام الضوء على التكتيك الإيراني الهجين في إدارة المعركة، والذي اعتمد خلاله على الخطاب العسكري الحازم، مع ترك المجال للمفاوضات أيضًا.

وقال: “لقد انخرطت إيران في محادثات مع الولايات المتحدة بموقف التكافؤ من خلال عدم تقديم تنازلات في المسائل المتعلقة بالمبادئ، مع إبداء بعض المرونة في المسائل الاسمية”.

ويقول خواجة إن المفاوضات أتاحت لإيران أيضًا كسب مزيد من الوقت، وهو ما منحها بدوره فرصة لإعادة بناء قدراتها وتطويرها.

إن تحدي وصمود محور المقاومة هو انتصار في حد ذاته

ويرى الدكتور عصام أن محور المقاومة الذي تقوده إيران أثبت أنه قوة إقليمية تساهم في إعادة تشكيل التحولات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية، من خلال منع الولايات المتحدة من أن تكون سباقة في المواجهة.

وأضاف الخواجة أن “النصر أو الهزيمة لا يقاس بعدد الضحايا، بل يقاس برفض إيران تقديم التنازلات، وصمودها وتحديها، وقدرتها على الحفاظ على استقلالها وسيادتها وثرواتها الوطنية”.

وقال: “لقد تمكنت إيران، جنباً إلى جنب مع فصائل محور المقاومة، من مواجهة هذه الحملة الإمبريالية بحزم وكفاءة”.

التنسيق رفيع المستوى ومبدأ “وحدة المجالات”.

وشدد الدكتور عصام على أن جميع الأطراف في محور المقاومة، مثل إيران، تمكنت من بناء قدراتها رغم الحرب المستعرة منذ فترة طويلة، وأهمها حزب الله في لبنان.

“حزب الله لم يعيد بناء قدراته فحسب، بل أعاد معايرتها لتتماشى مع المرحلة الجديدة من المواجهة مع الكيان الصهيوني. وتحولت حركة المقاومة اللبنانية إلى تكتيك المقاومة الدفاعية، التي تعتمد على حرب العصابات والاستفادة منها أعلن طائرات Kimikaze First-Person View (FPV) بدون طيار.

وأضاف الخواجة أن “حزب الله بذلك يكون قد استدرج قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مناطق أكثر اتساعا، وحرمها من التمركز في عمق الأراضي اللبنانية، لأن حرب العصابات أنهكت تلك القوات”.

وأوضح عصام أن هذا هو نفس السيناريو الذي واجهته قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال مواجهاتها مع المقاومة الفلسطينية، التي لجأت هي الأخرى إلى حرب العصابات. وهو تكتيك أثبت الجيش الإسرائيلي عجزه عن التعامل معه لأنه يعتمد على إدامة المواجهة.

وفيما يتعلق بأنصار الله في اليمن، يرى الدكتور عصام أنهم لم يشاركوا في الحرب الإقليمية خلال المرحلة الأخيرة، ليس لأنهم لا يملكون القدرة على ذلك، ولكن لأن مشاركتهم لا تعتبر ضرورية أو استراتيجية في هذه المرحلة.

وأضاف أن “هذا بدوره يعكس المستوى العالي من التنسيق بين مختلف مكونات محور المقاومة، ويضمن المزيد من الكفاءة في المواجهة المرتقبة على المدى الطويل مع العدو”.

وأكد الزعيم السياسي اليساري أن “علاوة على ذلك، أظهرت هذه الحرب أن محور المقاومة متمسك بمبدأ وحدة الحقول. وقد تجلى ذلك عندما وضعت إيران وقف إطلاق النار في لبنان كشرط أساسي في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة”.

ومن سيخرج منتصرا من الحرب؟

وأعرب الدكتور عصام عن تفاؤله بانتصار محور المقاومة في نهاية المواجهة لأسباب عديدة.

وأشار إلى أنه “حتى اللحظة لم يتمكن التحالف الإمبريالي من تحقيق أي من أهدافه الجيوسياسية، ولم يتمكن بعد من هزيمة محور المقاومة، مما أدى إلى خلق تكافؤ في السلطة”.

يقترح الدكتور عصام ذلك وهذا التكافؤ في السلطة سينتهي في نهاية المطاف إما بانتصار أحد الطرفين، الذي سيفرض شروطه على الجانب المهزوم، أو من خلال التوصل إلى اتفاق يضمن الحد الأدنى من الشروط التي وضعها محور المقاومة الذي تقوده إيران.

وتابع: “إن الحقائق على الأرض تشير إلى أن التكافؤ في السلطة بين الجانبين قد يستمر لعدة أشهر، مما يؤدي في النهاية إلى فشل الحملة الإمبريالية ضد محور المقاومة”.

كما ذكر الدكتور عصام عوامل أخرى قد تزيد الضغوط على إدارة ترامب داخل الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، منها الانتخابات النصفية، وتراجع شعبية ترامب والحزب الجمهوري حتى بين مؤيديهما.

وأكد الزعيم الأردني البارز أن “نتيجة الحرب لن تحدد ميزان القوى في المنطقة الغربية فحسب، بل أيضا على المستوى العالمي. لقد انتهت المرحلة التي تمكنت فيها الولايات المتحدة وإسرائيل من إملاء شروطهما عن طريق التهديد أو مجرد إعطاء الأوامر لدول أخرى. وهناك عالم جديد في طور التكوين الآن، حيث تم تقويض الهيمنة الأمريكية”.

وأوضح أن الحرب الحالية تنذر بسقوط ما يسمى بمشروع “الشرق الأوسط الجديد” الذي لن تتمكن الولايات المتحدة وإسرائيل من فرضه على المنطقة بعد الآن.

وأضاف أن الحرب من المحتمل أيضًا أن تؤدي إلى تحول في سياسات الدول الخليجية الرئيسية، وخاصة المملكة العربية السعودية، التي أدركت خلال الحرب الإقليمية الأخيرة أن علاقاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، واستضافتها للقواعد العسكرية الأمريكية لن توفر لها الحماية أو الأمن أبدًا.

“كان ينبغي على هذه الدول أن تعترف بأن هناك أفقًا جديدًا لبناء علاقات وشراكات استراتيجية مع التحالفات الأخرى، بما في ذلك دول الجنوب العالمي، ومجموعة البريكس، ودول مجموعة العشرين. منظمة شنغهاي للتعاون (SCO)واختتم الدكتور عصام.

