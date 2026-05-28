لعبة رمي السهام مباشرة: لوك ليتلر يدعو إلى تغيير قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يتقاتل الأربعة النهائيون | أخرى | رياضة

أصر لوك ليتلر على أنه مستعد لرؤية تغيير في شكل الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا فهي مباراة واحدة فقط في الليلة.

وفي حديثه قبل المباراة النهائية، أوضح المصنف الأول عالميًا: “أود أن أرى التغيير.

“أود أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث تكون هناك مباراة واحدة فقط في الليلة.

“أحضر لاعبين إضافيين، واحصل على ليلة القيامة مرة أخرى أيضًا – لأن هذا ما كبرت وأنا أشاهده.

“كان من المثير للاهتمام أن نرى اثنين من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز يرحلان، سواء كنت في المركز العاشر أو التاسع، ثم تترك الثمانية الآخرين للمنافسة.

“إذا لم يكن يعمل، فقم بتغييره، ولكن إذا كان يعمل لصالحنا، فإنه يعمل لصالح PDC، فما عليك سوى الاحتفاظ به في مكانه.”