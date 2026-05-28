تلميح اعتزال أوسوليفان بينما تكتب الأسطورة بطل العالم الآخر | أخرى | رياضة

كان مستقبل روني أوسوليفان في لعبة السنوكر موضع تكهنات

كشف بطل العالم السابق في البلياردو كريس ميلينج أن روني أوسوليفان أرسل له رسالة نصية يطلب فيها مباراة، مع استمرار التكهنات حول مستقبل أسطورة السنوكر في هذه الرياضة. فاز أوسوليفان مؤخرًا ببطولة العالم لكبار السن للسنوكر في Crucible بعد أيام قليلة من انتهاء المنافسة الرئيسية.

وصل بطل العالم سبع مرات إلى الدور الثاني من بطولة العالم قبل أن يخسر على يد جون هيغينز الذي وصل إلى الدور نصف النهائي في شيفيلد. كانت هناك تكهنات حول مستقبل أوسوليفان في لعبة السنوكر لبعض الوقت، وكشف ميلينج أن اللاعب البالغ من العمر 50 عامًا قد اقترب منه للعب لعبة البلياردو.

يتنافس ميلينغ – بطل العالم في البلياردو مرتين – في لعبة البلياردو بثماني كرات وتسع كرات، بالإضافة إلى السنوكر، وتحدث عن التحديات التي يواجهها اللاعبون عند التنافس في كلتا الرياضتين.

وقال ميلينج لصحيفة ذا صن: “سأعطيك مثالاً ممتازًا، لقد أرسل لي روني أوسوليفان رسالة نصية منذ فترة طويلة”.

“ربما منذ حوالي أربعة أو خمسة أشهر، طلب مني أن ألعب معه، وأن ألعب البلياردو الصيني والبلياردو الأمريكي.

“من الواضح أنه يعلم أن هناك ما هو أكثر من مجرد وضع الكرات، إنها التسديدات القفزة، إنها الكسر، إنها الركلات، إنها الجانب التكتيكي.

“في وضع الكرات، سيكونون جميعًا جيدين مثل أي شخص آخر، لكن الأجزاء الأخرى من اللعبة لن يكونوا جيدين، فقط بسبب قلة الخبرة. كلما لعبوا أكثر، من الواضح، أعتقد أنهم سيصبحون خطيرين حقًا.”

فاز روني أوسوليفان ببطولة العالم لكبار السن للسنوكر في وقت سابق من هذا الشهر

تحدث أوسوليفان بصراحة عن مستقبله في لعبة السنوكر بعد خروجه من بطولة العالم الشهر الماضي، حيث اعترف بأن الأموال النقدية هي التي تملي عليه البطولات التي يختار المنافسة فيها.

وقال أوسوليفان لصحيفة The Mirror في أبريل: “في أي بطولة أذهب إليها، يعلم الجميع أنه يتعين عليهم الحصول على دفتر الشيكات، لذلك أينما ذهبت فهذا هو المعيار. إذا توقف ذلك فسوف أتوقف”.

“أينما كان، السعودية، قطر، الصين، هنا، أيًا كان، أتأكد دائمًا من حصولي على نوع من الرسوم القادمة، وإلا فإن الناس يعرفون أنني لن أحضر”.

وأضاف: “أنا ممتن لأنني ألعب وأستمتع بلعبي وهذا كل شيء. وإذا لم أستمتع به، فسأحصل على قسط من الراحة. سنرى. من الصعب للغاية البدء في التكهن بشأن العام المقبل”.