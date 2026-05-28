الدرع السيبراني الوطني يمكن أن يكون جاهزاً خلال خمس سنوات

أكدت وكالة استخبارات الإشارات في المملكة المتحدة، GCHQ، خططًا لبناء درع إلكتروني وطني باستخدام عملاء الذكاء الاصطناعي (AI) للدفاع ضد الهجمات السيبرانية.

وقالت آن كيست بتلر، مديرة GCHQ، أمس: “في الأشهر القليلة الماضية، طورت GCHQ مخططًا لقدرة دفاع سيبراني وطنية جديدة من شأنها أن تربط الذكاء الاصطناعي المتطور بالدفاع السيبراني بسرعة الآلة”.

وسيستخدم النظام، الذي من المقرر أن يتم تشغيله في غضون خمس سنوات، عوامل الذكاء الاصطناعي لتحديد التهديدات التي تواجه البنية التحتية الوطنية الحيوية، بما في ذلك الطاقة والمياه والرعاية الصحية والنقل والخدمات المالية.

ويهدف المشروع، الذي وصفه الوزراء بأنه “مسعى أجيال”، إلى حماية البنية التحتية في المملكة المتحدة من الهجمات المتطورة، مثل تلك التي تعرضت لها شركة جاكوار لاند روفر، والتي تشير التقديرات إلى أنها كلفت الاقتصاد 1.5 مليار جنيه إسترليني.

وقال مدير GCHQ إن الوكالة كانت تستخدم الذكاء الاصطناعي “لإعادة تصور” الأمن السيبراني، مما يعكس رؤية الحكومة لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الدفاعية مع القدرة على تحديد وإصلاح نقاط الضعف الأمنية في البرامج “بسرعة الآلة”.

وتأتي تعليقاتها في أعقاب المخاوف المتزايدة بشأن تأثير نماذج الذكاء الاصطناعي الحدودية، مثل كلود ميثوس من Anthropic، القادرة على الكشف عن الآلاف من الثغرات الأمنية غير المعروفة عبر التطبيقات البرمجية شائعة الاستخدام.

وقالت إن أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي “تكتشف بسرعة خطوط الصدع في التقنيات التي يعتمد عليها مجتمعنا كل يوم”.

وأكد كيست بتلر أن GCHQ تعمل أيضًا على بناء الذكاء الاصطناعي الرائد “بشكل مسؤول وأخلاقي” في خوارزمياتها الخاصة لتحليل البيانات المجمعة لأغراض استخباراتية.

وتشمل الاستخدامات ترجمة اللغات الأجنبية والعثور على الإبر في كومة قش من البيانات بشكل أسرع من أي وقت مضى.

متطلبات الدفاع السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي وقال كيست بتلر إن روسيا كثفت إجراءاتها ضد المملكة المتحدة وأوروبا، حيث استهدفت الكابلات البحرية وشنت هجمات إلكترونية. تم تصميم هذه “الهجمات الهجينة” لتقويض البنية التحتية الحيوية والعمليات الديمقراطية وسلاسل التوريد وثقة الجمهور. وأضافت: “يعمل مقر الاتصالات الحكومية بلا كلل مع شركاء الاستخبارات والدفاع لتقليص التهديد الروسي والحد منه”. تقوم القوة السيبرانية الوطنية بتنفيذ عمليات إلكترونية عالية التأثير كل يوم لمواجهة تهديدات الدولة وتقويض الإرهابيين والمجرمين. ومن المجالات ذات الأولوية حماية البيانات والطاقة المتدفقة عبر الكابلات وخطوط الأنابيب البحرية المهمة. وقال كيست-بتلر: “إننا نقوم أيضًا بتعطيل محاولات روسيا لتهريب التكنولوجيا الغربية، وصد هجماتها السيبرانية، والتصدي لمحاولات التخريب والاغتيال المتهورة”. أعلن وزير الأمن البريطاني دان جارفيس لأول مرة عن خطط لإنشاء “درع إلكتروني وطني” في أبريل. وقال إن حماية البنية التحتية الوطنية الحيوية ستتطلب “نهجًا مختلفًا جذريًا” في عصر الذكاء الاصطناعي. “لن نقوم بتأمين الركائز الأساسية لدولة المملكة المتحدة بمجرد شراء حلول البائعين الجاهزة.” طلب مكتب مجلس الوزراء من شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة العمل مع الحكومة لتطوير قدرات الدفاع السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تكنولوجيا المعلومات السيادية وقال مدير GCHQ إنه بينما تتصارع الدول مع تكنولوجيا المعلومات السيادية، ليس من الواقعي أن تغلق الدول التكنولوجيا الأجنبية. تتعلق السيادة التقنية بقدرة الدول وقدرتها وخفة الحركة على تشكيل مستقبلها الرقمي

آن كيست بتلر، GCHQ

وقالت: “بالنسبة لي، السيادة التكنولوجية تتعلق بفاعلية الدول وقدرتها وسرعتها في تشكيل مستقبلها الرقمي”. وهذا يعني دعم شركات التكنولوجيا البريطانية والأبحاث الأكاديمية، “مع عدم الحد من قدرتنا على تسخير أفضل ما في التكنولوجيا في العالم”. وقالت: “السيادة لا تعني بالضرورة “صنع في المملكة المتحدة”، طالما أننا ندير بعناية سلاسل التوريد والتبعيات والبيانات لدينا”.

المستقبل الكمي يحتاج إلى العمل الآن وقال كيست بتلر، عالم الرياضيات، إن التكنولوجيا الكمومية القابلة للاستخدام كانت دائمًا على بعد عقد من الزمن، لكن هذا تغير. وقالت: “الاستشعار الكمي موجود هنا، وعملنا الجديد المتطور مع الأوساط الأكاديمية والصناعة هو تحديد بصمات الشبح، مثل الكشف عن إطلاق الصواريخ”. بمجرد تشغيلها، ستكون أجهزة الكمبيوتر الكمومية قادرة على إكمال المهام التي تستغرق حاليًا سنوات في غضون ثوانٍ. وقالت إن ذلك يشمل كسر التشفير، وحث الشركات على اتباع نصيحة المركز الوطني للأمن السيبراني للتدخل التدريجي في خوارزميات التشفير الآمنة من هجمات أجهزة الكمبيوتر الكمومية.

تعتبر التكنولوجيا الفضائية أحد الأصول المهمة تستثمر الصين وروسيا بكثافة في الفضاء لدعم طموحاتهما في زمن السلم والحرب. واستخدمت إيران صور الأقمار الصناعية لدعم هجماتها على دول الخليج. في غضون ثلاث سنوات، تم إطلاق أكثر من 10000 جسم جديد إلى الفضاء، حيث يلزم المزيد من الأقمار الصناعية لدعم الحجم المتزايد وسرعة البيانات التي تعبر الكوكب. وقالت: “إن التكنولوجيا الفضائية أمر بالغ الأهمية لأسلوب حياتنا وأمننا القومي، ولهذا السبب تعمل GCHQ مع الشركاء لتسخيرها وتأمينها والدفاع عنها”.