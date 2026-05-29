الجيش السوداني يشن هجوما مضادا لاستعادة المدينة الاستراتيجية على الحدود الإثيوبية

تقترب القوات المسلحة السودانية من الكرمك، على الحدود الإثيوبية، لاستعادة المدينة الاستراتيجية في ولاية النيل الأزرق من قوات الدعم السريع، وهي مجموعة شبه عسكرية تقاتل الجيش في حرب دخلت الآن عامها الرابع.

في 26 مايو، أصدرت قيادة القوات المسلحة السودانية في النيل الأزرق واستعادت خمس مناطق في محلية قيسان إلى الشمال من الكرمك، على طول الحدود مع إثيوبيا، وهي قناة تم من خلالها الإمارات العربية المتحدة إمداد قوات الدعم السريع. قبل يومين فقط، في 24 مايو/أيار، أعلنت القوات المسلحة السودانية أيضًا عن ذلك استعادة منطقة البركة، على مشارف مدينة الكرمك

القتال بالتحالف مع فصيل من الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، وقوات الدعم السريع استولى على الكرمك في 23 مارس/آذار، قامت مع عدة بلدات مجاورة أخرى بتأمين ممرها إلى إثيوبيا، حيث زُعم أنها شنت الهجوم منها. كما أنه يربط النيل الأزرق بولاية سنار.

وكانت المدينة بمثابة نقطة انطلاق لقوات الدعم السريع لشن المزيد من الهجمات للتقدم نحو الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق، التي وفر 73 ألف مدني من الكرمك من قوات الدعم السريع.

هجوم مضاد

في 8 مايو، قامت القوات المسلحة السودانية – استعادة الحامية العسكرية التابعة لها في بلدة الكيليوكانت المنطقة الواقعة على بعد نحو 35 كيلومترا شمالي الكرمك على الطريق المؤدي إلى الدمازين بمثابة الخطوة الرئيسية الأولى في هجومها. وبعد تكبدهم خسائر فادحة، فر مقاتلو قوات الدعم السريع إلى الكرمك وعبروا الحدود إلى إثيوبيا. ثم في 16 مايو/أيار، تقدمت أكثر نحو الكرمك، واستولت على خور حسن.

وتمركزت القوات المسلحة السودانية على مشارف الكرمك بعد الاستيلاء على البركة في 24 مايو/أيار، قبل تأمين المناطق الخمس في محلية قيسان بعد يومين، وتحاول عزل مواقع قوات الدعم السريع في الكرمك، والحد من قدرتها على استخدام المدينة كقاعدة انطلاق لمزيد من الغارات في النيل الأزرق.

وقد يؤدي الفشل في وقف تقدم قوات الدعم السريع في النيل الأزرق إلى تأمينها بوابة إلى وسط السودان. وتسيطر هذه القوات شبه العسكرية بالفعل على معظم منطقة دارفور الشاسعة في غرب السودان، بعد أن اجتاحت دفاعات الفاشر، حيث ارتكبت، وفقاً لبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، فظائع “إبادة جماعية” ضد السكان.

الانتشار عبر الحدود

في 24 مايو/أيار، قامت قوات الدعم السريع أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين وجرح عدد أكبر بغارة بطائرة بدون طيار على سوق في آخر معقل للقوات المسلحة السودانية والجماعات المسلحة المتحالفة معها في دارفور، في منطقة الطينة بولاية شمال دارفور، على الحدود الغربية للسودان مع تشاد. يُقال أيضًا على نطاق واسع أنه قناة لإمداد الإمارات العربية المتحدة بالأسلحة إلى قوات الدعم السريع، وقد أدى الصراع بالفعل إلى تقسيم حدودها، مما أدى إلى اشتباكات متعددة.

بعد أن شردت أكثر من 14 مليون شخص وأغرقت أكثر من نصف سكان البلاد في الجوع، أطلقت العنان للحرب أسوأ أزمة صحية وإنسانية في العالموتهدد الحرب، التي دخلت الآن عامها الرابع، بالامتداد شرقًا عبر الحدود الإثيوبية أيضًا.

