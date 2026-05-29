البرازيل توافق على إنهاء جدول العمل 6 × 1 وتقليص أسبوع العمل إلى 40 ساعة

وافق مجلس النواب، في جولتين، اليوم الأربعاء 27 مايو، على مقترح تعديل الدستور الذي ينص على: أنهى جدول 6 × 1 ويضع جدول عمل أسبوعيًا مكونًا من 40 ساعة موزعة على خمسة أيام عمل ويومين راحة مدفوعة الأجر. ويذهب النص الآن إلى مجلس الشيوخ لتحليله.

تمت الموافقة على الاقتراح في الجولة الثانية مع 461 صوتًا مؤيدًا و19 معارضًا. وفي الجولة الأولى، كان هناك 472 صوتا مؤيدا و 22 صوتا معارضا.

النص المعتمد هو بديل مقدم من الممثل ليو براتس (Republicanos-BA) لمقترحات الممثلين ريجينالدو لوبيز (PT-MG) وإريكا هيلتون (PSOL-SP).

وينص التعديل الدستوري المقترح (PEC) على أ – الانتقال التدريجي إلى ساعات العمل المخفضة. بعد شهرين من سن التعديل الدستوري المستقبلي، يحق للعمال الخاضعين لقوانين العمل الموحدة (CLT) الحصول على يومين إجازة مدفوعة الأجر في الأسبوع، ويفضل أن يكون أحدهما في أيام الأحد.

وفي نفس الإطار الزمني، سينخفض ​​الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية من 44 إلى 42 يجب أن يحدث التخفيض النهائي إلى 40 ساعة بعد 14 شهرًا بعد إقرار التعديل الدستوري.

خلال الفترة الانتقالية، يجوز للاتفاقيات والاتفاقيات الجماعية تمديد جدول العمل اليومي إلى أكثر من ثماني ساعات للتعويض عن التخفيض الأسبوعي، بشرط احترام يومي الراحة مدفوع الأجر.

كما ينص النص على أن تخفيض ساعات العمل لا يمكن أن يؤدي إلى تخفيض الراتب، سواء كان اسمياً أو نسبياً. وينطبق هذا الضمان حتى على الحد الأدنى للأجور المحدد بالفعل.

ومع ذلك، فإن التعديل المقترح يخلق استثناءات للعاملين الحاصلين على درجة التعليم العالي والأجور التي تزيد عن 2.5 ضعف سقف الضمان الاجتماعي، وكذلك الموظفين الخارجيين المرتبطين بالإدارة العامة.

ويسمح الاقتراح أيضًا للقوانين العادية بإنشاء أنظمة متباينة لفئات معينة، بشرط احترام الحدود الدستورية البالغة 40 ساعة أسبوعيًا ويومين من الراحة. حالات مثل الورديات 12 × 36 والأنشطة الأساسية في الصحة والأمن والنقل والتنظيف الحضري قد تحافظ على قواعد محددة من خلال المفاوضة الجماعية.

بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة الفردية (MEIs)، والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، يتضمن التعديل الدستوري المقترح (PEC) القواعد الانتقالية والتي سيتم تنظيمها لاحقاً بقانون تكميلي. ومن المتوقع أن تقدم الحكومة تدابير للتخفيف من تأثير التغيير على الشركات الصغيرة.

وهناك نقطة أخرى في النص تنص على أن البنود الواردة في الاتفاقيات والاتفاقيات الجماعية التي تتعارض مع جدول العمل الجديد ستفقد صلاحيتها بعد شهرين من صدور التعديل الدستوري.

نُشرت لأول مرة باللغة البرتغالية من قبل برازيل دي فاتو.

