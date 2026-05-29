تم إلغاء سباقات جزيرة مان تي تي مع توقيع الآلاف على العريضة وإدخال الطفل إلى المستشفى | أخرى | رياضة

الوفاة المأساوية لدانيال إنغام: فقد متسابق الدراجات النارية البريطاني دانييل إنجهام حياته بشكل مأساوي خلال الجلسة التأهيلية الثالثة لسباقات جزيرة مان تي تي 2026. توفي المنافس البالغ من العمر 33 عامًا من ميلتون موبراي بعد تعرضه لحادث في اللفة الأولى في دوران بيند.

إرث دانيال إنغام: كان إنغام يقوم بأول ظهور متوقع له في جزيرة آيل أوف مان تي تي المشهورة عالميًا. ومع ذلك، فقد كان يتمتع بخبرة عالية في مضمار ماونتن كورس، حيث ظهر لأول مرة هناك في عام 2016 في سباق الجائزة الكبرى لمانكس وفاز بجائزة سينيور مانكس الكبرى في عام 2024.

حزن الأسرة والمجتمع: وقدم منظمو السباق تعازيهم الحارة لزوجة إنغام، هيلينا، وأولاده جوي وفيبي. لقد تم تذكره باعتباره عضوًا يحظى بشعبية كبيرة ويحظى باحترام كبير في مجتمع سباقات الطرق وكان شغفه الهائل بهذه الرياضة واضحًا.

إصابة كرو براذرز: في حادثة أخرى، كان هناك حادث تصادم عنيف أثناء التدريب شارك فيه الأشقاء البارزون في سباقات السيارات الجانبية في مانكس رايان وكالوم كرو. ووقع الاصطدام خلال تدريبات ليلة الأربعاء وأدى إلى إصابة الشقيقين.

ضحايا السيارات الجانبية الإضافية: وشهد الأسبوع حوادث جانبية سابقة، بما في ذلك حادث تصادم كبير يوم الثلاثاء تورطت فيه ماريا كوستيلو وراكبها شاو باركر. لا يزال كوستيلو في حالة خطيرة ولكنها مستقرة، بينما يستمر باركر في تلقي رعاية طبية مكثفة لإصابات متعددة خطيرة.

حادثة أخرى: يوم الاثنين، اصطدم متسابق منفرد بالحواجز في ساحة ألبرت، ريمسي. وشهد الحادث إصابة ثمانية متفرجين ونقل طفلة تبلغ من العمر عامين إلى المستشفى، ومن المتوقع أن تتعافى تمامًا.

رد الفعل العام وعريضة المعجبين: أطلق المشجعون بسرعة عريضة عبر الإنترنت للاحتجاج على قرار المنظم بإلغاء سباقات السيارات الجانبية هذا العام. جمعت العريضة أكثر من 1500 توقيع بين عشية وضحاها، مطالبة مسؤولي السباق بإعادة النظر والاستماع بنشاط إلى مجتمع رياضة السيارات.