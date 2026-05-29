لوك همفريز يظهر الألوان الحقيقية بعد خسارته أمام لوك ليتلر في نهائي الدوري الإنجليزي الممتاز | أخرى | رياضة

أظهر لوك همفريز روحًا رياضية مذهلة من خلال احتضان لوك ليتلر عاطفيًا بعد نهائي الدوري الإنجليزي الممتاز. قاد حامل اللقب معظم فترات المسابقة وكان قريبًا جدًا من الحصول على ألقاب متتالية في O2 Arena. ومع ذلك، لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لـ Cool Hand، الذي عانى من هزيمة مؤلمة 11-10 في نهاية معركة عملاقة.

سارع همفريز إلى مواساة خصمه، وسارع إلى احتضانه في عرض يثلج الصدر للروح الرياضية.

كما تدخل لإجراء مقابلة بينما كان ليتلر يحاول جمع مشاعره، قائلاً: “إنه أمر عاطفي، لقد رأيت ذلك من لوك هناك. أنت تلعب في نهائيات كبيرة وهذا يظهر مدى أهمية ذلك بالنسبة لنا كلاعبين.

“أنت على الطريق لمدة 16 أو 17 أسبوعًا ولا تتاح لي الفرصة لأخذ عائلتي معي. أنت تريد أن تكون هذه الكأس بين يديك.

“لقد كانت مباراة نهائية رائعة، واحدة من أفضل المباريات التي شهدها الدوري الإنجليزي الممتاز. أنا فخور لأنني جعلتها مباراة صعبة.”

كان الناقد في سكاي سبورتس واين ماردل مليئًا بالثناء على همفريز عندما عكس رد فعل ليتلر العاطفي، قائلاً: “هناك ما يحدث في الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من مجرد الظهور أسبوعًا بعد أسبوع.

“إنها لعبة ملتوية لكل لاعب، سواء كنت تفوز بالمباريات أو تكافح من أجل الفوز بالمباريات. نحن نعلم أن هناك وظائف أسوأ ولكن بالنسبة للاعب رمي السهام، يعد هذا اختبارًا للقدرة على التحمل.

“هذا هو تتويج لكل هذا الجهد وقد خرج ليتلر. لقد كان لا يمكن عزاءه. ما يجب قوله هو أن لوك همفريز أتى وعانقه هناك.

“هذا هو أرقى شيء ستراه طوال المساء، هذا هو البطل المناسب. لقد خسر للتو في المباراة النهائية التي أراد الفوز بها وما زال لديه الشجاعة للقيام بذلك مع لوك ليتلر.”

