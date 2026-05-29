بحضور رسمي وشعبي واسع.. عدن تحتضن مجلس عزاء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي

يمن مونيتور/ عدن/ خاص:

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مساء يوم الجمعة، توافدوا اعتباراً وشعبياً واسعاً إلى مجلس المتضامنين الذي أقامه مجلس القيادة للداخل الوطني، رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبدربه منصور هادي، حيث حضر عضو مجلس الفريق الركن محمود شيدحي، ومجلس الوزراء وزير الدكتور شاع الزنداني، جمعوع المعين من الدولة العسكرية والقيادات وتوافقوا على المواطنين والمواطنين.

وتقبل عضوًا في مجلس القيادة التنفيذي للفريق الركن محمود يوسحي، رئيس مجلس الوزراء وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، ومعهما عدد من أفراد الأسرة الفقيد، التعازي والمواساة في قاعة “عدن مول” بمديرية صيرة، حضور وسط من الشخصيات الرياضية والاجتماعية الرائدة في الأجهزة الأمنية والعسكرية، وجموع غفيرة من صحية وأبناء المدينة- ووزعت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

لقد مراسم وللعزاء، عبر الفريق فاضلي والدكتور الزنداني عن تعازيهما الحارة لأسرة الراحل الشعب اليمني الكامل بهذا المصاب الجلل، بالتأكيد أن خسر اليمن برحيل الرئيس هادي كرامة ورجل دولة شجاعة تتحمل المسؤوليات في أدق الظروف وأكثرها فوائداً، وقادرة الوطن بحكمة وصبر في وجه العواصف والانقلاب الحوثيين المدمر.

ولهذا السببان مع جمعوع المعزين بالأشعار الأسى، ميادين الرياضة متألقة من سيرة المشير هادي وعطائه الوطني والعسكري والسياسي، إنشاءاً من المناصب التي تقلدها وصولاً إلى قياداته للبلاد في منعطفات، ولكن، وحتى نقله السلمي للسلطة إلى مجلس القيادة في أبريل/نيسان 2022.

من جانبهم، شاركوا في الحديث عن مراسم العزاء إلى العضيات التي لعبها الفقيد الاختلاف، متعهدون بالسير على خطاه في التمسك بالثوابت الوطنية، ومواصلة معركة استكمال وقف العمل الرئيسي وإنهاء “انقلاب الحوثيين” المدعوم من النظام.