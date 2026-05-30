هل يمكن لليسار أن يستمر في السلطة في كولومبيا؟

وتتجه كولومبيا نحو انتخابات رئاسية حاسمة. يتوجه 41 مليون كولومبي، يوم الأحد 31 مايو/أيار، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس القادم للبلاد، الذي سيخلف مرشح يسار الوسط جوستافو بيترو.

وسيواجه حزب الرئيس الحالي، باكتو هيستوريكو، التدقيق الأكثر صرامة من الجمهور. وسوف تقرر كولومبيا ما إذا كان سيتم التصديق على أجندتها، التي تجمع بين التدابير التقدمية اقتصادياً والتشريعات المتوافقة مع الديمقراطية الاجتماعية. أما الخيار الآخر فهو اليميني الذي، كما تشير استطلاعات الرأي الأخيرة، قد يكون أقرب إلى اليمين المتطرف منه إلى يمين الوسط.

في المجمل، يتنافس 11 مرشحًا رئاسيًا على الرئاسة للفترة 2026-2030. فالمناخ السياسي شديد الاستقطاب، وقد استفاد المرشحون من هذا الاستقطاب لحشد الملايين من الناخبين خلفهم. من الواضح أن الموضوع الرئيسي لأغلب خطابات الحملات الانتخابية هو كيفية وضع أنفسهم في العلاقة مع إدارة بترو، التي تُعَد أول حكومة يسارية في تاريخ كولومبيا الحديث.

ومع ذلك، وفقا لآخر استطلاعات الرأي، هناك ثلاثة مرشحين لديهم فرصة حقيقية للفوز. بحسب المركز الوطني للاستشاراتوحصل إيفان سيبيدا، من حزب الميثاق التاريخي اليساري، على 33.3% من الأصوات. ويأتي في المركز التالي مرشح اليمين المتطرف أبيلاردو دي لا إسبريلا، الذي حصل على ما يقرب من 30% من الأصوات. وفي المركز الثالث جاء بالوما فالنسيا، بنسبة 12.6%، وهو عضو في حزب الوسط الديمقراطي الموالي لأوريبي، وهو حزب يميني متطرف آخر يأمل في العودة إلى الرئاسة بعد أن حكم كولومبيا عدة مرات في عهد ألفارو أوريبي وإيفان دوكي.

استطلاعات الرأي الأخرى تعطي سيبيدا تقدمًا أوسع، مثل إنفيمر، الذي يمنحه 44.6٪ من الأصوات، يليه مرة أخرى دي لا إسبرييلا بنسبة 31.16٪، ويتأخر كثيرًا عن فالنسيا بنسبة 14٪ فقط.

ويبدو أن كل شيء يشير إلى جولة إعادة للانتخابات – والتي يمكن أن تجرى في 21 يونيو – بين سيبيدا ودي لا إسبرييلا. ومع ذلك، من الحكمة أن لا يعتبر المحللون السياسيون أي نتيجة أمرا مفروغا منه. في عدة مناسبات، قدمت مؤسسات استطلاع الرأي في كولومبيا توقعات غير دقيقة إلى حد كبير بشأن النتائج المحتملة. وعلى هذا فإن أنصار سيبيدا يأملون في تأمين النصر في الجولة الأولى، في حين يأمل أنصار فالنسيا أن يتمكن مرشحهم في هذه الأيام الأخيرة من عكس الانحدار المطرد في دعم الناخبين، والذي يشير فيما يبدو إلى تحول الأصوات نحو دي لا إسبرييلا.

المرشحين

الأمر المؤكد هو أن جميع استطلاعات الرأي تظهر أن سيبيدا في المقدمة. سيبيدا، فيلسوف محترف وأستاذ جامعي سابق، معروف في كولومبيا بكونه أحد مهندسي اتفاقيات السلام بين الحكومة والقوات المسلحة الثورية الكولومبية، الموقعة في عام 2016. وهو معروف أيضًا بكونه أحد أبرز منتقدي حكومة ألفارو أوريبي آنذاك، والذي ندد به علنًا بسبب علاقاته مع الجماعات شبه العسكرية.

وسيبيدا، 63 عامًا، هو ابن نشطاء من الحزب الشيوعي والاتحاد الوطني، وهو الحزب الذي تم القضاء عليه من خلال القتل الجماعي لأعضائه، بما في ذلك والد سيبيدا، الذي قُتل على يد القوات شبه العسكرية أثناء خدمته كعضو في مجلس الشيوخ. ومع ذلك، انتقد سيبيدا الحكومات الشيوعية، واعتبرها سلطوية. وهو الموقف الذي جعله أقرب إلى الحركات السياسية من يسار الوسط، مثل تلك التي يقودها بيترو، الذي يبرز، بحسب سيبيدا، بسبب “ثورته الأخلاقية”.

يقترح سيبيدا الاستمرار بشكل عام في سياسات بترو، مثل تعزيز “السلام مع العدالة الاجتماعية”. وقد استخدم مصطلح “الثورات الديمقراطية” للإشارة إلى المرحلة الثانية من إدارة الميثاق التاريخي: “إن التحولات العميقة التي تحتاجها البلاد لا يمكن فهمها وتنفيذها إلا باعتبارها ثورات ديمقراطية حقيقية. ليس باعتبارها اضطرابات عنيفة، ولكن باعتبارها عمليات تحول تاريخية يقودها الشعب وتهدف إلى كرامة الحياة الجماعية”.

وبينما نجح سيبيدا في كسب المؤيدين من خلال خطابه المتوازن والموجه نحو الاستمرارية، شهد أبيلاردو دي لا إسبرييلا، المعروف باسم “إل تيجري”، شعبيته ترتفع إلى عنان السماء بفضل خطابه المباشر والعدواني. وهو محامٍ اكتسب شهرة سياسية من خلال دفاعه عن عملاء بارزين، بما في ذلك أليكس صعب، الذي تم ترحيله مؤخرًا إلى الولايات المتحدة من فنزويلا.

سعى حزبه، المدافعون عن الوطن، إلى تصوير دي لا إسبرييلا باعتباره مناهضًا متحمسًا للاشتراكية وعلى النقيض تمامًا من بيترو وسيبيدا. ولتحقيق هذه الغاية، لجأ باستمرار إلى مهاجمة خصومه بالألقاب والخطابات المؤيدة للدين التي نقلها بفعالية، لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

“إل تيغري” معجب بميلي الأرجنتيني وبوكيلي السلفادور، يقدم نفسه باستمرار كما تحتاج كولومبيا السياسية إلى إنقاذ البلاد “من الدمار على يد بترو والقوات المسلحة الثورية الكولومبية”. ولذلك فهو يقترح حكومة تركز على الأمن من خلال نهج “شديد الوطأة” وإنشاء 10 سجون ضخمة، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع الرئيس السلفادوري ناييب بوكيلي. وفي معارضة “السلام الشامل”، يقترح مواجهة قاسية ضد كل من يعارض الدولة.

“سياسة السلام الشامل تنتهي عندي. الأمن الشامل سيبدأ. سنقوم بإعادة تفعيل مذكرات الاعتقال ضد كل هذا الإجرام، وسنلاحقها مع القوات العامة، والتي يجب تعزيزها من خلال اتفاق مع الولايات المتحدة. نريد أن نكون جزءًا من درع الأمريكتين (تحالف عسكري اقترحه دونالد ترامب) ونريد بناء سياسة رئيسية مع الولايات المتحدة لإنهاء تهريب المخدرات”. صرح De la Espriella ردًا على Cepeda.

واستبعد كثيرون أن تكون فالنسيا مرشحة محتملة يمكنها الوصول إلى جولة الإعادة، خاصة في ظل تراجع شعبيتها في الأسابيع الأخيرة. لكن فالنسيا، وهي محامية حسب المهنة، تؤكد أن هدفها ليس “الفوز في الانتخابات”، بل “الفوز في الانتخابات”.

فالنسيا هي حفيدة غييرمو ليون فالنسيا، الرئيس السابق للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. والواقع أن كولومبيا لديها نمط من الآباء والأبناء والأحفاد من نفس الأسر يتناوبون في الرئاسة. وقد ميزت المرشحة اليمينية نفسها باعتبارها من أشد المؤيدين للرئيس السابق أوريبي سواء خارج المجلس التشريعي أو داخله، حيث تشغل منصب عضو مجلس الشيوخ.

وبالتالي، فقد عززت السرد الأمني ​​وشجعت التدابير النيوليبرالية “لإنقاذ” كولومبيا من إدارة بيترو، وهو ما تعتبره ضاراً للغاية. علاوة على ذلك، فقد تبنت مواقف متحفظة بشأن زواج المثليين والإجهاض، وهو مبدأ أساسي في صفوف الحركة البوليسية. علاوة على ذلك، فقد أظهرت أنها قريبة جدًا من ماريا كورينا ماتشادو، زعيمة المعارضة الفنزويلية، وكررت الخطاب المألوف المتمثل في “خطر التحول إلى فنزويلا”.

“التقيت بماريا كورينا ماتشادو، المرأة التي أظهرت للعالم كيفية مواجهة الدكتاتورية دون الاستسلام أبدًا … زعيمة الحرية بلا منازع في قارتنا والصوت الذي يتحدث اليوم مباشرة إلى قلب كولومبيا. شكرًا لك، ماريا كورينا ماتشادو، على كلماتك، وعلى قوتك، وعلى تذكيرنا بأن الحرية لا يتم التفاوض عليها ولا التنازل عنها. مثالك هو البوصلة التي نحتاجها حتى لا تكرر كولومبيا تاريخ فنزويلا “. كتبت على X.

انتخابات تحمل توقعات عالية

من الممكن أن يسجل التاريخ انتخابات 29 مايو باعتبارها واحدة من أكثر الانتخابات المنتظرة. لقد مر وقت طويل منذ أن تمكن مرشحان لا ينتميان إلى المؤسسة السياسية الكولومبية التقليدية من الوصول إلى جولة الإعادة. علاوة على ذلك، فإن موقفيهما مختلفان للغاية، مما قد يؤدي إلى سيناريو يتضمن نقاشًا أيديولوجيًا واضح المعالم.

اقرأ المزيد: حزب الميثاق التاريخي اليساري يفوز بالانتخابات التشريعية الكولومبية لكنه يفشل في الحصول على الأغلبية

تدرك القوى التقدمية في الميثاق التاريخي جيدًا أن جولة الإعادة قد لا يمكن التنبؤ بها، خاصة وأن الأصوات لصالح فالنسيا يمكن أن تتحول إلى دي لا إسبريلا إذا عرف الأخير كيفية استغلال المشاعر المناهضة لبيتريستا بين جزء كبير من المعارضة بشكل فعال. ولهذا السبب يهدف سيبيدا وآخرون إلى الفوز في جولة واحدة.

ومن جانبه، يعرف اليمين المتطرف، المنقسم بين مرشحين، أنه في حالة إجراء جولة إعادة، فسوف يحتاج إلى حلفاء للفوز. وسوف يضطرون إلى إبقاء قنوات الاتصال والتفاوض مفتوحة. ومن الممكن أن تتطور خطوة كهذه إلى نوع من التحالف اليميني المتطرف، وهو أمر لم نشهده في كولومبيا في السنوات الأخيرة.

التدوينة هل يمكن لليسار أن يستمر في السلطة في كولومبيا؟ ظهرت للمرة الأولى على Peoples Dispatch.

Source link