خالد بن سلمان ينقل تعازي القيادة السعودية في وفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

بعد وفاة الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع السعودي، واجب العزاء في وفاة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، انتقالاً تعازي ومواساة خادمة الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عبد العزيز، إلى أسرة الفقيد وذويه.

إذن لقائه الأسرة الرئيس الراحل في العاصمة السعودية الرياض، قرر وزير الدفاع عن خالص تعازيه ومواساته الفقيد، ولجمهورية اليمنية تشغيلً وشعباً، مشيداً برك الذي لا يبدأ به الرئيس السابق عبدربه منصور هادي المواقف الوطنية وجهوده في مشروع اليمن، وحرصه على أمنه واستقراره ودعم التنمية والازدهار فيه.

تقدّم المملكة إلى جانب الشعب اليمني زيتاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم والشعب اليمني الصبر والجماعة، وأن يديم على اليمن آمنه واستقراره.

حضر تقديم واجب العزاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومستشار وزير الدفاع حتى انتصارهشام بن عبدالعزيز بن سيف، ووسفير السعودية لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، إلى جانب عدد من السعوديين.