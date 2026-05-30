أصدر مؤتمر اليسار في جنوب أفريقيا دعوة جريئة لوحدة الطبقة العاملة

إن القوى التقدمية في جنوب أفريقيا تتقارب الآن. في 29 مايو 2026، اجتمعت مجموعة متنوعة من المنظمات الاشتراكية والشيوعية والوحدة الأفريقية في “مؤتمر اليسار”. عُقد الاجتماع تحت عنوان “بناء حركة يسارية للطبقة العاملة والسلطة الشعبية”. وفي لحظة تتسم بتفاقم الأزمة الاقتصادية، والبطالة، والتقشف، والتشرذم داخل السياسة التقدمية، يعكس التجمع محاولة لإعادة التفكير في مستقبل السياسة اليسارية في البلاد.

ضم المؤتمر، الذي نظمه الحزب الشيوعي في جنوب أفريقيا (SACP)، مجموعة واسعة من المنظمات، بما في ذلك المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية، ومؤتمر عموم أفريقيا في أزانيا، ومنظمة الشعب الأزانية، وحزب مخونتو وي سيزوي، والحزب الاشتراكي في أزانيا، وحزب العمال الاشتراكي، وحزب العمل المستقل، والاتحادات النقابية الرئيسية في البلاد، بالإضافة إلى التشكيلات الماركسية والوحدة الإفريقية. كما حضر الضيوف ومندوبو التضامن من مختلف البلدان، وتحدثوا عن آفاق وحدة اليسار في جنوب إفريقيا.

إن ما يجعل المؤتمر مهمًا سياسيًا ليس مجرد حضور هذه المنظمات، التي عمل العديد منها تاريخيًا في عزلة أو في منافسة، ولكن الاعتراف بأن الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الطبقة العاملة لم يعد من الممكن معالجتها من خلال النضالات المجزأة.

في أ بيان ما قبل المؤتمروقال المنظمون إن الأزمة التي يواجهها العمال والفقراء ليست مؤقتة بل هيكلية. لا تزال جنوب أفريقيا تواجه البطالة الجماعية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتدهور الخدمات العامة، واتساع فجوة التفاوت، على الرغم من التحول الديمقراطي في عام 1994. ووفقا للبيان، لم تترجم الحرية السياسية إلى تحول مادي بالنسبة للأغلبية، في حين يظل الاقتصاد خاضعا لهيمنة التراكم الخاص وقوة الشركات.

وأشاروا كذلك إلى أن الرأسمالية العالمية أعادت تنظيم نفسها بطرق أدت إلى إضعاف العمالة المنظمة. فقد أدى العمل غير الرسمي، والعمل غير المستقر، والهجمات على النقابات العمالية إلى تقويض سلطة الطبقة العاملة، في حين ظلت الحركات التقدمية منقسمة بين الأحزاب والنقابات والمنظمات المجتمعية. ولذلك يرى المؤتمر نفسه كمحاولة لإعادة بناء منتدى مشترك يمكن من خلاله للمنظمات اليسارية التنسيق حول أهداف الطبقة العاملة المشتركة.

دعوة لوحدة الطبقة العاملة

افتتاح المؤتمر، سولي مابيلا وأشار إلى أن التجمع كان بمثابة منصة للعمل الجماعي.

“نحن منظمات سياسية مختلفة، ولن نقوم بحل منظماتنا السياسية المستقلة، بل نقوم بإنشاء منصة للتنسيق المشترك لأجندة الطبقة العاملة”.

جادل مابيلا بأن الظروف المادية التي تواجه مواطني جنوب إفريقيا العاديين يجب أن تشكل أساس وحدة اليسار بدلاً من الطموحات الشخصية أو المنافسات التنظيمية.

“إننا نسعى إلى تعميق وحدة الطبقة العاملة، وتنشيط نشاط الطبقة العاملة، وصياغة أجندة متوسطة المدى تعتمد على المطالب الموضوعية للطبقة العاملة في بلدنا”.

وحث كذلك على التواضع والاحترام المتبادل بين القوى التقدمية، معترفا بأنه لا توجد منظمة واحدة تمتلك كل الحلول.

“يجب علينا أن نتواضع كقوى يسارية لندرك أنه لا أحد منا لديه احتكار الإجابات على نضال الطبقة العاملة. لذلك، يجب أن نتعامل مع بعضنا البعض باحترام وتواضع وتفهم”.

التالي، كان يوليوس ماليما، زعيم من المناضلين من أجل الحرية الاقتصادية، وضع التجمع ضمن ما وصفه بالأزمة العالمية للرأسمالية.

“ينعقد هذا المؤتمر في لحظة تاريخية حاسمة تتميز بعدم الاستقرار الاقتصادي، وعدم اليقين السياسي، والارتباك الواضح للنظام الرأسمالي العالمي نفسه.”

سلط ماليما الضوء على التناقضات السخيفة في المجتمع الحديث.

“لم تتمتع البشرية قط بمعرفة علمية أفضل، أو إمكانات إنتاجية أكبر، أو تطور تكنولوجي أكبر مما هي عليه اليوم، ومع ذلك لا يزال مليارات الأشخاص يعيشون في ظروف من انعدام الأمن والحرمان والعنف واليأس لأن المجتمع لا يزال تحت سيطرة تراكم الأرباح الخاصة بدلاً من تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.”

وكان الموضوع الرئيسي لخطابه هو أهمية التضامن الأفريقي في النضال ضد الإمبريالية والاستغلال.

“إن اليسار الذي لا يستطيع الدفاع عن التضامن الأفريقي قد تخلى عن مهمته التاريخية لأن تجزئة الشعب الأفريقي على أسس قومية ومعادية للأجانب لا تؤدي إلا إلى تقوية الإمبريالية وإضعاف وحدة الطبقة العاملة.”

وأشار إلى أن مستقبل أفريقيا يعتمد على الجهود المنسقة لكسر أنماط التبعية.

“إن مستقبل تحرير أفريقيا يعتمد بشكل أساسي على التضامن القاري، والتصنيع الإقليمي، والمقاومة المنسقة ضد أنظمة الاستخراج والتبعية العالمية.”

كما حدد ماليما الطائفية باعتبارها واحدة من أعظم نقاط الضعف التي تواجه السياسة التقدمية اليوم.

“يقوم رأس المال الدولي بالتنسيق عبر الحدود بكفاءة غير عادية، ومع ذلك فإن المنظمات التي تدعي الالتزام بالاشتراكية غالبا ما تظل مشلولة بسبب الطائفية، والأنا، والاستياء التاريخي، والارتباك الأيديولوجي”.

بالنسبة له، تمثل إعادة بناء الأمل والثقة بين الشعوب المضطهدة تحديًا رئيسيًا في العصر الحالي.

“لذلك فإن المهمة الأعظم التي تواجه اليسار هي أيضًا نفسية وأخلاقية: استعادة الخيال بين المضطهدين وإظهار مرة أخرى أنه يمكن تنظيم المجتمعات بشكل مختلف.”

يتحدث نيابة عن حزب uMkhonto we Sizwe، نائب الرئيس توني ينجيني وقد وضع المؤتمر في سياقه باعتباره استجابة لمطلب تاريخي بالوحدة بين القوى التقدمية.

“لقد حان الوقت لكي تجتمع الأغلبية السوداء وتتحد وتتولى السلطة السياسية.”

وشدد ينجيني على أنه يجب استخدام السلطة السياسية لتعزيز التحرر الحقيقي للجماهير.

“سبب وجودنا هنا هو أننا نستجيب لهذا الأمر، وهو تشكيل الوحدة بين جميع القوى التقدمية في البلاد، حتى نتمكن من استخدام تلك القوة السياسية لتحرير شعبنا”.

وبالنظر إلى ما هو أبعد من المؤتمر نفسه، دعا إلى إنشاء هيكل تنسيقي دائم.

“يجب أن يظهر هذا المؤتمر كمنصة يسارية موحدة قوية وقوية”.

واقترح أن يشكل المجتمعون مجلساً ثورياً قادراً على توجيه العملية إلى الأمام.

وأضاف: “هذا المؤتمر في النهاية يجب أن يخرج بمجلس ثوري يدير شؤون هذا المنبر، ويجب أن يسترشد بمجموعة من المبادئ ويدفعه إلى الأمام”.

وإلى جانب الكلمات الرئيسية، تبادل ممثلون من مختلف المنظمات المشاركة وجهات النظر حول الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه جنوب أفريقيا والحاجة إلى الوحدة بين اليسار.

ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه العملية ستؤدي في نهاية المطاف إلى جبهة موحدة دائمة، أو مجلس ثوري، أو حملات منسقة، أو حركة أوسع للتحول الاشتراكي. إلا أن المؤتمر قد حقق بالفعل شيئاً مهماً؛ لقد خلقت مساحة حيث يمكن للمنظمات من التقاليد اليسارية المتنوعة أن تشارك بعضها البعض بشكل مباشر وتستكشف إمكانيات العمل الجماعي في فترة تتفاقم فيها الأزمات.

