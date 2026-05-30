الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران وسط تكهنات بالتوصل إلى اتفاق مؤقت بشأن مضيق هرمز

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة فرضت إيران عقوبات على إيران يوم الخميس 28 مايو/أيار، على الرغم من محادثات السلام الجارية في قطر لإنهاء الحرب والأعمال العدائية، والتي، في حال نجاحها، ستؤدي إلى احتمال رفع جميع العقوبات السابقة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن العقوبات “تفرض عقوبات على العديد من الكيانات والأفراد والسفن التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد النفط غير المشروع في إيران، وتستهدف بشكل مباشر شريان الحياة المالي للحرس الثوري الإسلامي والجهاز العسكري الإيراني”. إفادة يوم الخميس.

واستهدفت العقوبات العديد من سفن الشحن الإيرانية المشاركة في نقل المنتجات النفطية وأكثر من عشرة كيانات إيرانية متمركزة في أجزاء مختلفة من العالم، بما في ذلك هونج كونج ودبي وسنغافورة، إلى جانب بعض الأفراد المشاركين في تصدير المنتجات النفطية.

وقبل ذلك بيوم، كانت الولايات المتحدة قد فعلت ذلك يعاقب وهيئة مضيق الخليج العربي (PRSA) التي تم تشكيلها حديثاً والتي أعلنت إيران أنها ستدير حركة المرور عبر مضيق هرمز. وحذرت الولايات المتحدة من فرض عقوبات على أي كيان أو أفراد يثبت تورطهم في أي نوع من المعاملات المالية مع PRSA.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في تصريح له: “لن نسمح للحكومة الإيرانية بزيادة عائداتها النفطية بغرض إعادة تشكيل قواتها المسلحة وقدراتها العسكرية”. بيان صحفي يوم الخميس.

وجاءت هذه الجولات الجديدة من العقوبات الأمريكية في أعقاب إطلاق ضربات عسكرية في جنوب إيران يوم الاثنين، على الرغم من وقف إطلاق النار المعمول به منذ 8 أبريل.

بحسب ما ورد في العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك رويترز، حجب الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقيعه على اتفاق (مذكرة تفاهم)، تم التوصل إليه الخميس، لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما ورفع بعض القيود على الملاحة عبر مضيق هرمز.

وتشير بعض التقارير أيضًا إلى أن الولايات المتحدة سترفع حصارها البحري مقابل رفع القيود المفروضة على الملاحة عبر المضيق.

كان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس مقتبس بواسطة أخبار إن بي سي, مدعيًا يوم الخميس أننا “قريبون جدًا” من التوصل إلى اتفاق و”سنواصل العمل عليه”.

لكن، وسائل الإعلام الإيرانية ونفى الانتهاء من وضع أي نص للاتفاقية، زاعماً عدم صحة التقارير التي تفيد بذلك.

التهديدات ضد عمان دليل على إفلاس واشنطن الأخلاقي

ندد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، بالتهديدات الأمريكية المتكررة ضد عمان ووصفها بأنها “محاولة لابتزاز دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة وعلامة أخرى على الإفلاس الأخلاقي لنظام الحكم وصنع السياسات الأمريكي”.

وكان ترامب قد هدد بـ”تفجير” عمان يوم الأربعاء بسبب تعاونها المزعوم مع إيران في إنشاء وإدارة نظام رسوم المرور في مضيق هرمز.

وكرر وزير الخزانة بيسنت التهديدات قائلا إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات صارمة على إيران إذا شاركت في المحاولات الإيرانية لإنشاء إدارة مشتركة للمضيق.

“يجب على عمان على وجه الخصوص أن تعلم أن وزارة الخزانة الأمريكية ستستهدف بقوة أي جهات فاعلة تشارك – بشكل مباشر أو غير مباشر – في تسهيل رسوم المرور للمضيق وسيتم معاقبة أي شركاء راغبين في ذلك”. قال في منشور على X.

تحافظ عمان على الحياد إلى حد كبير في العلاقات الدولية ولعبت دورًا حاسمًا في الوساطة خلال المحادثات الأمريكية الإيرانية في عام 2025 وفي وقت سابق من هذا العام.

وعلى الرغم من أن إيران عرضت على عمان التنسيق في إدارة المضيق بشكل مشترك، لأنه يقع تحت المياه الإقليمية لكلا البلدين، إلا أن عمان لم تقبل العرض حتى الآن.

وأعرب بقائي عن تضامنه مع عمان، وأشاد “بدورها البناء والفعال والمسؤول في السلام والأمن الإقليميين”، وأشار إلى أنها “أمضت سنوات عديدة كوسيط في العمليات الدبلوماسية، وبذلت جهودا لخدمة السلام والاستقرار الإقليميين”.

ووصف بقائي التهديد بالحرب والعقوبات ضد عمان بأنه انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وطالب المجتمع الدولي بالرد على هذا “التطبيع المتزايد لانتهاكات الأعراف الدولية”. اضغط على التلفزيون ذكرت.

عمان عضو في مجلس التعاون الخليجي. ولم يرد أي من أعضاء مجلس التعاون الخليجي الآخرين على التهديدات الأمريكية ضد عمان حتى الآن.

