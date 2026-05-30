أزمة تعرقل عودة الحجاج اليمنيين جواً.. و”اليمنية” تحذر من تقليص حمولة

حذّرت الخطوط الجوية الماليزية من اليمن من أزمة وقود الطائرات في المطارات اليمنية على برنامج إعادة الحجاج من المهم، وبما أن نقصان قد يفرض تعديل على جدول الرحلات المختصة ويؤثر في عمليات التفويج خلال فترة التوقف.

مذكرة وجهها إلى وزارة الأوقاف والإرشاد، وأوضح الشركة أن السيارات المخصصة لم مخصصة حتى الآن في المطارات اليمنية رغم وعود سابقة بوصول شحنة جديدة في 28 مايو للضبط، الأمر الذي يخطط لسير خطة نقل الحجاج المقرر المقرر.

المتخصصة في طيران اليمنية أنه في حال تسارعت، ستضطر إلى تشغيل حافلات الطيران بما لا يتجاوز 120 حاجاً لكل رحلة، بما في ذلك مسموح للطائرات بالتعجل بالوقود من مطار جدة، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير بعض نقل الأمتعة والبقاء منها جزء على التكتيكات التالية.

ودعت الشركة وزارة الأوقاف إلى العدد الإجمالي مع الجمعية وشركة النفط للإسراع في توفير الوقود بمطار عدن، لتفادي أي إضافي في برنامج عودة الحجاج.

كما طلبت من الهيئات التنظيمية للحجاج بالاكتفاء بحقيبة واحدة لكل مسافر، في إطار إجراءات ذات أهمية الأحمال على المركبات، وتؤثر على أهمية شحن زمزم ببراً بدلاً من نقلها، للمساهمة في جو أقل حجماً وسريع لعمليات النقل.

أعلنت هذه الفكرة في ظل أزمة متواصلة في مخطط وقود الطائرات داخل اليمن، بسبب التاثيرات والتطورات في ضيق هرمز الأمر الذي انعكس خلال الفترة الماضية على العمليات التشغيلية للناقل الوطني وأثارت من اتساعها على حركة السفر والرحلات الموسمية، وفي مقدمتها عودة تأثير الحجاج اليمنيين ورحلات النشر.