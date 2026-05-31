البيت الأبيض: يحدث إيران المرتقب خادمة الإدارة الأمريكية

ويقول البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم وحدث مع إيران “سيكون جيداً فقط واشنطن” ويراعي “الخطوط الحمراء” لواشنطن.

جاء ذلك في صنعها المسؤول في البيت الأبيض، أمس الجمعة، ردا على سؤال فضلا عن الاجتماع الأمني ​​الوطني للبحث عن مستجدات التوافق مع إيران.

وقال المسؤول الأمريكي الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن الاجتماع الذي عقد أمس الجمعة تجاه ساعتين.

بالإضافة إلى أن “الرئيس ترامب سيبرم يحدث ما هو جيد جدًا لأمريكيين أمريكيين ويرسم خطوطها الحمراء”، دون تفاصيل أكثر.

إلى ذلك، أكد المسؤول الأمريكي أنه لا يمكن لإيران أبدا أن تمتلك سلاحا نوويا.

وأمس الجمعة صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلاً عن عدد من الموظفين الإيرانيين رفيعي المستوى، أن الرجل العامل خلال الاجتماع قررا وتعاونوا مع إيران.

المصدر: (الأناضول)