يدعي جود ترامب أنه تعرض للاختراق في بيان على قصة Instagram ذات التصنيف X | أخرى | رياضة

أصر نجم السنوكر جود ترامب على أنه وقع ضحية اختراق وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهور قصة على موقع إنستغرام تحمل تصنيف X على حسابه. وترك ترامب (36 عاما) أتباعه في حالة ذهول يوم الأحد عندما ظهرت في ملفه الشخصي لقطات لرجل يكشف عن نفسه فيما يبدو أنها غرفة فندق.

تمت إزالة المادة بسرعة قبل أن يصدر ترامب بيانًا أكد فيه أنه تعرض للاختراق. كتب المصنف الأول عالميًا: “مجرد ملاحظة سريعة لإعلام الجميع بأن حسابي على Instagram قد تم اختراقه. أي صور أو محتوى تم نشره مؤخرًا لم أقم بنشره أو يمثلني بأي شكل من الأشكال. يرجى تجاهلها بينما أعمل على استعادة السيطرة على الحساب. شكرًا لك على تفهمك.”

وتمت إزالة هذه الرسالة لاحقًا أيضًا. ولا يزال حساب ترامب نشطا، مع أكثر من 325 ألف متابع على إنستغرام. تستمر لقطات الشاشة لكلا المنشورين في الانتشار عبر الإنترنت.

على الصعيد العالمي، خرج ترامب للتو من دور الـ16 في بطولة العالم، وهي بطولة اشتهر بانتصارها في عام 2019. وسقط اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا أمام حسين فافاي بعد حسم نهائي مثير في Crucible.

استولى ترامب على بطولة German Masters في وقت سابق من هذا العام، متغلبًا على شون ميرفي 10-4 في النهائي ليضمن لقبه الحادي والثلاثين في التصنيف ويعزز مكانته في المركز الأول عالميًا. وخارج الطاولة، شهدت ظروف ترامب الشخصية اضطرابات كبيرة.

وفي مارس/آذار، أجبره الصراع في الشرق الأوسط على مغادرة دبي، بعد أن غادر المملكة المتحدة في عام 2024. وأوضح ترامب في بطولة العالم المفتوحة في الصين: “لقد ذهبنا إلى بانكوك”. “الأمر معلق بعض الشيء في الوقت الحالي. لا أعتقد حقًا أنني أستطيع العودة، فقط في حالة وجودي عالقًا هناك. مجرد نوع من البحث عن مكان آخر للعيش فيه.

“في الوقت الحالي، سأقيم نفسي في بانكوك. هناك بعض الممارسات الجيدة هناك وقد تم الاعتناء بي جيدًا. الأمر كله يتعلق باللعب يومًا بعد يوم.

“كان أخي عالقًا في دبي لفترة قصيرة، لذا لم يكن ذلك جيدًا. لحسن الحظ، لقد خرج الآن وآمل أن تتغير الأمور. تمكنت من التدرب في تايلاند وتكريس نفسي كما أفعل عادةً.

“فقط أحاول الاستفادة من الوضع السيئ على أفضل وجه. الأمر صعب في الوقت الحالي لأنك لا تعرف أين سأعيش. كل يوم مختلف.”

“فقط عشت في فندق خلال الأسابيع القليلة الماضية. ليس من اللطيف ألا تكون في المنزل، ولا تعرف ما ستفعله. لا أعرف ما سأفعله بعد هذا وأشياء من هذا القبيل. بعيدًا عن الطاولة، خذ الإيجابيات فقط.”

وقال بعد ذلك لـ SportsBoom: “لن أعود إلى المملكة المتحدة. ربما سأذهب إلى مكان مختلف. لكن بالتأكيد لن أعود إلى المملكة المتحدة في أي وقت قريب”.

