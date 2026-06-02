يواجه النمو المباشر للخلية رياحًا معاكسة بينما يتم ضبط 6G على الامتصاص السريع

سيشهد إطلاق خدمات مشغلي شبكات الهاتف المحمول الجدد (MNOs)، بالإضافة إلى دخول مشغلي الأقمار الصناعية الجدد مثل AST SpaceMobile، نموًا كبيرًا في مجال الاتصال المباشر بالخلوي (D2C)، ولكن على الرغم من هذه الزيادة القوية، سيظل الاستخدام أقل من التوقعات الأولية، وفقًا لدراسة أجرتها شركة Juniper Research.

ال مباشرة إلى سوق الخلايا: 2026-2031 ويتوقع التقرير أن العدد الإجمالي لمستخدمي D2C شهريًا الذين ستتمكن هواتفهم الذكية القياسية غير المعدلة من الاتصال مباشرة بالأقمار الصناعية سيرتفع من 17.4 مليونًا في عام 2026 إلى 133 مليونًا في عام 2031.

ومع ذلك، فهو يحذر أيضًا من أن السوق يواجه تحديات هيكلية فيما يتعلق بطلب المستهلكين. وعلى وجه الخصوص، فإنه يسلط الضوء على الخسائر في التغطية التي غالبًا ما تنتج عن المناطق الحضرية الكثيفة والحواجز المادية مثل الجدران السميكة، والتي لا تعالجها خدمات D2C. وقال مؤلف البحث أليكس ويب: “إن طلب المستهلكين على D2C يتركز حاليًا في رحلات وسفر محدد، مثل المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية، وليس أثناء الاستخدام اليومي لخدمات الهاتف المحمول”.

على الرغم من هذا القيد، شددت جونيبر على أن D2C يحمل قيمة كبيرة للمستهلكين الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية أو يزورونها، حيث تتوقع شركة جونيبر للأبحاث أن يرتفع الاستخدام خلال الطقس الدافئ.

كما حدد التقرير حالتي استخدام – الصوت والبيانات – حيث قال إن هناك تحديات محددة لا تزال قائمة. ومن الناحية الصوتية، أشارت إلى أن هذه الخدمات تقع بين الرسائل النصية القصيرة والبيانات من حيث التعقيد الفني والقيمة الاستهلاكية. في حين أن الصوت يتطلب اتصالاً أكثر اتساقًا من الرسائل النصية القصيرة، فإنه يُنظر إليه بالتأكيد على أنه أقل تطلبًا من خدمات البيانات الكاملة، مما يجعله خطوة وسيطة منطقية في تطور الاتصال بين العميل والشخص. ومع ذلك، لا يزال تقديم خدمة صوتية موثوقة عبر الأقمار الصناعية يمثل تحديات، لا سيما في الحفاظ على جودة المكالمات وإدارة زمن الوصول.

قال جونيبر إن توصيل بيانات الهاتف المحمول عبر الأقمار الصناعية بشكل عام يتطلب قدرًا أكبر من الاتساق في الاتصال، ولكن بشكل أساسي عرض نطاق ترددي أكبر، فضلاً عن زمن وصول أقل. كل هذه المتطلبات تمثل تحديًا نظرًا للقيود التكنولوجية الحالية. ونتيجة لذلك، لا تزال خدمات البيانات إلى حد كبير في مرحلة التجربة أو العرض التجريبي المبكر، مع توفر تجاري محدود.

ويوصي التقرير بالمضي قدمًا، حيث يقوم مشغلو شبكات الهاتف المحمول بتوسيع الوصول إلى خدمات D2C من خلال تقديم نماذج وصول مؤقتة لمشتركي الهاتف المحمول. ومن خلال توفير قدر أكبر من المرونة لمشتركي الهاتف المحمول، سيتمكن مشغلو شبكات الهاتف المحمول من تحسين الوصول للمستخدمين الموسميين والمتقطعين.

وفي الوقت نفسه، يتوقع المحلل انطلاقة قوية لاتصالات الجيل السادس، والتي يقول إنها ستدخل حيز التوفر التجاري بحلول عام 2029.

ال سوق الجيل السادس: 2029-2035 ويتوقع التقرير أن يصل العدد العالمي لاتصالات 6G إلى 4.1 مليون في نفس العام، مع ما تم حسابه ليكون نموًا في السوق بنسبة 70331٪ في الفترة من 2029 إلى 2035 ليؤدي إلى 2.9 مليار اتصال 6G بحلول عام 2035.

وحدد التقرير الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية باعتبارهما الدولتين المتوقع أن تقودا التسويق التجاري المبكر لشبكات الجيل السادس في أواخر عام 2029، مع توسع إطلاق شبكات الجيل السادس في عام 2030. وهذا على الرغم من أن شبكة الجيل السادس تخضع حاليًا للتطوير والتوحيد القياسي من خلال مشروع شراكة الجيل الثالث والجهات الفاعلة الأخرى في النظام البيئي.

ويضيف التقرير أنه بحلول عام 2030، ستطلق تسع دول تقنية الجيل السادس تجاريًا، مع ظهور أمريكا الشمالية والشرق الأقصى والصين على المستوى الإقليمي. وتتوقع جونيبر أن تكون الصين هي الدول الرائدة، المصنفة حسب عدد اتصالات الجيل السادس في عام 2030؛ الولايات المتحدة؛ كندا؛ اليابان؛ المملكة المتحدة؛ كوريا الجنوبية؛ المملكة العربية السعودية؛ فرنسا؛ وقطر.

ومع ذلك، فقد شددت على أنه في حين أن هذه الدول ستقود التسويق المبكر لتقنية الجيل السادس، فمن المتوقع أيضًا أن تلعب دول أخرى، مثل ألمانيا والهند والإمارات العربية المتحدة، أدوارًا رئيسية في تطويرها وتسويقها تجاريًا.

وبالنظر إلى المكان الذي تتوقع فيه تحقيق المكاسب التجارية، أكدت جونيبر أنه مع تباطؤ نمو حركة البيانات المتنقلة والمكاسب في متوسط ​​إيرادات المستهلك لكل مستخدم محدودة مقارنة بنمو حركة المرور، يجب أن يتجاوز الاستثمار في تقنية الجيل السادس خدمات الاتصال التقليدية.

وقالت إنه بدلاً من ذلك، يجب أن تعمل تقنية 6G أيضًا كعامل تمكين للخدمات ذات القيمة المضافة الرئيسية مثل الذكاء الاصطناعي الصوتي، والذي يمكن لمشغلي شبكات الهاتف المحمول دمجه مع خدماتهم الحالية للمستهلكين والشركات، وفتح مصادر إيرادات جديدة.