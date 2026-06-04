يمن مونيتور/قسم الأخبار

ناقش عضو مجلس القيادة المباشر ومحافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، الخميس، الضروري للزيوت الطبية في المستشفى العسكري والمعسكرات التابعة للقيادة العسكرية الثانية، وفي مقدمتها الأدوية والمستلزمات الطبية.

جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس الشعبة الطبية الدكتور حسين عاشور عبدون، بحضور وكيل محافظة حضرموت الثاني حسن الجيلاني، وبيان للمكتب الإعلامي بالمحافظة.

وبحث مستوى الاحتياج الدوائي الحالي والتحديات المختلفة لمختلف الأقسام بصورة جزئية، إضافة إلى مناقشة الأديسونية التالية للمستشفيات ووكالات الأدوية، والآليات الآلية لمعالجتها بما في ذلك بما في ذلك توفير الخدمات الطبية للمنتسبين.

كما خصوصية الاجتماع إلى أهمية العيادات الطبية في المعسكرات بمنظومات الطاقة الشمسية، بما في ذلك يسهم في استقرار الخدمات الصحية واستمرار تشغيل الأجهزة الطبية وحفظ الأدوية، خاصة في ظل الانقطاعات والتيار الكهربائي.

تنويه الخنبشي حرص قيادة السلطة المحلية على دعم القطاع الطبي والمؤتمرات التي تواجهه، باستثناء أحد المرتكزات العسكرية الأساسية على صحة منتسبي القوات المسلحة المتنوعة ومستوى جاهزيتها.

لأنها لا تمثل أهمية مع المحاكم القضائية لحلول الحل والاستدامة لتلبية الاحتياجات المطلوبة للقطاع الطبي وتتطلبه المستقبل.