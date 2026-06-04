يخلق ازدهار الذكاء الاصطناعي تحديًا في مجال الاتصال للمتكاملين

تتوافق أحدث رؤية صناعية من Altnets مع نتائج الأبحاث الحديثة الأخرى وإطلاق المنتجات من كبار مزودي تكنولوجيا المعلومات، حيث وجدت أنه بفضل الارتفاع الذي لا نهاية له على ما يبدو للذكاء الاصطناعي (AI)، فإن التحدي الرئيسي التالي الذي يواجه شركات التكامل سيكون الحاجة إلى نشر البنية التحتية المادية اللازمة لدعم نمو الذكاء الاصطناعي.

يشكل التقرير الدفعة الثانية في سلسلة الأوراق البيضاء لشركة Altnets التي تستكشف تحولات السوق والطلب على الألياف واستراتيجيات البنية التحتية التي تشكل مستقبل الاتصال الرقمي.

تناولت الورقة الأولى مشهد نقص الألياف المتطور واستراتيجيات التخفيف منه. يستكشف الإصدار الأخير كيف يؤدي تسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي وتوسيع مراكز البيانات والطلب الرقمي المتزايد إلى فرض ضغط متزايد على الشبكات والبنية التحتية للألياف وسلاسل التوريد.

وفي الواقع، أشار التقرير إلى أن ما بدأ كطفرة في ابتكار برمجيات الذكاء الاصطناعي تطور بسرعة ليصبح واحدة من أكبر دورات توسيع البنية التحتية التي شهدها قطاع التكنولوجيا على الإطلاق. وشددت على أن طفرة الذكاء الاصطناعي ليست مجرد قصة كمبيوتر، ولكنها قصة اتصال.

وأوضح التقرير كيف أصبح الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد تحديًا للبنية التحتية بقدر ما يمثل تحديًا تكنولوجيًا، وأن البنية التحتية مثل شبكات الألياف والاتصال البصري وقدرة التوصيل وهندسة التوصيل البيني أصبحت بسرعة الأساس الذي ستعتمد عليه الاقتصادات الرقمية المستقبلية.

وفي الوقت نفسه، تستمر التحولات المجتمعية والتكنولوجية الأوسع نطاقا – بما في ذلك الأتمتة، والوصول اللاسلكي الثابت (FWA)، والحوسبة الطرفية، وإنترنت الأشياء (IoT)، والسلوكيات المتزايدة التي تركز على الهاتف المحمول أولا – في دفع زيادات كبيرة في الاستهلاك العالمي للبيانات.

وفقًا للورقة البحثية، يؤدي هذا إلى تسريع الطلب على اتصال الألياف الكثيفة عبر بيئات مراكز البيانات المركزية، وبشكل متزايد، البنية التحتية اللاسلكية والحواف الموزعة. ونتيجة لذلك، تدخل الصناعة مرحلة جديدة من تطوير البنية التحتية، حيث لم تعد المرونة تقتصر على التخفيف من الاضطرابات فحسب.

ستكون المؤسسات التي تستثمر في الاتصال القابل للتطوير وإستراتيجية البنية التحتية طويلة المدى اليوم في وضع أفضل لدعم متطلبات اقتصاد المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي

آندي أينسلي، ألتنتس



تم تحديد الألياف باعتبارها المورد الاستراتيجي وراء الذكاء الاصطناعي. مع استمرار توسع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، تظهر الاتصالات الليفية والبصرية كبنية تحتية حيوية، ويتحول التحدي من توليد الطاقة الحاسوبية إلى نقل كميات هائلة من البيانات عبر بيئات موزعة بشكل متزايد بسرعة وموثوقية وزمن وصول منخفض للغاية.

لاحظت Altnets أن نماذج الذكاء الاصطناعي تتطلب كميات هائلة من البيانات للتنقل بشكل مستمر بين مراكز البيانات واسعة النطاق والبيئات السحابية وشبكات المترو والبنية التحتية الطرفية.

بالإضافة إلى ذلك، تبين أن البنية التحتية للاتصالات في عصر الذكاء الاصطناعي لم تعد تعمل على تمكين التحول الرقمي فحسب، بل إنها تعمل على تشكيل سرعة وحجم وتنافسية الاقتصادات الرقمية بأكملها.

وسلطت الورقة الضوء على كيفية توسع مراكز البيانات واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم بوتيرة متسارعة حيث يتسابق المطورون لزيادة سعة الحوسبة ومعالجة أعباء عمل الذكاء الاصطناعي الأكبر ودعم المتطلبات المتزايدة للأتمتة والخدمات السحابية والاتصال الرقمي في الوقت الفعلي.

كما سلط الضوء أيضًا على عدد من اتجاهات الصناعة التي قالت شركة الاتصال إنها “مهمة”. أولاً، استشهدت بأبحاث ABI التي أظهرت أنه من المتوقع أن تزيد سعة مراكز البيانات النشطة العالمية ستة أضعاف تقريبًا بين عامي 2025 و2035، لترتفع من 24.4 جيجاوات إلى 147.1 جيجاوات. واستشهدت أيضًا ببيانات JLL التي تتنبأ بأن أعباء عمل الذكاء الاصطناعي يمكن أن تمثل حوالي 50٪ من إجمالي سعة مراكز البيانات العالمية بحلول نهاية العقد.

وأضافت أن مشاريع مراكز البيانات المقترحة ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي والتي تسعى حاليًا إلى توصيل شبكة المملكة المتحدة قد تتطلب حوالي 50 جيجاوات من سعة الكهرباء، وهو ما يتجاوز ذروة الطلب الحالية في بريطانيا العظمى.

ومن النتائج الرئيسية الأخرى أنه بالنسبة لشركات التكامل، لم يعد التحدي يتمثل في مجرد توسيع القدرات، بل يتعلق ببناء شبكات قابلة للتطوير وجاهزة للمستقبل قادرة على دعم الطلب المستقبلي غير المعروف في مشهد رقمي موزع بشكل متزايد ويعتمد على الذكاء الاصطناعي. سيكون المتكاملون في وضع أفضل لقيادة المرحلة التالية من نمو البنية التحتية الرقمية هم أولئك القادرون على الجمع بين تصميم الشبكات الذكية وأنظمة الإمداد المرنة والتعاون الاستراتيجي وتخطيط البنية التحتية الجاهزة للمستقبل في ميزة تشغيلية طويلة المدى.

اقترحت Altnets أنه مع تزايد أهمية هندسة الألياف والوصلات والربط البيني بشكل استراتيجي، سيحتاج مقدمو الخدمات إلى شركاء لا يفهمون توفر المنتج فحسب، بل يفهمون أيضًا بنية الشبكة وإدارة سلسلة التوريد ومرونة النشر على المدى الطويل.

وقال آندي أينسلي، المدير التجاري لشركة Altnets: “تنتقل الصناعة إلى حقبة جديدة حيث أصبحت مرونة الشبكة وجاهزية البنية التحتية لا تقل أهمية عن القدرة نفسها. وستكون المؤسسات التي تستثمر في الاتصال القابل للتطوير وإستراتيجية البنية التحتية طويلة المدى اليوم في وضع أفضل لدعم متطلبات الاقتصاد المستقبلي القائم على الذكاء الاصطناعي”.