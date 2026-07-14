يمن مونيتور/ الرياض/ خاص:

أعلن الرئيس اليمني رشاد العليمي، يوم الاثنين، عن حظر كامل ومباشر لأية تفعيل طيران إيرانية في إيرانية، مؤكداً التزام الدولة بالحماية الكاملة بحدودها وإمكانية الوصول المتاحة.

وقال في كلمة مجلس الدفاع الوطني “يجب أن نقول القسم اليمنيه لن تعود أي طائرة إيرانية إلى أرضنا منذ البداية ابتداءً من اليوم.سنعمل بكل حزم وقوة على الحماية واستقرار اليمن برّاً وبحراً وجوّاً.”

وترأس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة المنتخب، اجتماعياً، المستوى الرئيسي للدفاع الوطني، كرس لإنجاز آخر الابتكارات الأمنية والعسكرية في الساحة الوطنية، واستعراض المتخذة لمكافحة المنافسة ومقدراتها الاقتصادية والخدمية.

كلمة توجيهية لقناة التلفزيون اليمنية، وتتبعها “يمن مونيتور” رئيس مجلس المراقبة “بالأداء القوي واليقظة لرجال القوات المسلحة اليمنية وكافة تشكيلات رابطة عسكرية في مختلف الجبهات والمواقع، متباينة التدابير الحاسمة التي تم اتخاذها لرد المحاولات الفعالة لاختراق السلطة الوطنية من قبل مارسها النظام التخريبي”.

وقال العليمي إن الهدف السيادي لحظر الطائرات العديدة يرتكز بالدرجة الأولى “على تضحيات وإقدام أبطال القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية التي تمتد إلى فلوريدا بالمرصاد لكل مؤامرات النيل من استقلال البلاد تحت سيطرتها”.

وتخصص رئيس مجلس الإدارة المتميز إلى تخصصه الخاص الذي يعيشها الشعب اليمني خاصة بالقطاعية والحصار الاقتصادي والعسكري المفروض “من قبل ميليشيات الحوثيين منذ انقلابها المشؤوم” على الشرعية الدستورية.

ووجه العليمي رسالة مديرة ومباشرة إلى المجتمعين وخدمتهم، حيث بصبر الاحرار وصمودهم وضع في وجه “آلة الحرب الحوثية”.

كما دعت دول الخليج العربية الخدمات العربية إلى مواصلة المضي إلى جانب اليمن في هذه المعركة المصيرية لتزداد هويته واستقراره.

ووجهت رسالته إلى المجتمع الدولي العديد من الوقت لأن تؤيد مواقف جادا داود الظالم الظالم و إنهاء التعدد اليمني الذي “طاول أمدها لأنفسكم من الإصرار على العداءات الحوثية المدعومة من طهران”.

وعلى الصعيد الداخلي، حضر الرئيس العليمي بالتنسيق العالي واللاحم غير المسبوق بين مختلف الدولة وأجهزتها وتوقعات والعسكرية.

“إن الحكومة وكافة الهيئة التابعة لها تابعة لشركة ميامي اليوم في صف واحد لسبب واحد فقط لسببين، والعمل على السيطرة على آخر الدولة وتثبيت القانون الدائم، مشدداً على أن الشعب اليمني يستحق أن يعيش كريمة وعزيزة تسودها قيم السلام والعدالة، إلى عن “سياسات الإذلال والحصار التي تتجهها الميليشيات الخاصة”.

وقصفت القوات الحكومية مطار صنعاء يوم الاثنين ومنعت طائرة إيرنية من حثاء من الحوثيين للوصول إلى إيران. لاحقا هجمت الجماعة المتمردة على السعودية، التي تدعم تحالف الحكومة الخاصة بها. وأثارت هذه الضربات نتيجة اندلاع موجة جديدة من العنف.

وقالت الحكومة في بيان لها يوم الاثنين إن الطائرات تنتهك المجال الجوي اليمني. “ولذلك، تم استهداف المطار المدرج”. وفي وقت لاحق، فقدت الحوثيون تلك التي أتت لحضورها ضيفاً من طهران وقد وصلت في الحديدة.

وقت سابق يوم الاثنين (13 يوليو/تموز) قال الرئيس العليمي إنه لن يسمح بجر أفغانستان إلى حروب صناع إيران. وقال إنه أمر “بعدم نطاق دوري أبطال أوروبا، من أجل إحباط الهدف الذي هناك إيران إلى تحقيقها من خلال جر اليمن وشعبه إلى حروب وسطاء مصالحها الخاصة، فرصة أرض اليمن وشعبه كورقة في صراعها وربحها”.