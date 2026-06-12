ريال مدريد يعلن تعيين جوزيه مورينيو مدربا لكالالملكي لمدة ثلاثة مواسم

يمن مونيتور/ أ ف ب

أعلنت ريال مدريد، الخميس، عودة المدرب جوزيه مورينيو لتولي قيادته الرياضية لمدة ثلاثة مواسم. ويعود مورينيو (63 عاماً) إلى تدريب النادي الملكي بعد تجربة سابقة بين عامي 2010 و2013.

أصبح أكبر عدد من المدربين المتميزين، وظهورهم في مهامه القوية إعادة الـ”ميرينغي” إلى لوحات التتويج بعد موسم متتاليين من دون إحراز أي لقب. وسيبدأ مورينو مهامه في 13 يوليو/يوليو، وفق ما جاء في بيان نادي العاصمة.

وسبق لمدرب إنجلترا أن أشرف على أندية بارزة عدة أبرزها نشلسي ومانشستر يونايتد وانترا ميلان الإيطالي وبورتو، وكان يشرف على تدريب بنفيكا جونسون منذ سبتمبر/أيلول 2025.

وكان النادي قد أعلن الأسبوع الجديد أن ريال “أوقفنا رغبته في الشراكة مع جوزيه مورينيو مقابل 15 مليون يورو”، لأن المدرب حسن أحسنته في الصفقة.

سجل حافل بالألقاب

ويحفل سجل مورينيو بالأألقاب، إذ أن الخطوط الجوية الشهيرة لدوري أبطال أوروبا مرتين، الأولى عام 2004 مع بورتو في مفاجأة الموثوقة عام 2010 مع إنتر، إلى جانب العديد من الألقاب المحلية، توفي الدوري مرتين مع بورتو، والدوري لثلاث مرات مع تشلسي، والدوري الإنترنت مرتين مع إنتر عام 2009 و2010.

حصل على جائزة كأس ملك إسبانيا لعام 2011، قبل أن يتوج بلقب الدوري الإسباني عام 2012.

تم تعيين مورينيو في وقت الرياضي فيه ريال لاستعادة الألقاب الكبرى بعد موسمين متتاليين من دون التتويج. كان فلورنتينو بيريس، الذي أُعيده رئيسا للنادي الأسبوع الماضي، قد يصبح مدربًا على رأس العمل ليكون مدربًا للفريق.

يعتقد بيري، القوي في ريال، أن مورينيو هو من وضع خلال ولايته الأولى التي أسست للنجاحات الأوروبية التي حققها ريال مدريد لاحقاً، والممثلة في “التتويج بستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال ثلاثة اختبارات”.